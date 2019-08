CALAFELL: Visitem les ‘mansions’ d’uns ibers molt poderosos

Aquesta setmana us proposem viatjar en el temps 2.500 anys enrere per convertir-vos, encara que sigui només per una estona, en uns autèntics ibers. Sabeu qui són, els ibers? Són una gent que ja vivia aquí des de la prehistòria però que en entrar en contacte amb altres pobles del voltant del mar Mediterrani com els grecs o els fenicis es van convertir en una altra cultura amb costums, creences i normes pròpies. Els ibers estaven dividits en tribus: hi havia els laietans, els indigets, els cossetans...

A Calafell, un cabdill o cap de la tribu dels cossetans va construir una fortalesa on vivia amb els seus guerrers i servents. Podreu recórrer els carrers d’aquesta ciutadella com quan hi vivien els ibers, perquè és l’única de Catalunya que ha estat reconstruïda tal com la van fer ells fa milers d’anys.

Busqueu una línia vermella a les parets. La veieu? La part de la construcció que hi ha per sota de la línia és la que ens queda dels ibers. La part de sobre es va acabar ensorrant amb els anys i fa poc va ser reconstruïda perquè ens puguem fer una idea real de com era, puguem passejar pels seus carrers, entrar a les cases...

Passeu, passeu. I toqueu, toqueu sense por. Podreu provar de moldre cereals com feien els ibers, aprendre a teixir roba i fins i tot a vestir-vos com un guerrer! També podreu fer un joc que us proposen a la ciutadella per descobrir qui vivia a la fortalesa. Demaneu-lo a recepció.

I no patiu per la calor perquè, encara que en faci al carrer, a dins de les cases de la ciutadella estareu ben fresquets. Som-hi? Fem un volt per la Ciutadella de Calafell? I recordeu, si després de tantes anades i vingudes us han vingut ganes de fer un bany, ho teniu ben fàcil perquè a la vora de la ciutadella hi ha la platja de Calafell. Us hi acosteu, i a remullar-vos!

1. Entreu per la porta o salteu la muralla?

Podeu entrar a la Ciutadella de Calafell per la porta, com feien els ibers, o bé per la torre que us trobareu a una banda, com feien els romans. Quan atacaven una ciutadella, els romans acostaven a la muralla de la fortalesa una gran torre amb rodes i després pujaven per unes escales que hi havia a dins. Així podien passar fàcilment a l’altra banda de la muralla. Això, si els ibers els deixaven entrar, perquè eren guerrers i sabien defensar-se molt bé! De fet, de vegades feien no una sinó dues muralles amb un fossar pel mig perquè els enemics no poguessin passar. Aneu en pau o amb ganes de guerra? Fareu d’ibers o de romans?

2. Tafanegeu a les cases

I ara que ja sou a dins, pareu atenció a les cases abans d’entrar a tafanejar. Us hi heu fixat? La part de sota està feta amb pedra i la part de dalt, amb fang i palla. Entreu a dins i mireu el sostre. Està fet amb troncs d’arbre i canyes que després tapaven amb una barreja de fang i palla per la part de sobre. Si entreu i sortiu de les cases, veureu que a la ciutadella hi ha cases força grans, de dos pisos, i d’altres de tan petites que només tenen una habitació per cuinar, guardar els aliments i dormir.

3. Cuineu com un iber

Si haguéssiu viscut en una de les cases petites, una de les vostres tasques hauria consistit en preparar el menjar. Els ibers menjaven de tot però feien moltes farinetes. I havien de fer farina... Ha arribat el moment que aprengueu a fer-ne. Busqueu la casa que té un rètol a la porta amb el número 10 i entreu-hi. Trobareu un munt d’aliments al terra i dos estris que us serviran per moldre els cereals i fer farina. Un és una mena de recipient amb una pedra a dins. Fiqueu a dins del recipient cereals i feu-los miques fregant amb la pedra. Esgotador, oi? Doncs proveu amb el molí. És una pedra gran rodona amb una mena de nansa a sobre. Fiqueu els cereals per un forat que hi ha al mig i moveu d’una banda a l’altra la nansa. Així podeu moldre més cereals i en menys temps!

Investigueu una mica... A les cases grans hi vivien els guerrers i les seves famílies (el cabdill vivia en un palau però aquest no ha estat reconstruït...). I a les petites? Qui creieu que hi vivien: servents o pagesos? Per què? Segurament servents. Els pagesos, normalment, vivien a fora de la ciutadella, molt més a prop dels seus camps.

4. Convertiu-vos en un guerrer

Si haguéssiu viscut en una de les cases grans, us hauríeu dedicat a una feina ben diferent. No hauríeu cuinat. Això ho feien els servents. Si haguéssiu sigut una dona hauríeu passat les hores teixint peces de roba. Podeu aprendre a fer funcionar el teler -en trobareu un en una casa- i després a fabricar-vos el vostre propi teler a casa. Aquí us expliquen com.

Si haguéssiu sigut un home, en canvi, hauríeu sigut un guerrer. Això, en els temps dels ibers, perquè ara, sigueu nois o noies, us proposem convertir-vos en guerrers. Busqueu el pati d’armes. Hi trobareu un casc per protegir-vos el cap, una cuirassa per protegir-vos el pit i l’esquena i un escut, una llança, una espasa... Vestiu-vos com un guerrer o guerrera i feu-vos una foto de record. I feta la foto, deixeu les armes, que els catalans som gent de pau!