11 propostes per al cap de setmana

Tot i que la previsió anuncia pluja per demà dissabte, sembla que diumenge farà bon dia, així que podeu aprofitar les dues jornades per fer coses sota cobert i a l'aire lliure! Aquí teniu algunes idees.

Els Harlem Globetrotters a Badalona

Els Harlem Globetrotters aterren aquest vespre (19.30 h) al Palau Olímpic de Badalona. Un xou espectacular amb un equip ple d'estrelles que fan màgia amb la pilota. Una oportunitat per comprovar en primera persona un talent que els ha permès fixar 20 rècords Guinness.

Fira del Conte a Vilanova

Vilanova i la Geltrú celebrarà demà la sisena edició de la fira Conte Va! Va de Contes! La cita és demà dissabte i centrarà l'activitat en diversos actes gratuïts al voltant de la plaça de les Neus, la rambla Principal i el carrer de Sant Pere. L'eix principal són els contes i la música, i es comptarà amb la col·laboració especial de l'escola conservatori Mestre Montserrat. Al llarg del dia es farà la marató de contes, que inclourà el lliurament de premis d'un concurs de creació literària, en el qual enguany han participat més de cinc-cents nens i nenes. Tallers, activitats d'il·lustració per a infants dirigides per il·lustradors professionals, una gimcana, un espai de signatures per a autors i il·lustradors, i moltes altres propostes es desenvoluparan simultàniament.

Fira Modernista a Terrassa

Des d'avui i fins diumenge Terrassa celebra la XVI Fira Modernista. Com cada any, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) s'uneix a la celebració i obre les portes amb un programa lúdic que us portarà en un viatge en el temps. Entre les propostes hi haurà visites a les voltes, visites teatralitzades i dansa, entre d'altres. L'edició d'enguany està dedicada a la cuina modernista. La imatge principal del pòster és la de l'edifici del Mercat de la Independència, obra d'Antoni Pasqual i Melcior Vinyals, que va entrar en funcionament el 1908.

Titelles d'arreu del món es donen cita a Gavà

La 28a edició del Festival Internacional de Titelles de Gavà s'obre avui divendres amb una conferència imprescindible per als amants de la disciplina. L'espai jove La Casa Gran acollirà la ponència "Travessant el titella. Nous llenguatges en la confluència de la creació i l'emoció". La trobada s'ha convertit en una cita imprescindible tant per als professionals com per al públic general, que any rere any assisteix als més de 30 espectacles gratuïts que s'ofereixen arreu de la ciutat.L'edició d'enguany ha fet un pas endavant i ha descentralitzat els espectacles perquè més barris arribin a gaudir d'aquesta festa de cap de setmana. A més, també hi haurà un taller únic per a totes les edats a MercaGavà on s'aprendrà a manipular les figures. A tot això cal afegir-hi un nou escenari a la plaça de Josep Tarradellas, que juntament amb els tradicionals de la Torre Lluc, la plaça Major, el Museu, l'Espai Maragall i els espectacles itinerants, acolliran les 18 companyies que participen en aquesta edició.

Estrena de cinema

Avui s'estrena la pel·lícula infantil d'animació sueca 'Laban i Labolina',recomanada per a infants a partir de 2 anys. El Laban i la Labolina són dos germanets fantasma que viuen al Castell del Sol Diürn amb la seva família. El Laban té por de la foscor i la Labolina en sap un munt de fer ombres xineses. A tots dos els agrada pintar, anar de pícnic, cuinar receptes estranyes i jugar. De vegades es barallen una mica, però sobretot els agrada divertir-se plegats. A la segona entrega de les aventures del Laban, el petit fantasma, els protagonistes d'aquesta tendra pel·lícula d'animació sueca aprenen a conviure i a experimentar amb les emocions.

