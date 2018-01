9 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí el primer cap de setmana després de festes. Si s'ha fet llarga la setmana, aprofiteu el cap de setmana per fer cultura i gaudir de les estones d'oci amb la canalla. Aquí teniu algunes idees:

Teatre i música al saT!

'La nena dels pardals' torna al SAT! amb la música en directe de La Tresca i la Verdesca. Una història inspirada en el contede Sara Pennypacker i basada en un fet històric quan, a la Xina de Mao Zedong, es va declarar la guerra als pardals dins d'un projecte anomenat 'Gran salt endavant'. Un espectacle de Teatre al detall. Es podrà veure els dies 13, 14, 20 i 21 de gener (Ds. 17.30h i Dg. 12h i 17.30h). Espectacle recomanat a partir de 5 anys.

Una cita amb el circ clàssic

El Circ Històric Raluy, el més clàssic i familiar, continua amb la seva carpa muntada al Port Vell de Barcelona fins a mitjans de febrer,presentant el seu nou espectacle 'Fortius'. Una proposta que combina el circ més clàssic i familiar, marca de la família Raluy, amb apostes innovadores i d'elevat contingut artístic i reconeixement internacional.

Les Macedònia en concert

La nova generació de les Macedònia presenta aquest diumenge (12h) el seu nou disc 'Estic contenta'. La cita és al Teatre Victòria de Barcelona.Un disc que parla d'emocions o sentiments, però també de temes punyents com la transsexualitat, la idoneïtat del divorci d'uns pares o l'autoestima.

'La bella dorment' al Jove Teatre Regina

A partir de demà dissabte, i fins el 3 de febrer, dissabtes i diumenges (17:30h) podeu veure 'La bella dorment', de la Companyia Dreams Teatre, espectacle recomanat a partir de 3 anys. Es tracta de l'adapatació del conte de Charles Perrault, amb música de Manu Guix. Respecten els trets fonamentals del conte, afegint-hi personatges i situacions noves, cançons originals i una posada en escena molt visual i atractiva.

Reus s'acomiada com a Capital de la Cultura

Reus tanca aquest cap de setmana l'any de la Capital de la Cultura Catalana 2017 amb dos grans espectacles amb música en directe i focs artificials. Demà dissabte (19h), la plaça del Mercadal serà l'escenari de l'últim adéu a la programació cultural del 2017 amb un acte festiu de carrer, ple de llum, focs artificials i música. La vetllada anirà a càrrec de la Pirotècnia Igual, que permetran que la ciutadania escolti música en directe i vegi una projecció d'imatges i vídeos de tot el recorregut cultural de Reus durant aquest 2017. Serà una explosió final amb música i altres sorpreses escèniques, on es potenciarà la il·luminació i el foc de proximitat. L'espectacle serà gratuït i obert a tota la ciutadania. L'acte durarà 30 minuts i farà un pas més en el món dels focs artificials tradicionals, destacant pel seu impacte visual i sonor.

Anem al cine?

Diumenge (12h) a La Garriga, al cinema Alhambra, s'estrena la Festa del Cinema Infantil, que des d'aleshoreses portarà a termecada diumenge fins finals d'abril en 11 municipis més. Un Dia de Festa és un matí o tarda de cinema familiar, música, teatre i festa. Una oferta cultural que presenta una nova manera d’anar al cinema amb els infants que vol recuperarl’experiència col·lectiva que significa assistir a una sessió cinematogràfica, com a activitat familiar. Un Dia de Festa està basat en el cinema familiar però inclou també música, teatre i activitats. Músics i animadors esperen els infants i les famílies a la porta del cinema i els inviten a gaudir de la festa. Un cop dins la sala, els infants gaudiran d’una selecció de pel·lícules presentades i acompanyades de música, màgia, titelles i jocs. En acabar les projeccions, la banda de música ens acomiadarà i ens acompanyarà a la sortida. El cinema es decorarà per a l’ocasió amb figures dels diferents personatges de la pel·lícula i, mentre la música sona, els infants podran fer diferents activitats alhora que comenten la jugada. Activitat recomanada a partir de 3 anys. Les pel·lícules que es projectaran són: 'El diari de la Florentina', 'L’hivern al Regne d’Escampeta', 'La cançó del pare Os del Bosc de Haquivaqui' i 'Tigres enfilats'.

D'altra banda, avui s'estrena 'The jungle Bunch, la panda de la selva', una pel·lícula d'animació ideal per a tota la família: Transmet bons i importants valors als més petits, destacant la solidaritat i la força del col·lectiu i conté divertides referències cinematogràfiques a les populars sagues d'Indiana Jones, Missió Impossible o Rocky. I una opció cinèfila més, perquè en el marc del cicle de cinema familiar de la Filmoteca de Catalunya, aquest cap de setmana podreu veure a la sala Chomón (dssabte i diumenge - 17h), 'Seefood. Un peix fora del mar'. Els caçadors furtius roben dotzenes d’ous de tauró d’un escull sense que ningú no pugui evitar-ho. Però el petit tauró bambú Pup decideix llançar-se a rescatar el botí, tot i que per aconseguir-ho hagi de fer front a un desafiament enorme: sortir a la superfície, al món terrible dels humans. Un film d’animació ple d’aventures i personatges entranyables.

Música per a tota la família al Tantarantana

La nova proposta familiar del Teatre Tantarantana és 'Kaixes', una barreja eclèctica entre música popular i cançó d'autor amb música original creada especialment per aquest espectacle. Cada cançó esdevé un joc a través del teatre d'objectes, on els instruments hi tenen un paper protagonista. L'espectavle, de la companyia Com Sona, es podrà veure dissabtes i diumenges del 13 al 28 de gener a la sala Baixos22 del Teatre Tantarantana.

Taller al Museu del Gas

El Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa, a Sabadell, continua amb la seva programació d'activitats familiar amb la proposta 'Missatge en una ampolla'. La cita és diumenge, a les 11:30h, on els més petits tindran l'oportunitat de crear i personalitzar un estoig per als estris de dibuix, a partir de la reutilització d’una ampolla de plàstic.

Taller al Museu del Disseny

Diumenge (11:30h), al Museu del Disseny de Barcelona, taller familiar 'Exlibris, pitibris!'. Un taller de dues hores de durada en el qual la canalla es podrà inspirar en les peces gràfiques de la col·lecció del Museu per crear el seu exlibris personal. Podran fer el tampó i pensar un encanteri per protegir els seus llibres. I és que si la canalla porta un llibre, podrà estrenar el seu exlibris! Activitat en grup guiada i adreçada a famílies amb nens i/o nenes d'entre 6 i 12 anys. Cal que porteu roba que es pugui embrutar. Places limitades.