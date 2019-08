El teatre familiar català desembarca a Hong Kong

L’espectacle 'Monsieur Croche', de La Companyia del Príncep Totilau, dirigida per Marc Hervàs, ha format part de l'edició d'enguany del festival International Arts Carnival de Hong Kong, que se celebra aquest mes d'agost. La Companyia del Príncep Totilau va fer un total de cinc representacions a la ciutat, i també va oferir tres 'workshops' de construcció i manipulació de titelles.

L'International Arts Carnival és el festival anual de referència per a famílies a Hong Kong. Organitza diverses actuacions arreu de la ciutat i ofereix grans oportunitats de vincle familiar. A banda de la presència de la companyia catalana, oferiran espectacles com una producció escènica amb titelles de 'La Sireneta' i una adaptació musical del conte d’Oscar Wilde 'The nightingale and the rose'.

'Monsieur Croche' és un espectacle gestual amb titelles i màscares, basat en la vida i els somnis del compositor francès Claude Debussy, adreçat a un públic familiar. Està interpretat per Clara Dalmau, Jordi Hervàs i Ares Piqué, i compta amb la interpretació en directe al piano de la música del compositor a càrrec d’Olga Kobekina. La direcció escènica i dramatúrgia és de Marc Hervàs, i la producció va a càrrec de Lorena Benesey. L’espectacle ha rebut el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

L’espectacle ha arribat a Hong Kong després d’haver-se estrenat, l’any 2016, a les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera. Durant aquests dos anys l’espectacle s’ha pogut veure en tots els CaixaForum de l’estat espanyol, al festival FETEN de Gijón, al Festival de Corea del Sud Uijeongbu Music Theatre Festival i a les programacions estables de teatre i música de diferents teatres catalans.

La Companyia del Príncep Totilau va néixer l’any 2008 i, des de llavors, ha creat més d’una desena d’espectacles, entre els quals destaquen 'Sis Joans', de Carles Riba, en coproducció amb el Teatre Nacional de Catalunya; 'Petruixka', d’Igor Stravinsky, per al Gran Teatre del Liceu, i 'Escenes d’infants', de Frederic Mompou.