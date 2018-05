12 propostes per al cap de setmana

Penúltim cap de setmana de maig, que es presenta amb estones de sol als matins i alguns ruixats de tarda en algunes comarques. Però això no serà excusa per quedar-vos a casa, oi? Si teniu pensat sortir amb la canalla i voleu aprofitar per fer una mica de cultura, aquí teniu algunes idees.

25 anys de Pallassos Sense Fronteres

Ja fa 25 anys que els nassos vermells i les sabates gegants de Pallassos Sense Fronteres van fer la primera actuació. Va ser el 26 de febrer de l'any 1993 al camp de refugiats de Savudrija, a Croàcia. En aquests anys, l'organització, nascuda a Sant Esteve de Palautordera, ha fet 443 expedicions a més de 100 països i ha fet més de 7.000 actuacions, on han participat més de 700 artistes. Demà dissabte tindrà lloc al Circ Cric la Festa del 25è Aniversari, que serà un dels punts culminants d'aquesta celebració i que comptarà amb més de 50 artistes de Pallassos Sense Fronteres que acostaran el públic assistent al terreny on desenvolupen la seva activitat i mostraran els espectacles que han fet en zones conflictives del Líban, Colòmbia i Bòsnia, entre d'altres. La festa s'acabarà amb un Ball de Festa Major protagonitzat per Gertrudis i les pallasses i pallassos participants. Per cert, que la cançó 'L'últim ball', de Gertrudis, és la banda sonora de l'espot que protagonitza la campanya de celebració de l'aniversari, en què apareixen imatges d'arxiu de viatges de Pallassos Sense Fronteres i que compta amb la presència d'alguns dels pallassos que hi han participat.

Cita amb el circ a Solsona

Aquest cap de setmana Solsona es converteix en la capital del circ amb Solxicsona. Tallers, jocs, inflables, una caminada amb joc de pistes i música en directe són alguns dels ingredients d'aquesta tercera edició. Enguany, com a novetat, la majoria de propostes tindran com a eix temàtic el món del circ, una iniciativa adreçada especialment als nens i nenes de fins a 12 anys. El gruix més gran d’activitats es concentrarà demà dissabte a la sala polivalent. De 10 a 13 h s’oferiran tallers de malabars, maquillatge, feltre, globoflèxia, iniciació de teles acrobàtiques, instruments reciclats, jocs amb paracaigudes, un circuit de karts i jocs del projecte Komerç Obert. També hi haurà inflables, una biblioteca mòbil i, per primera vegada, una petita ludoteca per als infants de 0 a 2 anys. A les 13 h posarà la cloenda musical abans de dinar la formació Trinxaranga, amb un concert participatiu en què podran prendre-hi part aquells que hagin passat pel taller de construcció d’un instrument.

Fira del Conte a Medinyà

Demà dissabte se celebra a Medinyà (Gironès) la 9a edició de la Fira del Conte, amb xerrades, contacontes, tallers i activitats per a tots els públics. Les activitats començaran a partir de dos quarts d'onze del matí i s'allargaran fins a la nit, amb un sopar popular i una sessió de contes per a joves i adults. Podeu consultar el programa complet aquí.

Festival de Titelles Romà Martí

Cada tercer diumenge de maig Caldes de Montbui es converteix en un espai d'acollida d'espectacles de titelles per a tota la família. La plaça de l'11 de Setembre serà l'escenari principal, aquest cap de setmana, dels espectacles que es duran a terme durant les dues jornades del festival, entre altres localitzacions emblemàtiques del poble. Aquesta nova edició comptarà amb 11 companyies catalanes i una alacantina que amb els seu estil propi i original faran passar una bona estona a tothom transportant-nos al món de la fantasia per un cap de setmana. El viatge començarà el matí de dissabte i acabarà diumenge al vespre. Podeu consultar la programació completa aquí.

Rolf & Flor a Granollers

En el marc de la programació familiar del Teatre Auditori de Granollers, diumenge (18 h) el grup barceloní The Pinker Tones presenten el quart volum de les aventures de Rolf & Flor. El trio acústic farà viatjar els més menuts a l’Amazones, on coneixeran la llegenda de Posondo i s’embarcaran en una expedició en la qual descobriran com viuen els indígenes i aprendran a respectar l’equilibri de la selva. Fidels a l’esperit pop de la banda, les melodies són radiants i vitalistes.

