Quina és la velocitat de la llum?

La velocitat de la llum és de 300.000 km per segon. O, dit d’una altra manera, en un segon la llum recorre 300.000 km.

Quina distància seria?

Amb aquesta velocitat podries fer vuit voltes completes a la Terra en un segon.

Did you know? Light travels slower through materials such as glass and water

Qui la va descobrir?

Ho van fer uns astrònoms, calculant el que trigava la llum a viatjar des de Júpiter fins a la Terra. Es va fer així perquè a la Terra la llum és tan ràpida que és instantània.

Podem viatjar a aquesta velocitat?

No, és impossible. Com més ràpid volem anar, més energia necessitem per augmentar la velocitat. Per tant, per arribar a la velocitat de la llum necessitaríem una energia infinita.

Straight on Light travels in a straight line

Què són els anys llum?

Els anys llum són una mesura de distància, mentre que la velocitat de la llum és una mesura de velocitat. Els anys llum són la distància que recorre la llum en un any. El Sol, per exemple, està a sis anys llum de la Terra.