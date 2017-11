8 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de novembre. Si en voleu gaudir amb la canalla, aquí teniu algunes idees.

Saló de les Famílies Nombroses

El Saló de Famílies Nombroses de Catalunya és un esdeveniment que se celebra cada dos anys i que reuneix els productes i serveis que més necessiten les grans famílies, amb les millors condicions en ofertes i descomptes de diversos sectors. En podreu gaudir dissabte i diumenge a partir de les 11 del matí al recinte firal de la Fira de Barcelona (Montjuïc – El Córner de Plaça Espanya). Un espai pensat per a tota la família, amb un programa complementari d’activitats amb tallers per a nens sobre qüestions d’interès familiar: educació, reciclatge, esports, etc.

Taller familiar a la Casa Coll i Regàs

Cada primer diumenge de mes, la Casa Coll i Regàs de Mataró organitza tallers en família. Per aquest diumenge la proposta és 'MATERIALITZ'ART EN FAMÍLIA', conèixer el passat per entendre el present i projectar el futur. El moviment modernista va revolucionar la seva època i en aquest taller podreu descobrir quines similituds hi ha amb les Smart City. Gràcies a la utilització de la impressió 3d podreu dissenyar un nou producte per resoldre alguns dels reptes que us proposaran.Organitza: Fundació Iluro. Diumenge de 12 a 14h.

Circ al Centre Cultural Terrassa

Aquest diumenge a les 18h nou espectacle en el marc de la 6a Temporada BBVA de Circ. Es presenta 'Rhümia', Premi Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ 2016. Aquesta família “inestable” de pallassos i músics excepcionals que són Jordi Martínez, Joan Arqué, Roger Julià i Pepino Pascual, acullen a casa seva l’artista de carrer, músic, clown i luthier, Mauro Paganini, que aporta el seu univers màgic per tancar la segona part d’aquesta bilogia clownesca que van començar amb Rhum.

Cinema familiar a la Filmoteca

Aquest cap de setmana, els protagonistes de les sessions de cinema familiar a la Filmoteca de Catalunyaseran Tom i Jerry / Tex Avery. El programa es compon d’episodis produïts per Fred Quimby a la MGM. Concretament, els títols són: Triplet Troble; Little Runaway; Rock a Bye Bear; Magical Maestro; Two Little Indians; Just Ducky; Little Johnny Jet: Three Little Pups.

Nova estrena al Petit Poliorama

El cicle Petit Poliorama estrena aquest cap de setmana una nova proposta: "La festa del temps" de Xiula. Xiula és una experiència d'animació musical creada l'any 2010 per dos educadors socials i dos músics, un virtuós dels instruments de corda i el bateria de Sra. Tomasa. La seva especialitat és l'animació musical que parteix de l'empatia amb els nens i les nenes i que es vertebra amb dos asos a la màniga: l'enginy i el ritme. Els diumenges 5 i 12 de novembre presentaran "La festa del temps", on els quatre Xiula s'han proposat fer una festa a dalt de tot d'un cim de l'Himàlaia de 5472 metres. Per arribar-hi hauran de fer un viatge ple d'aventures i emocions. En aquesta metàfora de la vida, mostren com la música acompanya en la vivència de situacions i emocions.

Dansa a Cornellà

Aracaladanza presenta aquest diumenge (18h) a l'Auditori de Cornellà ‘Vuelos’, una proposta de dansa contemporània per a tot tipus de públic dirigit pel coreògraf Enrique Cabrera. Un espectacle adaptat a un públic infantil i familiar que convida a l’espectador a gaudir amb tots els sentits de la dansa contemporània. El geni visionari de Leonardo da Vinci ens encoratja en la reconstrucció d’un món, en el qual, l’acte de pensar ja és subversiu i revolucionari, descriu la companyia. Les entrades anticipades es poden adquirir per tan sols 12€ a www.auditoricornella.com i per telèfon trucant al 93 474 02 02. També es posen a la venda ofertes per a famílies a partir dels 15€.

Taller de música al Museu Pau Casals

Diumenge (12h) el Museu Pau Casals organitza un taller de música en família. Es tracta d''Un viatge emocionant', una experiència col·lectiva i familiar on podreu experimentar i endinsar-vos a través dels sentits en les emocions que suscita la música del compositor polonès Frédéric Chopin. Per a nens/es de 3 a 7 anys.

Teatre per a adolescents al Jove Teatre Regina