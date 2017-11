9 propostes per al cap de setmana

A punt un nou cap de setmana que podeu aprofitar per gaudir de l'oci i la cultura en família. Aquí teniu algunes propostes que ens han fet arribar:

Dau Barcelona

El festival gratuït del joc que organitza l'ICUB, Dau Barcelona, celebra la seva sisena edició del 17 al 26 de novembre, principalment a la Fabra i Coats i en altres espais del barri de Sant Andreu. La principal novetat d'enguany és 'Dauville, joc d'escapada', el 'room escape' més gran d'Europa, amb què s'inaugurarà la sisena edició del festival. Inscripcions obertes. El festival del joc comptarà amb dues activitats destacades a la Fabra i Coats: el Dau Històric (aquest dissabte), amb Alpha Ares, el principal club de simulació històrica de l'estat espanyol, i el Gran Dau (25 i 26 de novembre), les jornades centrals i més familiars del festival. El Gran Dau comptarà amb més de dues-centes taules per jugar acompanyats de monitors i monitores, la participació de 41 editorials,més de dos-cents jocs diferents i una pila de jocs tradicionals de carrer. Recordeu, a més, que fins al 14 de gener es pot veure al Museu d'Arqueologia de Catalunya l'exposició 'Jocs i joguines de l'antiguitat'.

Festa pel Joc i el Lleure en Català

Demà dissabte, al passeig Lluís Companys de Barcelona (Arc de Triomf), de 10h a 15h, la Plataforma per la Llengua organitza la Festa pel Joc i el Lleure en Català. És un acte per sensibilitzar sobre la importància de normalitzar l'ús del català en l'àmbit dels jocs. Enguany, la festa arriba a la catorzena edició. Serà una gran festa amb moltes activitats i actuacions: hi actuaran Els Xiula, el Mag Eduard Juanola i els titelles de Galiot Teatre. En l'edició d'enguany també s'han programat diversos tallers, com el de Scrabble, organitzat per la Federació Internacional de Scrabble en Català, i les novetats d'un circuit de patinets i un rocòdrom.

Sessions de cinema a L'Alternativa

El Festival de Cinema Independent de Barcelona, L'Alternativa, està celebrant la seva 24a edició fins aquest diumenge. Aquest dissabte (12 h) tindrà lloc la sessió de curts d'animació destinats als més petits (a partir de 5 anys), en col·laboració amb El Meu Primer Festival. Un seguit de dibuixos animats, dibuixos fets amb llapis de colors, muntatges amb cartolines, deixalles metàl·liques o una càmera i una mica d'imaginació: tot serveix per construir des del no-res una peça audiovisual que ens expliqui una història divertida, una aventura apassionant, una troballa màgica o una metàfora de la vida. Diumenge (12 h) es projectarà la pel·lícula 'El record de Marnie', destinada a nens i nenes a partir de 7 anys i nominada a millor llargmetratge d'animació als Oscars el 2015. La cita és al Teatre del CCB. A més, diumenge tindrà lloc el taller infantil 'Experimenta amb el 'chroma key'', per aprendre la tècnica del 'chroma key': la gravació d'objectes i persones amb una pantalla verda de fons que després se substitueix per altres imatges. Amb l'ajuda de tauletes i d'una aplicació especial serà molt senzill obtenir un efecte final creatiu i diferent per expressar la nostra idea d'una manera única i captivadora. Aquest taller està destinat a nens i nenes de 8 a 12 anys, acompanyats dels seus pares.

6è Tast d'Espectacles de la Fundació Xarxa

Sant Feliu de Llobregat tornarà a viure el teatre entre els seus carrers aquest novembre: espectacles, tallers, clowns, mags i famílies es retrobaran aquest dissabte amb el Tast d'Espectacles Familiars de la Fundació Xarxa, que combinarà activitats obertes al públic amb trobades professionals entre companyies i programadors, tot unit en una sola jornada, la Festa del Tast. De totes les propostes que es presenten, només 10 són les escollides per representar 10 minuts de l'obra i així donar una idea global de l'espectacle a tots els programadors que omplen la sala. La gala professional del Tast començarà a les 17.30 h amb un acte presentat per Ariadna Matas i Elsa Lluch, de la companyia Tanaka Teatre. Aquesta gala també estarà oberta al públic que en vulgui gaudir.

Zoom

Les aventures d'Hèrcules al Teatre Apolo

Aquest dissabte s’estrena al Teatre Apolo una obra de teatre familiar: 'Las aventuras de Hércules, el musical', un espectacle farcit de música, circ i diversió. A més, també dissabte, a partir de les 11 h, els més petits podran gaudir de tallers de maquillatge i globoflèxia per pintar-se la cara amb els personatges de l'obra i realitzar figures de globus, com espases o cors.



Petit Festivalet a Barcelona

El 18 i 19 de novembre d'aquest any se celebrarà la primera edició del Petit Festivalet a l'espai Flowers by Bornay, una antiga fàbrica de tints del segle XIX al bell mig del barri de Sants de Barcelona. Després de 9 edicions i convertit en tot un referent en el sector, el Festivalet aposta per una fira exclusivament dedicada al producte infantil, El Petit Festivalet, que neix amb l'objectiu de promocionar nous creadors, crear sinergies i connexions entre ells i difondre una manera de produir i consumir més conscient, amb l'afegit de poder comprar productes directament del creador i conèixer qui hi ha al darrere. I tot això acompanyat de dues jornades de tallers culturals per a tota la família que buscaran incentivar la curiositat i la creativitat dels més petits. Durant els dos dies de la fira es podran trobar: parades de venda de producte independent, zona gastronòmica i tallers familiars.

Festa de presentació del Petit Romea

El Teatre Romea i Viu el Teatre presenten aquest cap de setmana la temporada 2017-2018 del Petit Romea, un cicle d'espectacles dirigit al públic més menut que en la seva quarta edició referma el seu esperit compromès amb l'educació i la cultura dels infants de 0 a 14 anys. L'acte, gratuït i obert a tothom, tindrà lloc diumenge a partir de les 11 h al Romea. Sota l'eslògan 'Ales per volar', la nova temporada mira al passat, al present i al futur per afrontar els canvis generacionals, i vol oferir a famílies i escoles recursos perquè els infants confiïn en les arts escèniques com a eina per descobrir emocions, fomentar la imaginació i convidar a la reflexió i el diàleg.

Festa de la Ciència del Museu del Gas

El Museu del Gas de Sabadell celebra aquest cap de setmana la Festa de la Ciència, amb el divulgador científic Dani Jiménez. Serà diumenge 19 (11.30 h), i serà una activitat per al públic general. No caldrà reserva prèvia.

Nova proposta al Petit Poliorama

Aquest cap de setmana s'estrena una nova proposta del cicle Petit Poliorama. Es tracta de 'Canta i balla amb la Nia, la Mel i en Ton', a càrrec del grupMainasons i que es podrà veure els diumenges 19 i 26 de novembre (12 h). Aquest espectacle infantil el protagonitzen la Nia, la Mel i en Ton, que canten i ballen les cançons en directe, acompanyats d'una banda de set músics. Durant l'actuació, la interacció amb els músics porta els tres protagonistes a explicar breus anècdotes i a cantar i ballar tot el repertori de cançons; alhora, aprofiten per explicar als nens i nenes del públic quins són els instruments que estan tocant, com es diuen, com sonen, i ensenyen amb exemples algunes característiques del so: si és curt o llarg, fluix o fort, ràpid o lent, agut o greu…