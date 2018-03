Lectura, la gran pregunta

És època de portes obertes en escoles i instituts i hi ha gent que, amb una imprudència que m’enamora, em demana consell sobre com triar escola. Dic imprudència perquè els menors i la major d’edat a càrrec (MEC) han estat en diversos centres escolars. O sigui que no l’he encertada a la primera gairebé mai. Però, en fi, també admeto que puc presumir d’haver tastat escoles diferents. I no només per temes familiars, també perquè, cada any, com gairebé tots els escriptors de literatura infantil i juvenil de Catalunya, visito un munt d’escoles i instituts. Un munt.

D’altres vegades he aconsellat fixar-se en el projecte educatiu, en l’estabilitat del claustre, o he proposat fer preguntes incòmodes sobre què fa el centre quan apareixen problemes encara més incòmodes. Però aquest any m’he dedicat a respondre a la qüestió sobre com triar escola o institut amb una única resposta: “Pregunta de quina manera treballen la lectura”. Perquè he arribat a la conclusió que aquest és el tema central. Si la lectura és només un additiu qualsevol, però una mica més prestigiós perquè fa quedar bé, malament. Si la biblioteca està morta de riure, malament. Si els llibres de lectura estan socialitzats i a sobre t’ho expliquen com un gran què, “perquè així t’estalvies diners” (en llibres de literatura!), fugiu, o pregunteu-ne els motius. No, en el segon cas, quan els llibres de lectura estan socialitzats, fugiu. Perquè hi ha projectes educatius en barris amb realitats socioeconòmiques molt dures, que fomenten la biblioteca personal dels alumnes i els fan comprar llibres. Perquè saben que ells, precisament, són els que més necessiten tenir llibres a casa. És un símptoma d’intel·ligència. No com la resposta que m’endinyen sovint, sobre la impossibilitat de les famílies de comprar un llibre de 8 euros. Ho sento, la trobo una excusa bonista, que fomenta una bretxa cultural i que amaga que les coses es poden fer diferent.

LA COMPETÈNCIA

Però no es tracta només de la biblioteca i de si els llibres seran per a les famílies o es quedaran a l’escola. També cal preguntar com s’engresca a la lectura, si només pertany a l’àrea de llengua o si es cola en altres matèries. Si l’escola creu que la lectura és una competència o si és LA competència. Perquè després resulta que la dificultat per resoldre problemes matemàtics o per aprendre altres matèries de caràcter científic té molt a veure amb la comprensió lectora. Toca’t els nassos. I també és important descobrir si l’escola fomenta l’esperit crític a través de la lectura. En definitiva, si consideren que, sense la lectura, l’aprenentatge i la formació de l’esperit crític és impossible. Hi ha projectes educatius preciosos arreu de Catalunya que giren al voltant de la lectura. Premieu-los i ompliu les seves aules amb els vostres MEC.