7 propostes per al cap de setmana

A les portes d'un nou cap de setmana, i ja a tocar de les vacances de Nadal, aquí teniu algunes propostes per treure el màxim partit als dos dies de festa.

Sessió de cinema familiar a la Filmoteca

En el marc de la seva programació familiar, aquest cap de setmana (dissabte i diumenge a les 17.00 h), la Filmoteca de Catalunya projecta 'Kerity, la maison des contes (Eleonore’s Secret)'. És la història del Natanaël, que està a punt de fer 7 anys i que encara no sap llegir. Per això li sap tan greu rebre la col·lecció de contes més valuosa del món. El que no sap és que cadascuna d’aquestes narracions conté un meravellós secret que aviat descobrirà.

Pastorets al Tantarantana

Aquest cap de setmana, i fins al 7 de gener, es pot veure al Teatre Tantarantana 'Pastorets, cap a Betlem!', una divertida proposta que us aproparà a la història dels Pastorets i on trobareu tots els ingredients nadalencs: cançons, balls i dites populars. Dos amics molt amics, el Joan i el Carles, es veuran obligats a explicar la conegudíssima història dels Pastorets. Els problemes vindran quan resulti que la història per a ells no és tan conegudíssima i no tenen cap més ajut que la seva imaginació i la dels espectadors. Se'n sortiran?

Màgia a La Seca Espai Brossa

En què es poden transformar jocs tan populars com el dòmino, el billar, el parxís, el cub de Rubik, la ruleta, els daus, el blackjack o el bingo... a les mans d'un mag? Això és el que podreu descobrir fins al 21 de gener amb el nou espectacle d'en Hausson, 'Jugant amb la màgia'. Hausson us regalarà un desplegament d'efectes de tota mena, des de la màgia de saló a les grans il·lusions i un sorprenent repertori de números de manipulació (la seva especialitat: efectes màgics on la tècnica de manipulació del mag és l'element fonamental), molts dels quals inèdits fins avui. La cita és a La Seca Espai Brossa.

Cita amb un clàssic, els Pastorets de Calaf

Un any més, els Pastorets de Calaf, uns dels més històrics i emblemàtics del país, escalfen motors. Com mana la tradició, 'Els Pastorets' s'estrenaran la tarda del 25 de desembre i hi haurà funcions també els dies 7, 14, 21 i 28 de gener, amb una funció prèvia a l'estrena aquest diumenge. Des de la primera representació el 1925, Calaf representa el text de Josep Maria Folch i Torres que, des de fa anys, compta amb la direcció de Josep Garriga. Compten amb més de 100 intèrprets i una cinquantena de decorats en el marc del Casal de Calaf.

Cinema familiar al Born CCM

Diumenge (12.00 h), en el marc de les propostes familiars del Born CCM, sessió de cinema amb 'Ocells de pas', d'Olivier Ringer, una pel·lícula recomanada a partir de 7 anys que explica la història de la Margaux, que els pares consideren que no es pot fer càrrec d’un aneguet perquè té una malaltia muscular. Amb la seva millor amiga hauran de trencar les normes per donar-li a l’ànec la vida que creuen que es mereix. Darrere una aparent simplicitat, aquest conte iniciàtic i modern amaga un ventall complet d’emocions i aprenentatges: l’adolescència i les ànsies de llibertat, la discapacitat física que no bloqueja l’autonomia i la sobreprotecció dels pares i les seves conseqüències. Una aventura compartida per dues petites heroïnes, plena de creixement vital.

Taller de pintura infantil

La il·lustradora Marta Comas proposa per a aquest dissabte (de 12.00 a 14.00 h), a la plaça Doctor Galtés, 5 de Sant Cugat del Vallès, un taller de pintura infantil on es reptarà a la canalla a dibuixar el tió de Nadal.

Xerrada sobre el rendiment escolar

Talend Barcelona organitza aquest dissabte una xerrada col·loqui sobre el que ens indica el rendiment escolar dels estudiants. La cita és a la seu de Talend Barcelona i la xerrada es titula 'El rendiment escolar defineix el meu fill? Errors, dubtes i reaccions de les famílies'. La sessió anirà a càrrec de la psicòloga Neus Colomer, especialista en infants amb altes capacitats i responsable de l’equip de psicòlegs del centre. Inscripcions a través del formulari: http://www.talendbarcelona.com/xerrada