Taller al Museu Episcopal de Vic

El Museu Episcopal de Vic ofereix aquest dissabte (11 h) el taller 'Déus, mòmies i faraons egipcis'.Descobriu en família els secrets de l’antic Egipte a través de les obres que es conserven al Museu. Els misteriosos objectes parlen de la fascinant cultura que va créixer al costat del riu Nil. Us explicaran històries de mòmies, faraons, déus i sacerdots. Podreu desxifrar jeroglífics i descobrireu per a què servien els uixebtis, els escarabeus i altres objectes màgics. Un acostament a la cultura de l'enigmàtica civilització dels faraons. Famílies amb infants a partir de 5 anys i activitat gratuïta amb l'entrada al Museu.

La Bella i la Bèstia, el musical

El musical de 'La Bella y la Bestia' arriba aquest diumenge amb dues funcions al Centre Cultural Terrassa. L'obra recupera la història i les cançons del famós conte tradicional que la factoria Disney va portar amb tant èxit al cinema. Una història plena de màgia i amb boniques coreografies acompanyades de cançons en directe. El musical 'La Bella y la Bestia' es podrà veure diumenge al matí (12.30 h) i a la tarda (18 h).

La UOC ensenya als infants a programar a través del joc Scratch, un llenguatge de programació creat per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) que s’adreçaa nens i nenes d’entre 8 i 12 anys. Amb motiu de l’Scratch Day, una iniciativa d’abast mundial que té lloc dissabte, 12 de maig, la UOC organitza seus de Manresa, Reus, Salt, Terrassa i Tortosa. La universitat també farà tallers de Scratch a les seus de Lleida i Sevilla el dissabte 19 de maig.

Amb motiu de l'Scratch Day, una iniciativa d'abast mundial que té lloc dissabte, 12 de maig, la UOC organitza tallers i activitats en família a les seus de Manresa, Reus, Salt, Terrassa i Tortosa. La universitat també farà tallers de Scratch a les seus de Lleida i Sevilla el dissabte 19 de maig. Zoom Handmade Festival Fira Barcelona acull des d'avui l a cinquena edició delHandmade Festivalal palau 8 del recinte de Montjuïc amb més de 130 expositors del sector de les manualitats creatives i del món 'do it yourself'.La mostra, líder a Espanya i al sud d'Europa, celebra la seva Nordic Edition amb Una de les novetats d'aquesta edició és l'àrea infantil (el Mummin Parc), on els més petits podran gaudir d'activitats de contacontes o tallers per fer galetes. Així mateix, al Valhalla Parc els més gurmets podran gaudir d'una zona de pícnic amb propostes culinàries de la mà dels 'food trucks' més deliciosos. La mostra, líder a Espanya i al sud d'Europa, celebra la seva Nordic Edition amb 350 activitats perquè els visitants trobin el seu 'hygge', el secret que ha convertit Dinamarca en un dels països més feliços del món, segons l'ONU. El saló s'estructura en tres parcs creatius que acolliran els expositors i les activitats, moltes gratuïtes, dedicades al fil (Morgenfrisc Parc), al paper (Lagom Parc) i al bricolatge, la decoració i la jardineria (Midsommar Parc). Zoom Ciència al Museu del Gas

Voleu viure la ciència i la tecnologia en família? No us perdeu les propostes que el Museu del Gas de Sabadell ofereix a petits i grans per descobrir la importància de l’eficiència energètica, els avantatges del progrés tecnològic i els secrets que amaga el patrimoni industrial. Aquest diumenge, la proposta és el taller 'Peri-què? Periscopi!' A partir de les 11.30 h, la canalla podrà construir aquest giny que, gràcies al joc de miralls, els mostrarà imatges dels racons més amagats.

2princesesbarbudes a Valls

Les 2princesesbarbudes presenten l'espectacle 'Sempre de vacances' aquest dissabte (18 h) al Teatre Principal de Valls. A principis de març arriben les orenetes i es queden fins a finals de setembre. Ho expliquen amb 12 cançons que parlen de la construcció del niu, el menjar, la criança, els viatges, el vestuari, el cant i els seus somnis. En forma de documental ornitològic, hi trobareu quatre orenetes barbudes que es retroben després de la migració per a un concert pop amb instruments de joguina.