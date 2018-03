10 propostes per al cap de setmana

Ja tenim a tocar el primer cap de setmana de març. Si en voleu treure el màxim partit i passar temps amb la canalla, aquí teniu algunes idees:

Música i dansa al Mercat de les Flors

Aquest cap de setmana, el Mercat de les Flors presenta un deliciós espectacle infantil a càrrec d’uns dels coreògrafs més rellevants de l’actualitat, el suís Thomas Hauert. 'Danse étoffée sur musique déguisée' és un solo a partir de la composició per a piano preparat de John Cage, interpretada en directe. Amb una coreografia vigorosa, música elemental i estranyes figures fetes amb globus que van caient des de dalt, aquest singular i enginyós espectacle de dansa amplia els límits del moviment i desferma la imaginació. Espectacle recomanat a partir de 5 anys.

Cinema familiar a la Filmoteca

A la Sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya, diumenge (17.00 h) es projecta 'Ooops! Noah is Gone... (Two by Two)'. Dos petits animalons que viatjaven de polissons a l’arca de Noè cauen per la borda i han d’aprendre a sobreviure i a treballar en equip per tal d’arribar al cim de la muntanya, mentre els seus pares intenten desviar el curs de l’arca per poder salvar-los.

Titelles a la Casa Elizalde

En el marc de la seva programació familiar, diumenge (12.00 h), la Casa Elizalde programa 'El tresor del pirata', a càrrec de la Cia. Marionetes Nòmades. Un espectacle de titelles de fil.Després que el seu vaixell s’enfonsés, el capità Trujillo es desperta a la platja d’una illa deserta. O no tan deserta! Allà sabrà de l’existència d’un tresor amagat. Com el trobarà? Qui l’ajudarà? Quins perills haurà d’enfrontar? Una història plena d’acció, humor i tendresa. Recomanat per a infants a partir de 3 anys.

Activitats d'educació ambiental

En el marc del programa d'activitats a platges i parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, aquest cap de setmana proposen dues noves activitats. Al Parc del Castell de Castelldefels, dissabte, d'11.30 a 13.30 h, itinerari guiat 'Boscos de ciutat', destinat al públic familiar (a partir de 6 anys). Diumenge, la proposta és 'Supervivència al bosc mediterrani' al Parc de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat. De 11.30 a 13.30 h. Itinerari guiat i taller destinat al públic familiar (a partir de 8 anys).

Black Music Festival a Girona

En el marc del Black Music Festival de Girona i Salt, dissabte se celebrarà el 'Black Music per als més menuts', un concert que aproparà als més petits de la casa la història de la música negra, des dels espirituals negres al funk. La cita és a La Mercè de Girona, a les 12.00 i a les 17.00 h. I a partir de les 18.00 h, a Salt, Cercavila integradora amb Zebrass Marching Band, que oferirà un espectacle itinerant.

Contacontes a El Gat Pelut

La llibreria barcelonina El Gat Pelut organitza dissabte, a partir de les 12.00 h, una sessió de contacontes sota el títol 'Un tramvia ple de sorpreses'. L'editorial Flamboyant us vol fer viatjar, però viatjar amb un grapat d'històries. Us faran pujar dalt d'un tramvia groc on passen coses màgiques, submergir-vos al mar que diu que habiten tres sirenes, anar-vos-en de colònies amb un secret (molt i molt secret) i qui sap si a d'altres llocs que només sabreu si hi aneu!

Estrena teatral al Tantarantana

Dissabte s'estrena al Tantarantana 'El Petit Circ', un espectacle d'ombres en clau de circ. Una posada en escena visual i sonora on les figures són mogudes al ritme de la música. Mary, una pallassa trapella i divertida, us presentarà els diferents números de circ dels petits artistes que mostren les seves habilitats sobre la pista. La música en anglès acompanya la funció, on la màgia del circ i del teatre també es trobaran per jugar amb els colors i la llum.

Laboratori de jocs a Granollers