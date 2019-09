Baixar la febre a la banyera?

Quan jo era nen, el tractament popular de la febre, el consell de la iaia de tota la vida, era abrigar-se bé. “Que el nen no agafi fred”. En la versió més extrema, calia “suar la febre”. Quan vaig arribar a estudiar medicina, però, s’havia girat la truita. Calia despullar el nen, mullar-lo amb aigua freda, ficar-lo a l’aigua. Recordo, a urgències de l’hospital, els nens tremolant dins una banyera (es començava amb aigua tèbia, i s’hi anava afegint aigua freda). Afortunadament, s’ha tornat a girar la truita, els “mètodes físics” per fer baixar la febre han caigut en el descrèdit, i s’ha reconegut que les iaies tenien gairebé tota la raó. Com gairebé sempre.

Imagineu que, a l’hivern, torneu del carrer i trobeu la casa massa calenta. Algú ha deixat el termòstat de la calefacció a 26 graus. Què creieu que és millor? ¿Obrir la finestra perquè entri aire fred o abaixar el termòstat a 20 graus? Si obriu la finestra, la calefacció intentarà per tots els mitjans mantenir els 26 graus, com li han ordenat. Consumirà molta electricitat i alguns aparells es poden fer malbé per l’esforç. Si abaixeu el termòstat, la calefacció s’apagarà durant un temps, fins que la temperatura hagi baixat als 20, i estalviarà energia durant aquest temps.

La febre és una pujada del termòstat de l’organisme. Els antitèrmics tornen a abaixar el termòstat. Intentar refredar el nen, sense donar-li un antitèrmic, obliga el seu cos a mantenir la temperatura alta (amb calfreds i tremolors, vasoconstricció a les extremitats, augment de la freqüència cardíaca i respiratòria...), cremant una glucosa que li costa obtenir (perquè quan estan malalts perden la gana) i amb un oxigen que potser també li costa obtenir, si té una infecció respiratòria.

¿I si li donem l’antitèrmic i després el fiquem a la banyera?: ¿li baixarà la temperatura més ràpidament? Una miqueta, però molt poc, i la majoria d’experts recomanen no fer-ho amb un nen (o adult) amb febre. Només podria ser útil en cas d’hipertèrmia greu, més de 42 graus. I aleshores no hem de submergir al pacient en aigua freda, sinó mullar-lo repetidament amb una esponja i aigua calenta. Mai amb alcohol (hi ha hagut nens intoxicats per absorció per la pell).

Així doncs, davant d’un infant que tingui febre, en definitiva, se l’ha de mantenir abrigat normalment, sense que suï, però sense passar fred.