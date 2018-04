Gaudiu de la vostra zona de confort!

Hi ha #ParaulesQueCansen (si més no, a mi): #experiència, #sinergia, #implementar, #empoderar (o #apoderar), #disruptiu… I també hi ha expressions que em cansen, com “sortir de la zona de confort”.

L’expressió no em semblaria tan carregosa si s’apliqués correctament, si fes referència a la importància de no quedar-se anquilosat en posicionaments i metodologies immobilistes i resclosides. Però és que la cosa no va ben bé per aquí, sinó que més aviat es fa servir per justificar i dignificar qualsevol canvi en la vida, canvis que sovint es produeixen per motius purament funcionals. Per això, canviar de feina no és necessàriament sortir de la zona de confort, sinó… canviar de feina.

Aquesta obsessió té a veure amb una altra, la de no repetir res i començar sempre de zero. És molt lícit fer-ho, però el que no està bé és aclaparar la gent que vol aprofitar allò que ha fet molt bé i que dona molt bons resultats dient-los que han-de-sortir-de-la-zona-de-confort!

La zona de confort no sempre és un lloc idíl·lic: som molts els que pensem que té a veure amb l’arrelament (el coneixement de la comunitat), amb el compromís (de servei a tots i arreu) i fins i tot amb el sacrifici (quan la persona no surt corrents quan van mal dades, sinó que es queda i posa tot el seu talent en joc per refer aquella situació, aquella organització… o aquella relació).

Així que si us han fet fora de la vostra zona de confort, us convido a venir a la meva: ens posarem còmodes, prendrem un cafè (o qualsevol cosa que us faci estar a gust i confortables) i xerrarem i explorarem toootes les possibilitats de la zona, que són moltes. Potser heu vist per internet un dibuix amb un cercle que diu “Zona de confort” i una fletxa que apunta fora del cercle, amb la inscripció “Aquí és on comença la màgia”. Doncs bé, no hi estic d’acord: a la meva zona de confort hi ha un munt de màgia, tones de màgia, màgia per a tota la vida. Veniu a compartir-la!

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: ensenyeu als vostres fills i als vostres alumnes a construir la seva zona de confort i a gaudir-ne. I si algú ve a atabalar-los, que els diguin: “Sortir-de-la-zona-de-confort és… la vostra zona de confort!”