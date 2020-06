Una de pirates!

Una actriu i dos titellaires confinats amb el seu vaixell en una illa deshabitada al nord de Sardenya durant la crisi del covid-19 han creat una sèrie educativa en vídeo per a nens de 4 a 10 anys. El projecte Pirateria d'anar per casa vol ocupar el temps de lleure dels més petits.

Els tripulants de l'Argos, Pere Bigas, Iona Balcells i Raúl García eren a Nàpols (Itàlia) quan va començar la pandèmia. De camí a casa, i ja amb els ports a Espanya tancats, van decidir viure el seu confinament en una illa deshabitada de l'arxipèlag de la Maddalena (Sardenya) amb el seu veler. Durant aquest temps han treballat en el projecte, que consta de 19 vídeos d'educació en el lleure, disponibles en català i en castellà. "Un amic mestre ens va demanar ajuda per preparar un final de curs a distància per als seus alumnes i vam pensar que podia ser una bona oportunitat per oferir recursos pedagògics i docents a través dels titelles", explica Pere Bigas, filòsof i titellaire.

El projecte té 10 capítols, cadascun dels quals consta de dos vídeos. A la primera part, Pirateria d'anar per casa, els infants s'endinsen en la història de tres marionetes: el pirata Trujillo, la sirena Thalassa i el senyor Coco, que els demanen ajuda per enfrontar les diferents adversitats que trobaran a l'illa pirata. Durant el segon vídeo de cada capítol, de la mà de la Capitana Tramuntana els petits aniran aprenent el Manual Pirata per convertir-se, a través d'activitats i manualitats, en part de la tripulació. A tall d'exemple, les activitats del Manual Pirata inclouen des de construir un senzill projector d'ombres a aprendre la coreografia de la cançó pirata, passant per escriure amb tinta invisible o improvisar una tenda de campanya. Totes les activitats es poden fer de forma autònoma o amb l'ajuda puntual d'un adult, i han comptat amb l'assessorament pedagògic de mestres de cicle infantil i primària de l'escola pública.

Teaser 'Pirateria d'anar per casa'

El guió de tota la sèrie està construït per tal de simular interactivitat: en cada capítol es fa referència als vídeos o fotos de l'última activitat enviats pels nens i nenes, i els titelles tot sovint els interpel·len directament. "S'intenta, d'aquesta manera, que els infants sentin que tenen un paper important en el desenvolupament de la història pirata. No són només espectadors, sinó també protagonistes", afirma Raúl García, també titellaire i realitzador audiovisual.

Treballar competències educatives a distància

Per a Iona Balcells, actriu i part de la companyia, el fet d'utilitzar els titelles i el teatre, en aliança amb l'audiovisual i internet, permet oferir activitats i lleure a grups a distància i, a la vegada, educar i transmetre valors als infants. Els 10 capítols de la sèrie s'han guionitzat de manera que puguin donar peu que els nens i nenes treballin l'educació emocional, la perspectiva de gènere, el respecte a la diversitat, l'educació ambiental i la sostenibilitat.

Els vídeos han sigut rodats en exteriors reals de l'illa deshabitada de l'arxipèlag de la Maddalena, i els interiors al veler Argos Maltès i en altres espais de l'illa com un castell o una cova. Guió, rodatge, manipulació de marionetes, il·luminació, doblatge, edició, sonorització i postproducció han sigut obra dels tres components de l'equip, tot traient el màxim rendiment als seus limitats recursos i assolint un producte audiovisual de qualitat. Per a la banda sonora original han comptat amb la col·laboració a distància de Mikel Fernandino.

El projecte busca poder oferir el seu contingut a escoles, esplais, Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA), programes de televisió infantils o productores. Els primers participants d'aquest innovador projecte han sigut els nens i nenes de cicle inicial de primària d'una escola pública del Baix Llobregat. Si en voleu saber més, en podeu fer un primer tast aquí.