Celebrem el número 400

La revista 'Perspectiva Escolar' de Rosa Sensat ha publicat el número 400. El títol és: '50 anys de Rosa Sensat: 1965-2015'. Els firmants d’aquesta secció estem emocionats de tenir-lo a les mans i saber que el podrem anar llegint aquest estiu. Estem emocionats perquè som deutors dels seus continguts. Volem dir que bona part del que som professionalment i humanament sorgeix de les seves pàgines, dels centenars i centenars d’articles de reflexió i d’opinió de persones i grups molt diversos. Hereus de centenars i centenars de relats apassionants d’experiències educatives de tota mena. Hem crescut al seu costat i assumim el seu mestratge.

En aquest número 400 es fa un repàs de la història, i de les històries de la revista. Hi ha, també, una sèrie de col·laboradors que posen el focus en la importància de fer la feina ben feta. No dubtem que la feina s’ha fet tan bé com ha sigut possible. Però no podem passar per alt que la feina d’una revista va més enllà d’ella mateixa, perquè acaba quan és a les mans del lector i l’ajuda a estimular el debat.

Fóra tan interessant que alguns claustres es dediquessin a qüestionar els articles d’una revista! Fóra tan enriquidor perdre la por a escriure les pròpies experiències amb el propòsit de publicar-les! Francina Martí, l’actual presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, ho explicita amb aquestes paraules: “A finals del segle XX els iniciadors de Rosa Sensat somiaven l’escola global i plural del segle XXI. Ara, a l’any 2018, la responsabilitat dels mestres és ser creatius, construir-la i fer-la possible. Creeu! Creem”. En el camp educatiu una revista de caràcter divulgatiu no és un pòsit de saviesa, més aviat és una guspira que incomoda, que suggereix, que gosa mirades noves.

'Perspectiva Escolar' s’ha de consultar si es vol fer un retrat del que ha sigut i és l’educació del nostre país. I també del que serà, perquè la revista té vida per estona si som conscients que en l’àmbit de l’educació el debat sempre resta obert. Potser per això, Xavier Besalú, l’actual director de la revista, quan tanca aquest monogràfic assumeix la responsabilitat de tirar endavant i anuncia la pròxima fita: el número 401. Tota una declaració de principis que celebrem alçant la copa de cava i felicitant-nos per aquesta obra col·lectiva que encara té moltes coses a dir.