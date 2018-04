11 propostes per al cap de setmana

A portes del cap de setmana, aquí teniu algunes idees per gaudir-ne amb la canalla.

Dàmaris Gelabert presenta el seu nou disc

Dàmaris Gelabert presenta aquest cap de setmana el seu nou disc, 'Naturalment, al Centre Artesà Tradicionàrius.Ho farà amb diversos concerts dissabte i diumenge, en sessions de matí i tarda, acompanyada de la banda que ha enregistrat el disc. Una proposta variada que va des de la música mediterrània fins al country passant pel rock, la rumba i la bossa nova. Cançons per gaudir de bona música en família que ens ajuden a transmetre i a reafirmar valors molt importants com la importància d’escoltar la gent gran, de menjar saludablement, de respectar i estimar els animals, de llegir, de l’amistat, de l’ecologia, etc.

De princeses, llibres i dracs

Demà dissabte (12h), a La Casa del Llibre de Passeig de Gràcia, Anna Manso i Liliana Fortuny, escriptora i il·lsutradora, presentaran l'àlbum que acaben de publicar i on actualitzen la llegenda de Sant Jordi. Es tracta de 'La princesa, els llibres i el drac' i demà el presenten. Per fer-ho demanen l'assistència de nenes i nens ben valents! Hi anireu?

Art i música a La Pedrera

La Pedrera ha tornat a programar per a aquest mes d'abril el cicle 'PedreraArtlab: Projecte d'interrelacions artístiques', on es posen en relació els nous grups musicals de l'escena independent amb joves creadors, instituts i escoles de disciplines artístiques de referència.Aquest diumenge es farà la Sessió familiar, amb Josep Mª Baldomà & Modiband. Serà a les 11.30 i 12.45h. I si poguéssim sentir i veure en directe la banda sonora d’un programa de curtmetratges? I si a més veiéssim qui posa les veus als personatges? Tot això i molt més! Un espectacle per a tots els públics per a gaudir de faules màgiques i missatges emotius en format cine-concert. Josep Maria Baldomà ha creat la banda sonora d’aquesta sessió amb una selecció de set curts a càrrec de MODIband. Una sessió màgica, plena de sonoritats musicals i colors tímbrics molt diversos, en què els músics posaran veu en directe als personatges dels curts. Durada: 45’. Sessió recomanada a partir de 2 anys.

Cinema en família a Andorra

Demà s'obre la quarta edició de l’Andorra Kids’Film Festival, el primer festival internacional de cinema infantil d’Andorra, que s'allargarà fins el 15 d'abril. Són quatre anys oferint als nens i les famílies d’Andorra una oportunitat única de conèixer i gaudir de projeccions, activitats de manera conjunta que estimulen l’apreciació cinematogràfica i la participació activa, promovent la creativitat i la capacitat reflexiva i crítica. Cinema, música i tecnologia són els pilars bàsics d’aquesta nova proposta cultural, lúdica i pedagògica. La programació d’enguany inclou 32 curts i un llargmetratge. El públic podrà gaudir de 28 sessions durant la setmana del festiva i el 80% de les pel·lícules són en català. Els caps de setmana estan dedicats al públic familiar, amb cinema, activitats i tallers per a gaudir en família. Podeu consultar la programació completa aquí. Demà dissabte es farà el concert inaugural amb Jamaikids', un viatge musical per Jamaica i la seva música que passeja per tots els estils sortits de l’illa caribenya.

Activitats als parcs metropolitans

Des del Cicle d'Activitats als parcs, platges i rius metropolitans, ens arriben dues propostes per a aquest cap de setmana. Demà dissabte la proposta és 'La Muntanyeta amb nordic walking', un itinerari guiat per al públic familiar (a partir de 7 anys i adults fins a 60 anys) pel Parc de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat. De 10:30 a 13:00h. I per diumenge la proposta és 'La caricatura del cant dels ocells', al Parc de l’Ermita del Pla de Sant Joan, a La Palma de Cervelló. D'11:00 a 13:30h. Itinerari guiat per al públic familiar (a partir de 10 anys).

