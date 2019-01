Despertar-se amb música

¿Us heu plantejat alguna vegada quantes frases dieu a casa, amb la canalla, que són ordres ja des de bon matí? O quan us retrobeu després de l’escola, abans d’anar a dormir? És cert que el temps ens pressiona, ja des del moment de despertar-nos. Sovint retardem el moment de sortir del llit al matí, perquè tenen son, i ja comencem: “Bon dia, lleva’t! Que farem tard”. I seguim amb l’esmorzar, amb el moment de sortir de casa... i no cal que en fem una llista, perquè acabarem sentint-nos malament.

Una idea que potser introduiria un canvi seria posar música abans de despertar-los. Cançons infantils, música clàssica, ambiental o aquella que més els agradi. Triem música un dia per a cadascú. Aquest gest tan senzill segur que aconsegueix fer començar el dia de manera més amable perquè, probablement, el to de veu de tots plegats serà més harmònic i això farà que sigui menys difícil vestir-se, esmorzar i disposar-se a començar el dia.

Aquest ambient musical segur que dona un despertar més amable a tothom, tenint en compte que la música afavoreix que es creï un bon clima i impacta directament en el nostre estat d’ànim. Ara que sempre parlem de les emocions caldria pensar en els efectes que té la música i en com ens pot fer sentir bé: recordar situacions, demanar unes cançons concretes, compartir els nostres gustos musicals... Si heu perdut l’hàbit d’escoltar música, pot ser una bona excusa per recuperar-lo i fer-ho, a més, de manera compartida. Fins i tot podem acabar cantant junts!

Amb la música es crea un context en què és més difícil cridar. Per això, no cal que ho fem només al matí; hi ha molts moments per posar una mica de música i relaxar l’ambient. Hi ha prou experiències que ho demostren, tant en empreses i botigues com en bars i restaurants. Apostar per la música els permet relaxar l’ambient.

És veritat que la proliferació de dispositius electrònics, o l’ús d’auriculars, fa que compartim menys moments d’ambientació musical, fins i tot anant amb cotxe. I si capgirem la tendència? Ja fa força temps a les escoles es posava música en el moment d’entrar-hi o tornant del pati, per afavorir la recuperació de la serenitat. Si hi ha massa enrenou, una mica de música sempre és una bona manera de relaxar-nos i posar ordre, sense necessitat de recórrer als crits. Ho proveu?