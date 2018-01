A punt la 8a edició del FLIC

Entre el 20 de gener i el 4 de febrer se celebrarà la 8a edició del FLIC, el festival de literatura i arts infantil i juvenil, pensat especialment per a criatures d'entre 0 i 12 anys. En aquesta edició, el festival estén el seu marc d'actuació per tota la ciutat de Barcelona i tindrà fins a 5 seus col·laboradores. Tot plegat amb l'objectiu de materialitzar la seva voluntat de fusió de diversos àmbits artístics amb el fet literari i crear xarxa amb els diversos equipaments culturals. Així, les seus d'enguany seran la Filmoteca de Catalunya, el Mercat de les Flors, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MACBA i el Born CCM.

Durant tres caps de setmana, més d'un miler de famílies podran conèixer de primera mà una programació que en aquesta edició proposa 25 accions artístiques i literàries destinades als infants de fins a 12 anys i que engloba diversos llenguatges: performances, propostes de joc, cinema, música, teatre, dansa, tallers o contes, per exemple.

El FLIC amplia el programa d'activitats i el nombre de col·laboradores

El lema d'aquesta edició és "Literatures en joc" i la voluntat és converitr, un any més, la ciutat de Barcelona a la capital de la creació literària i artística i en la seu de l'experimentació dels nous formats de la literatura infantil i juvenil.

Les novetats de 2018

Les grans novetats per a aquesta edició, a banda dels formats, són les produccions pròpies i la programació específica i temàtica per a cadascuna de les seus del festival, així com la gran aposta pels tallers de creació artística i literària.

En aquest sentit, la Filmoteca de Catalunya acollirà el FLIC aquest cap de setmana amb la proposta 'Fotogrames literaris, un cicle de pel·lícules', que posa en relleu la il·lustració com a eina narrativa. Per la seva banda, el dissabte 27 de gener, el Mercat de les Flors proposa 'Escèniques', on es podrà veure l'espectacle teatral de David Ymbernon 'Latung La la diu que el pes petit és el pes més gran de tots'. I diumenge 28, de 10 a 14 h, el FLIC arribarà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb 'Experiències literàries', 10 propostes de joc i 'Envà', un espectacle de circ contemporani de la companyia Amer i Àfrica Cia.

El lema i motiu d'aquesta edició és 'Literatures en joc'

El darrer cap de setmana del festival, el dissabte 3 de febrer, prendrà el relleu el MACBA, escenari del FLIC Creació, amb 7 tallers amb formats molt diferents –dibuix, art contemporani, música, disseny, literartura i dansa– on l'infant és l'artista. Una proposta pensada per a nens i nenes a partir de 7 anys i on destaca la presència del dissenyador i il·lustrador japonès Katsumi Komagata, que farà el taller inaugural, i del ballarí ere Faura, que farà el gran taller-performance de colensa amb 'Balla¡m un llibre'.

Finalment, el diumenge 4 de febrer, FLIQUETS clourà la programació familiar del festival al Born CCM, amb un espai ideat per acostar la literatura als més petits (de 0 a 3 anys).

Podeu consultar la programació completa del festival i adquirir les entrades a la pàgina web del FLIC.