Sessió de cinema per a adolescents a la Filmoteca

Dissabte, a les 17h, en el marc del cicle 'La Filmo dels més joves', es projecta 'Wadjda. La bicicleta verde'. En Wadjda té 10 anys i viu en una societat tan tradicional que certes coses com anar en bicicleta li són totalment prohibides. Malgrat tot, és una nena divertida i emprenedora que voreja sempre el límit entre allò autoritzat i allò prohibit. La pel·lícula es basa en la vida d’una neboda de la directora. El primer film rodat en un país tan masclista com l’Aràbia Saudita ha estat, curiosament, dirigit per una dona. En finalitzar la sessió es farà una activitat lúdica i creativa, de caràcter gratuït, al voltant del contingut de la pel·lícula, amb la participació de la cineasta Elena Trapé. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Recomanat per a infants i joves de 12 a 16 anys.

Teatre familiar al Tantarantana

'L'Ornet vol cantar', d'Inspira Teatre, és la proposta per a aquest cap de setmana al Teatre Tantarantana. És un conte musical que parla sobre l'aprenentatge. Un espectacle inspirat en la vida d'Ornette Coleman, un saxofonista, trompetista i compositor americà de jazz i el conte d''En Blai, l'ocell que no sabia cantar' de Satoshi Kitamura. L'espectacle es podrà veure dissabtes i diumenges fins al 22 d'abril a la sala Baixos22. Recomanat a partir de 2 anys.

Dansa en 3D a Cornellà

Diumenge, en el marc de la programació infantil Berenem a L’Auditori, arriba fins a Cornellà de Llobregat ‘Ballenas, historias de gigantes’, una aposta innovadora que combina la dansa i les projeccions en 3D. Amb ulleres posades, el públic se submergeix en un món fantàstic inspirat en històries i llegendes ancestrals llatinoamericanes sobre balenes, narrades amb una estètica i narrativa contemporànies. Una hora abans, s’oferirà als espectadors un berenar de pa amb xocolata, amenitzat per música en viu. L’entrada anticipada també està a la venda per tan sols 10€. 15€ en taquilla el dia de l’espectacle.

VívidKids a l'Empordà

Dues propostes que ens arriben des del #VívidKIDS que forma part del VÍVID, el Festival del vi de l'Empordà. La primera proposta és 'Gastronomia en família amb la sommelier Laura Masramon'. Serà demà dissabte a les 17h. al Celler La Vinyeta. Preu: 12€ adults i 8€ nens majors de 3 anys.

"Volem pa amb oli, pa amb oli volem" cantaven els nens mentre paraven la taula i els xais belaven ben fort. Entre les oliveres de La Vinyeta hi trobareu olis d'oliva verge de l'Empordà, formatges catalans i un pa que alimenta només d'olorar-lo. Una activitat pensada perquè grans i petits experimenteu un berenar gastronòmic enmig de la natura. Entre xais i contes aprendreu a menjar amb els cinc sentits i a conèixer millor la cultura gastronòmica de Catalunya. I ja per diumenge, la proposta és apte per fer amb mainada tot i que està dirigida a un públic adult. Es tracta de 'Wine&Beach.Enoruta pel camí de ronda de Llançà'. El punt de trobada és l'Oficina de turisme del Port de Llançà i l'activitat es farà d'11 a 13h. Preu: 10€ adults i nens gratuït. Ruta circular pel camí de ronda amb el guia de natura Marcel Gutinell per descobrir en família l'ecosistema marítim de les platges. A cada cala de la Costa Brava tastarem un vi de la Ruta del Vi DO Empordà amb la sommelier Laura Masramon.

Estrena de teatre al saT!

Al saT! Teatre s'estrena aquest cap de setmana 'La Berta i el seu robot', de la Cia. Lazzigags. Es podrà veure els dies 7, 8, 14 i 15 d'abril (Ds. 17.30h / Dg. i festius 12h i 17.30h). Espectacle recomanat a partir de 3 anys. La Berta és una nena molt espavilada i curiosa que, avorrida d'estar sola, agafa la caixa d'eines i s'inventa un Robot fantàstic que es convertirà en el seu amic. Espectacle basat en el conte 'Ricard i el seu Robot' d'Esteban Martín. Funció accessible en llengua de signes catalana i subtitulació el dia 14 d'abril a les 17.30h.

Acrobàcies a Terrassa

Després de girar pels millors festivals d'Europa, la companyia BotProject presenta 'Ambar', un espectacle que combina el circ, instruments musicals i vídeos animats amb dos entranyables companys de viatge, l'Antonio i el Paco.Ambares podrà veure aquest diumenge, a les 18h, al Centre Cultural Terrassa.