8 propostes per al cap de setmana

A les portes de l'últim cap de setmana de novembre, ens han fet arribar tot de propostes per treure'n suc en família. Aquí teniu idees per gaudir de l'oci i la cultura amb la canalla.

Estrena de cinema

Després del pas pel Festival de Sevilla, El Meu Primer Festival i d'un ampli recorregut per altres festivals, avui s'estrena 'El Bosc de Haquivaqui', film recomanat per a infants a partirde 4 anys. Un musical d'animació noruec de Rasmus A. Sivertse. D'una banda, i en la tradició de les faules més clàssiques, parla d'humans referint-se als animals i proposa un món inventat que anhela la pau i la convivència, on els conflictes es resolen de manera pacífica. De l'altra, la minuciositat de la tècnica i les divertidíssimes cançons el converteixen en el millor musical en 'stop motion' que s'hagi vist i escoltat mai!

Els tres porquets al JT Regina

En el marc de la programació familiar, aquest cap de setmana (17.30 h) es pot veure l'espectacle de Samfaina de Colors 'Els tres porquets es caguen de por', espectacle molt recomanat per a nens a partir de 3 anys. Un muntatge on han volgut explorar la por infantil.

Recta final d'El Meu Primer Festival

Comença la recta final de la 10a edició d'El Meu Primer Festival. Aquest últim cap de setmana de sessions familiars serà molt emocionant, ja que podreu gaudir de la competició internacional dels programes de curts i d'una cloenda molt musical, entre d'altres. Us destaquem les sessions de competició (Match d'animació +4 , dissabte 25 a les 12.00 h i Match d'animació +7, dissabte 25 a les 17.00 h), que reuneixen les novetats internacionals més esperades del cinema d'animació, fetes amb tècniques tan diferents com la 'stop motion', la il·lustració artesanal, els dibuixos animats en 3D, etc. A més, diumenge (11.30 h) podreu assistir a la projecció d''El senyor Branquilló & Anem a caçar un ós'. La cloenda del festival es farà a la Filmoteca de Catalunya, diumenge (17.00 h) amb el cine-concert 'Les aventures del Príncep Achmed'.

SomCultura a Girona

SomCultura tanca aquest cap de setmana la seva segona edició amb una trentena d'activitats que permeten conèixer i gaudir del patrimoni gironí. Al llarg del cap de setmana s'han programat altres iniciatives adreçades especialment a les famílies, com la proposta 'La ciutat ibèrica d'Ullastret a vista d'ocell',que permet observar la muralla i el fossat defensiu d'aquest jaciment des d'un globus aerostàtic.Oel 'Taller de sufganiots, dolç de la festa jueva del Hanukkà', organitzat pel Museu d'Història dels Jueus per aprendre a elaborar els bunyols d'aquesta tradicional festivitat.També vinculat amb l'àmbit de la gastronomia, l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries proposa el 'Joc de Farinons', una experiència per conèixer aquest producte a través del joc, i s'han programat també dues visites culturals a Vidreres i Breda que finalitzen a pastisseries d'aquestes localitats on expliquen com elaboren les seves especialitats més dolces i n'ofereixen un tast.

Cita imprescindible amb el món dels jocs

Aquest cap de setmana se celebra elGran Dau, les jornades centrals i més familiars del festival Dau Barcelona. De 10.00 a 20.00 h, tot i que la nit de dissabte també acull el Dau de Nit, espai de joc lliure, amb inscripció prèvia, durant tota la nit. La Fabra i Coats de Sant Andreu acollirà més de 200 taules per jugar acompanyats de monitors, amb la participació de 41editorials,més de 200 jocs diferents i una pila de jocs tradicionals de carrer. Com a novetat hi haurà un espai dedicat a jocs per a nens de 5 a 12 anys. Tan fàcil com seure i jugar. Us destaquem també la presència del Centre de Normalització Lingüística, que tindrà un estand al recinte de la Fabra i Coats des d'on s'informarà del programa 'I tu, jugues en català?' i dels cursos de català. A més, s'hi organitzaran dos jocs de llengua per fomentar el joc en català entre els assistents al festival.

Per acostar-se al món dels musicals

CaixaForum Barcelona engresca els més petits a conèixer el món dels musicals amb 'That's a musical!',una nova proposta que vol establir un diàleg, de manera atractiva i pedagògica, entre els nens i adolescents i el gènere dels musicals. L'espectacle descobrirà les diferents peces i els diferents elements que configuren un musical a partir de les aventures de quatre joves que s'endinsen en un teatre abandonat. El podeu veure dissabte a les 18.00 h i diumenge a les 12.00 h.

Activitat familiar al MNAT

Diumenge continua el programa organitzat pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 'Vine al Museu en família! Pots fer una gran descoberta', pensat per a famílies que vulguin passar una estona interessant i divertida al voltant del nostre passat romà. En aquesta ocasió us proposen una divertida activitat que gira al voltant de la mitologia, amb el taller 'Històries des de l'Olimp!'. Posar-se en contacte amb el món de la mitologia clàssica, dels déus i dels herois i conèixer llegendes i mites a l'entorn del naixement de les ciutats, dels fenòmens naturals o de la naturalesa són alguns dels temes que descobrirem a partir d'un joc-itinerari pel MNAT que us permetrà arribar a l'Olimp. L'activitat es realitza al Museu Arqueològic de Tarragona (plaça del Rei, 5), a les 11.00 h (té una durada aproximada de 2 hores), amb un preu de 5 € per persona. Cal fer reserva prèvia al telèfon 977 25 15 15 o escrivint a l'e-mail mnat@gencat.cat.

2 Princeses Barbudes en concert

Diumenge, a les 12.00 h, el grup musical 2 Princeses Barbudes arriba aquest cap de setmana al Prat de Llobregat, on presenten el seu espectacle 'Sempre de vacances'. La cita és al local La Capsa. Us explicaran la vida d’aquests ocells a través d’onze cançons que parlen de com fan el niu, de què mengen, de la criança i els viatges, dels cants i els seus somnis. A l’escenari hi trobareu quatre orenetes barbudes que es retroben després de la migració per fer un superconcert. Amb instruments de joguina i cançons d’estètica pop, 2 Princeses Barbudes fan les delícies de grans i petits.