40 pel·lícules per mirar amb la canalla

Aquests dies de confinament, una bona pel·lícula pot ser una opció perfecta per passar una estona compartida en família. Us hem fet una llista de pel·lícules per mirar amb la canalla, entre les que hi ha disponibles en les diferents plataformes. Per fer la llista hem explorat els catàlegs de Netflix, la HBO, Amazon, Movistar, Disney+, Filmin i eBiblio (la plataforma gratuïta de les biblioteques públiques).

El Grúfal

Per evitar que se’l mengin altres animals, un ratolí s’inventa una excusa que és mentida... i que potser serà veritat. Adaptació fidel del conte de Julia Donaldson. A partir de 3 anys.

Disponible: en català a Filmin i eBiblio. En castellà a Amazon, Filmin i eBiblio.

El meu veí Totoro

Clàssic de Studio Ghibli sobre dues germanes que, mentre la seva mare és a l’hospital, coneixen (o imaginen) una criatura màgica anomenada Totoro. A partir de 3 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Netflix.

El regal de la Molly Monstre

La Molly Monstre viu una aventura extraordinària, plena de moments divertits i cançons, en una història sobre el fet de deixar de ser fill únic per tenir germans. A partir de 3 anys.

Disponible: en català i en castellà i VOS a Filmin i eBiblio.

Les malifetes de l’Emil

Sense fer-ho expressament, l’Emil sempre acaba fent alguna malifeta i el seu pare l’empaita per la granja en aquesta adaptació d’històries d’Astrid Lindgren. A partir de 3 anys.

Disponible: en català i VOS a Filmin i eBiblio.

101 Dàlmates

La malvada Cruella de Vil rapta els cadells de dàlmata d’en Pongo i la Perdita, que inicien una llarga recerca per trobar-los. Un clàssic de Disney encara vigent. A partir de 4 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Disney+.

Cars

En Llamp McQueen somia guanyar la Copa Pistó però de camí a la cursa acaba perdut en un poble desconegut. Al·legat de Pixar a favor de la vida rural i els seus valors. A partir de 4 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Disney+.

El bosc de Haquivaqui

La població d’animals del bosc decideix votar una llei per impedir que es puguin menjar els uns als altres. Interessant pel·lícula d’animació noruega plena de números musicals. A partir de 4 anys.

Disponible: en català, castellà i VOS a Filmin i eBiblio.

Gordon i Paddy

Història detectivesca per a nens on els dos protagonistes han de resoldre dos casos i no caure en l’error de pensar que la guineu n’és la culpable. Per tant, han d’evitar els prejudicis. A partir de 4 anys.

Disponible: en català, castellà i VOS a Filmin i eBiblio.

La rata pirata

Història d’una rata que es dedica a assaltar altres animals i prendre’ls tot el menjar que tenen. La seva golafreria la porta a la perdició. Adaptació d’un conte de Julia Donaldson. A partir de 4 anys.

Disponible: en català i castellà a Filmin i eBiblio.

L’estiu i la tardor al regne d’Escampeta i L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta

Aquestes dues pel·lícules franceses estan ambientades al regne d’Escampeta, on personatges de conte viuen històries gens convencionals que sorprenen petits i grans. A partir de 4 anys.

Disponible: en català a Filmin.

Robin Hood

La versió de Disney amb personatges antropomòrfics de la història de Robin Hood és un autèntic clàssic de l’animació. Hi trobareu humor, acció i moltes persecucions. A partir de 4 anys.

Disponible: en castellà VOS a Disney+.

Zog

En Zog és un drac que va a l’escola per aprendre a fer de drac. Mentrestant, a la princesa li ensenyen com ser princesa. Tots dos subverteixen els seus rols en l’adaptació del conte de Julia Donaldson. A partir de 4 anys.

Disponible: en català i castellà a Filmin i eBiblio.

Kiki, l’aprenent de bruixa

La Kiki marxa de casa per emancipar-se i convertir-se en bruixa en aquesta pel·lícula de Studio Ghibli que destaca per una protagonista forta però al mateix temps vulnerable. A partir de 4 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Netflix.

Kirikú i els animals salvatges

Extraordinària pel·lícula basada en contes tradicionals africans feta pel prestigiós animador francès Michel Ocelot. El protagonista és un nen tan menut com espavilat. A partir de 5 anys.

Disponible: en català, en castellà i en VOS a Filmin i eBiblio.

La revolta dels contes

Revisió de contes tradicionals que convida els espectadors a veure les històries i els personatges de sempre (la Caputxeta i el llop, etc.) des d’una perspectiva diferent. A partir de 5 anys.

Disponible: en català i en castellà a Filmin.

Monstres SA

Una fàbrica de monstres produeix energia espantant els nens. La vida de dos monstres canvia quan una nena aconsegueix entrar a la fàbrica en aquest film de Pixar. A partir de 5 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Disney+.

Solan & Eri

Recupera els personatges de la pel·lícula noruega Grand Prix a la muntanya dels invents per enviar-los en una emocionant missió a la Lluna. A partir de 5 anys.

Disponible: en català i castellà a Filmin.

Toy Story

Quan ningú no les veu, les joguines prenen vida. La primera pel·lícula d’aquesta franquícia se centra en la rivalitat entre el cowboy Woody i el nouvingut Buzz Lightyear. A partir de 5 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Disney+.

