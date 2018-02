10 propostes per al cap de setmana

Primer cap de setmana de febrer a punt. Ja heu fet plans? Si encara no en teniu, aquí us deixem algunes propostes.

Un Dia de Festa

Un Dia de Festa, la festa del cinema infantil en català, continua la seva ruta pels cinemes de Catalunya. Proposen un matí o una tarda de cinema familiar, música, teatre i festa. Un projecte que vol recuperar

l’experiència col·lectiva que significa assistir a una sessió cinematogràfica, com a activitat familiar. És un esdeveniment basat en el cinema familiar en què també s’inclou música, teatre i activitats. Músics i animadors esperen els infants i les famílies a la porta del cinema i els inviten a gaudir de la festa. Un cop dins la sala, els infants gaudiran d’una selecció de pel·lícules presentades i acompanyades de música, màgia, titelles i jocs. En acabar les projeccions, la banda de música els acomiadarà i els acompanyarà a la sortida. L’experiència del cinema s’estén més enllà de la sala. El cinema es decorarà per a l’ocasió amb figures dels diferents personatges de la pel·lícula i, mentre la música sona, els infants podran fer diferents activitats alhora que comenten la jugada. Activitat recomanada a partir de 3 anys. La cita aquest cap de setmana és diumenge, a partir de les 11.30 h, al Cine Baix de Sant Feliu de Llobregat.

La Caputxeta Vermella arriba al Tantarantana

Aquest dissabte s'estrena al teatre Tantarantana el 'Cas Caputxeta', un espectacle de titelles i música amb aires de cinema negre... Una història amable sobre la llibertat i la recerca de la veritat. Un viatge visual i musical amb aires de cinema antic en una original versió del clàssic universal. 'Cas Caputxeta', de la companyia Pinotxo en Bicicleta, es podrà veure dissabtes i diumenges del 3 al 25 de febrer a la sala Baixos22 del Tantarantana.

S'acomiada el FLIC Festival

Últim cap de setmana del FLIC festival. Demà dissabte, el MACBA serà escenari del FLIC Creació, amb 7 tallers amb formats molt diferents –dibuix, art contemporani, música, disseny, literatura i dansa– on l'infant és l'artista. Una proposta pensada per a criatures a partir de 7 anys i on destaca la presència del dissenyador i il·lustrador japonès Katsumi Komagata, que farà el taller inaugural, i del ballarí Pere Faura, que farà el gran taller-performance 'Balla'm un llibre'. Finalment, diumenge, FLIQUETS clourà la programació familiar del festival al Born CCM amb un espai ideat per acostar la literatura als més petits (de 0 a 3 anys).

Una mica d'història a Tarragona

'Vine al Museu... i queda't de pedra!' és la proposta que han ideat per diumenge (11.00 h) al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Ara que s'acosta el Carnaval... us agradaria posar-vos a la pell de personatges romans? Al museu es poden veure tota una sèrie d’escultures que ens ajuden a imaginar com serien els habitants de Tàrraco. Us proposen que us feu un retrat com a romans i el col·loqueu a la ciutat de Tàrraco. Per això heu de portar una fotografia vostra de mida carnet, o fotocòpia, i triar com us hauria agradat ser representats en època romana. Una activitat per conèixer l’ús i la importància de la imatge en el món romà.

Teatre d'ombres al Poble Espanyol

Un porquet que vol volar. Aquest és el protagonista de la proposta familiar prevista per diumenge, un espectacle que demostra que el teatre d'ombres pot emocionar, pot ser poesia i pot transmetre valors com la superació, la voluntat d'emprendre reptes personals, el respecte, la comprensió i el bon tracte als animals. 'El porquet que volia veure el món des de dalt' es presenta en estrena absoluta al Poble Espanyol, de la mà de la reconeguda companyia d'ombres xineses Animamundi.

Els Chapertons arriben al saT!

Els Chapertons commemoren 25 anys de trajectòria amb 'Rodó',un resum de diversos gags de les obres 'Boom!', 'Goma gom' i 'Volta de roda'. El pneumàtic, durant 25 anys ha sigut sempre el fil conductor dels espectacles de Chapertons Còmic Teatre, tres esplèndids pallassos sense més artifici que el talent per al joc. 'Rodó' és el seu últim espectacle, creat per commemorar aquest quart de segle amb un resum de diverses situacions que combinen les seves anteriors obres. Tres personatges, a través del joc i l'humor, ens faran viure tot un món d'imaginació, poesia i creativitat, sempre amb els pneumàtics com a protagonistes. 'Rodó' es podrà veure al SAT! Sant Andreu Teatre els dies 3, 4, 10, 11, 17 i 18 de febrer.

Màgia al Centre Cultural Terrassa

Dakris, el noi invisible, presenta 'Ya no me ves' aquest diumenge al Centre Cultural Terrassa. Provinent d’una nova generació de joves mags, Dakris presenta aquest diumenge a les 18.00 h 'Ya no me ves', la història del noi invisible. Un viatge sorprenent amb aparicions i desaparicions impossibles i una màgia impactant. Gràcies a una tècnica precisa i actual aconsegueix que els espectadors vegin el que no es pot veure. Dakris, sobrenom de David Vidal, va néixer el 1987 a València i és especialista en invisibilitat, teletransportació i levitació de persones i objectes.

Activitats als parcs

Un cap de setmana més, en el marc del seu cicle d'activitats als parcs, rius i platges metropolitanes, l'AMB proposa una nova activitat familiar per a aquest cap de setmana. Dissabte, al parc de les Aigües de Montcada i Reixac, d'11.00 a 13.00 h, espectacle infantil amb 'Contes d'aigua al Parc de les Aigües', que proposa seguir la vida de l'aigua a través de la teatralització i les rondalles.

Taller d'art a Mataró

Com cada primer diumenge de mes, taller 'Materialitz'Art en família' a la Casa Coll i Regàs de Mataró. La cita és diumenge de 12.00 a 14.00 h. Es tracta d'una visita per la Casa Coll i Regàs que us permetrà descobrir el modernisme i imaginar el futur de Mataró a partir de la creació d'un treball col·lectiu on utilitzareu llapis 3D, entre altres materials i tècniques. El taller girarà entorn de la creació personal dels artistes modernistes i de com aquest procés creatiu ha sigut reajustat en clau del segle XXI per donar un nou sentit al disseny de nous productes i obres. Inicialment, es farà una breu visita interactiva per alguns dels espais de la Casa Coll i Regàs i es plantejaran alguns interrogants sobre les bases del procés creatiu durant el Modernisme.

OUI! Festival de Teatre en Francès

La programació del OUI! Festival de Teatre en Francès de Barcelona inclou dos espectacles per al públic familiar. la primera cita serà des d'avui fins diumenge amb 'Odysséus Plastok', a l'Almeria Teatre. 'Odysséus Plastok' ens transporta a la superfície dels oceans i mostra com un petit plàstic llençat en un pati d'escola arriba al Setè Continent, el de les deixalles provocades per l'ésser humà en detriment de la fauna aquàtica.