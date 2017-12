Alcohol i lactància

Aquests dies d’excessos, moltes mares pregunten si es pot beure alcohol durant l’embaràs o la lactància. Deixem-ho clar: l’alcohol és dolent per a la salut. Sempre. Si ha sentit dir que una mica de vi és recomanable per al cor o el colesterol, és mentida: qualsevol hipotètic (i dubtós) efecte beneficiós es podria obtenir menjant raïm, sense prendre alcohol. No haurien de beure’n ni mares, ni pares, ni avis, ni solters, ni nens, ni joves.

Ara bé, si només se’n beu “una miqueta”, ¿és realment “molt dolent?” Durant l’embaràs, probablement sí. L’alcohol afecta el fetus i pot produir efectes greus, com la síndrome alcohòlica fetal, amb una afectació cerebral permanent. No es coneix cap quantitat segura d’alcohol durant l’embaràs. Evidentment, mitja cervesa al mes no serà tan dolenta com mitja ampolla d’aiguardent al dia; però l’objectiu és clar: ni gota d’alcohol durant l’embaràs.

Durant l’alletament, la cosa canvia una mica. Seria millor, com sempre, no beure’n gens. Però amb un consum moderat, la petita quantitat que passa a la llet no sembla perillosa per al lactant. Després de revisar tots els estudis científics sobre el tema, uns experts danesos van concloure que “no es necessiten recomanacions especials per a les dones lactants” i que simplement “han de seguir les recomanacions generals de consum d’alcohol”.

Se solia dir “màxim tres unitats d’alcohol al dia per a homes, o dues per a dones”, on una unitat són 10 g d’alcohol pur, més o menys una cervesa, un got de vi o una copa de cava. Les recomanacions nord-americanes més recents són més baixes: per a les dones, un màxim de set unitats per setmana, de les quals com a màxim tres el mateix dia (per a homes, un màxim de 14 per setmana i quatre en un dia).

¿I si un dia supero aquestes xifres? El nivell d’alcohol és el mateix en la sang de la mare i en la seva llet. Una persona està visiblement borratxa a partir d’un 0,15% d’alcohol en sang. Però la cervesa “sense alcohol” pot contenir fins a un 0,5% d’alcohol. La llet materna és, en el pitjor dels casos, una beguda alcohòlica molt dèbil.

Resumint: si pot conduir, pot donar el pit. Si no pot conduir, seria millor esperar que li baixi el nivell... però si el nen no pot esperar, la llet materna amb una miqueta d’alcohol encara és millor que la llet artificial. Aprengui, però, de l’experiència, i procuri que no torni a passar.