Zoom Una Nit dels Museus molt familiar CaixaForum Barcelona celebra la Nit dels Museus amb activitats per a tota la família, una ocasió per descobrir els centres culturals de la ciutat d'una manera molt especial. Amb motiu d'aquesta vetllada única a l'any, el centre de l'Obra Social La Caixa obrirà les portes fins a la una de la matinada, omplint la seva programació de nombroses activitats entorn de la música, el cinema, la ciència i l'astronomia, i oferint visites especials a les exposicions temporals del centre. Us recomanem les vistes que es faran a les 21, 22 i 23 h a l'exposició'Disney. L'art d'explicar històries'.És una visita pensada especialment per a famílies, que inclou un recorregut per l'exposició dedicada al món de Disney i diferents activitats participatives dins de l'espai expositiu. Conduïdes per un mediador, les visites es basen en els mites, faules, llegendes, 'tall tales' nord-americans i contes de fades que han sigut des del primer moment una font d'inspiració rica i abundant per als estudis Disney.

Zoom

La Nit dels Museus I, ja que parlem de la Nit dels Museus, en aquest enllaç podreu consultar totes les activitats previstes als museus d'arreu de Catalunya.

Reggae per Xics estrena gira

Reggae per Xics estrena aquest diumenge a Tarragona la gira del seu nou disc, 'Ballant damunt la lluna', el seu treball més personal. En aquesta nova aventura inclouen per primer cop temes propis i s'endinsen de ple en l'imaginari infantil, per fer viatjar el public més enllà de les estrelles. El projecte per al public familiar de The Penguins també manté l'aposta d'arranjar cançons del repertori tradicional infantil a través dels ritmes jamaicans. Al Teatre Tarragona podreu veure, doncs, un nou xou que girarà al voltant de la temàtica de l'espai i que mantindrà l'essència de Reggae per Xics, tot combinant música, humor i pedagogia.

Fes-te Meridiana

Demà dissabte,a partir de les 17 h, se celebrarà a Ciutat Meridiana, a Barcelona, Fes-te Meridiana, un concert multitudinari per tancar la campanya de la Plataforma per la Llengua 'El català, llengua comuna'. Hi actuaran grups com ara Mishima, Joan Garriga (La Troba Kung-Fú), La Iaia, Mazoni, Koers i Ruc'n'Roll i s'hi faran activitats i tallers. L’entrada és gratuïta i també es podrà gaudir d’activitats infantils i d’una mostra d’entitats i associacions del barri.

Circ al Parc Joan Miró

Demà dissabte, en el marc del cicle d'activitats 'Vine a moure el Parc', a partir de les 11.30 h als llacs de la biblioteca, espectacle familiar de circ per a tota la família. La proposta és 'Cidades',un espectacle de circ contemporani de petit format. Quatre éssers solitaris que somien en altres ciutats, que fugen de la seva realitat, que busquen una sortida. Quatre éssers que es refugien en un espai al mig del no-res. Potser és un retrobament, o un 'déjà-vu'; el cas és que aquest indret s’omple de memòries, de records i d’anhels, de somnis revelats i de ciutats desitjades. 'Cidades' és un poema de circ contemporani que explora la relació entre el cos i el record. Abans de l’espectacle, d’11.30 a 13.30 h podreu provar els diferents tallers de circ! Acrobàcia, malabars, cable, boles d’equilibri i moltes sorpreses més! Produït pel Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel i l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub).

Flamenc al Palau de la Música

Demà dissabte (11 h), al Palau de la Música, en el marc del cicle Concerts Familiars al Palau es presenta 'Flamenkat. Sonoritats d’aquí, d’allí i d’ara', espectacle recomanat a partir de 6 anys. És un concert-espectacle de gran contrast visual i sonor que pretén trencar estereotips i traspassar fronteres racionals, sentimentals, culturals o històriques. Un homenatge a la pluralitat de sonoritats que caracteritza el flamenc amb pals tradicionals: 'soleás', 'martinetes', 'alegrías', 'guajiras', tangos, 'bulerías'; temes emblemàtics de la història d’aquest gènere; grans compositors de músics clàssica que van inspirar-se en aquestes sonoritats, com ara Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Francisco Tárrega i fins i tot noves versions de repertori musical i literari d’origen català.

Taller a la Fundació Miró

'Caçadors de llums i ombres' és el nom de la Ruta + taller per Montjuïc que proposen des de la Fundació Joan Miró per diumenge (10.30 h). La proposta és sortir a caminar per Montjuïc, un espai on la natura urbana serà l'entorn d'aprenentatge. Proveïts d'un equip d'exploració, recollireu tot tipus de mostres. Un cop acabat el recorregut, les compartireu a l'Espai Taller i les convertireu en una peça única de llums i ombres. Activitat adreçada a famílies amb infants a partir de 5 anys, concebuda i conduïda per Alehop! [Exploradores Urbanos].

Visita teatralitzada al Museu Pau Casals

El Museu Pau Casals d'El Vendrell ha programat per diumenge una visita teatralitzada per visitar el museu de la mà del Ramon, pescador de Sant Salvador, i la Maria, la minyona de la Vil·la Casals. A partir de les 12 h. Activitat gratuïta i amb places limitades. Cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 977 684 276 o per correu electrònic a l'adreça museu@paucasals.org.