Mocs, uns bons aliats

Blancs, verds, grocs, marronosos… No parlem dels colors de la tardor, tot i que també conformen part del paisatge de l’estació que comença. Parlem dels mocs, aquells emprenyadors companys de viatge que apareixen a principi de curs i no marxen fins a la primavera. Quin fàstic que feia trobar-te’ls sota les taules de l’escola! Com havia corregut perquè el meu germà no me’ls enganxés! Ara els visc amb una facilitat que espanta. Soc la ninja que s’apropa sigil·losa i... zas! Ja n’he tret un altre. M’agrada treure’ls, sento una mena d’orgull quan aconsegueixo que surtin en tropa. Crec que he fet allò de “Si no pots vèncer l’enemic, uneix-t’hi” i ara fins i tot em comencen a caure bé. A l’Oxitocina de Catalunya Ràdio vam parlar amb la pediatra Amalia Arce i ens va deixar clares unes quantes coses:

Els mocs són necessaris: netegen les vies respiratòries. Hi han de ser!

Quan n’hi ha molts, és que estan batallant. Al principi de la guerra, són transparents perquè les cèl·lules estan netes, i després canvien de color perquè són els gèrmens que queden com a residus de la guerra. El canvi de color NO indica que hàgim de fer res especial (allò que s’ha de prendre antibiòtic quan són verds, NO és cert!).

Un nen petit pot tenir entre 12 i 15 refredats a l’any, i normalment n’encadenen un amb el següent.

Com més petita és una criatura, més depèn de la respiració nasal i, amb mocs, pot tenir molts problemes per respirar. Per això li hem de netejar el nas amb sèrum fisiològic abans de donar-li menjar i abans d’anar a dormir. Quan siguin més grans, els n’hem d’ensenyar perquè s’ho facin ells mateixos.

Quan siguin molt petits, podem posar un coixí o una tovallola sota el matalàs perquè el cap quedi més alt que les cames i puguin respirar millor.

El més important per prevenir-los és que tant nens com cuidadors es rentin les mans: s’atura el pas de la infecció.

També és imprescindible hidratar-se molt bé; cal beure molta aigua.

No es recomana aspirador de mocs! No es controla la pressió que es fa i pot fer mal al nen.

Oblideu-vos també de productes mentolats. Poden causar toxicitat.

Conclusió: estimem-los! Estan treballant per nosaltres!