Aladdin

La història d’Aladí i la llàntia meravellosa adaptada per Disney en una pel·lícula on destaca el personatge del geni i les excel·lents cançons del compositor Alan Menken. A partir de 6 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Disney+.

Del revés

La gestió de les emocions és l’eix d’aquesta pel·lícula de Pixar ambientada dins el cap d’una nena on conviuen cinc emocions que en prenen el control alternativament. A partir de 6 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Disney+.

Ratatouille

En Remy és un ratolí amb un paladar i un olfacte particularment fins. Voldria ser un xef però la resta de ratolins de la seva comunitat no estan interessats en la cuina. A partir de 6 anys.

Disponible: en castellà a Disney+.

Shrek

L’ogre és el protagonista d’aquesta història, basada en l’obra de William Steig, que subverteix el conte tradicional. Un malvat aspirant a rei li encarrega raptar la princesa. A partir de 6 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Netflix i Amazon.

Chicken Run

Els creadors de Wallace & Gromit imaginen la història d’un grup de gallines que es volen escapar de la granja on són explotades en aquesta divertida pel·lícula en stop motion. A partir de 7 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Movistar, HBO i Filmin.

Coco

Basada en la tradició mexicana del Dia de Morts, la pel·lícula explica la història del Miguel, un nen que vol ser músic en contra de la voluntat de la seva família. A partir de 7 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Disney+.

El nen i el món

Pel·lícula sense diàlegs on es veu el món actual i els seus dilemes a través dels ulls d’un nen que el recorre en un viatge musical que és una joia de l’animació brasilera. A partir de 7 anys.

Disponible: a Filmin i eBiblio.

Harry Potter i la pedra filosofal

Adaptació de la primera entrega de la sèrie de J.K. Rowling on s’explica la trista situació familiar de Harry Potter i l’arribada inesperada de la carta que el durà a Hogwarts. A partir de 7 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Netflix, HBO i Amazon.

La cançó del mar

Preciosa pel·lícula d’animació irlandesa que barreja llegendes locals amb l’exploració de temes com el dol. Els protagonistes són dos germans que viuen en un far amb el seu pare. A partir de 7 anys.

Disponible: en castellà a Amazon i Filmin, i en VOSC a Filmin.

La guerra de les galàxies

La primera de les pel·lícules de la sèrie de George Lucas, on s’explica l’inici de l’aventura de Luke Skywalker, que rep accidentalment el missatge de la princesa Leia. A partir de 7 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Disney+.

El meu oncle

Divertida comèdia visual per introduir la canalla a Jacques Tati i el seu personatge, el Sr. Hulot, que aquí fa una crítica hilarant a la modernitat mal entesa i a la societat de consum. A partir de 7 anys.

Disponible: a Filmin i Amazon.

El viatge de Chihiro

Després d’arribar a un barri nou, una nena de deu anys queda atrapada en un món d’esperits. Una de les pel·lícules més imaginatives i creatives de Studio Ghibli. A partir de 8 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Netflix.

Mirai

Un nen es posa gelós de la seva germana acabada de néixer en aquesta pel·lícula de Mamoru Hosoda amb un gir cap al to fantàstic que agafa l’espectador per sorpresa. A partir de 8 anys.

Disponible: en català a Filmin, en castellà a Movistar i Filmin, i VOS a Movistar i Filmin.

La tortuga vermella

Bonica història sense diàlegs sobre un home que naufraga en una illa, on coneix una tortuga vermella gegant que, inicialment, frustrarà els seus intents de tornar a casa. A partir de 8 anys.

Disponible: a Amazon i Filmin.

Els mons de Coraline

Adaptació de la novel·la de Neil Gaiman sobre una nena que es trasllada, amb els seus pares, a una casa antiga. Encuriosida pel lloc, l’explora i troba una entrada al pis del costat. A partir de 9 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Movistar.

Allà on viuen els monstres

El director Spike Jonze adapta el conte de Maurice Sendak sobre la solitud i l’amistat en la infantesa que té com a protagonista un nen que viatja a una illa habitada per monstres. A partir de 9 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Amazon.

El secret del llibre de Kells

Al segle IX, en plena expansió vikinga, un aprenent en un monestir se sent atret pel misteriós llibre de Kells, del qual el film adopta l’estètica per explicar una història màgica. A partir de 9 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Filmin i a eBiblio.

Frankenweenie

El Frankenstein de Mary Shelley inspira aquest film de Tim Burton (que originalment va ser un curt) sobre un nen, el Víctor, que intenta ressuscitar el seu gos quan mor atropellat. A partir de 9 anys.

Disponible: a Disney+

Els Goonies

Aquesta història sobre un grup de nens que busquen un tresor va marcar una generació als anys 80 però ha acabat passant de pares a fills i ha esdevingut transgeneracional. A partir de 10 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Movistar

El nen i la bèstia

Un noi solitari que viu a Tòquio i rebutja viure amb els seus tutors legals entra en un món imaginari, on coneix una bèstia en aquest film de Mamoru Hosoda sobre el pas de la infantesa al món adult. A partir de 10 anys.

Disponible: en català i VOSC a Filmin.

El pa de la guerra

Després que el seu pare sigui detingut injustament, una nena s’ha de fer passar per un nen per sobreviure al règim talibà en aquesta pel·lícula dramàtica ambientada a Kabul. A partir de 10 anys.

Disponible: en castellà i VOS a Netflix.