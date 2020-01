La nostra ovella Xisqueta es diu Pepa

La xisqueta és una raça originària de les comarques del Pallars i l’Alta Ribagorça, menuda, robusta amb un cap petit i sense banyes. Es caracteritza perquè té taques negres als ulls, a les orelles, al morro i a l’extrem de les potes. Es tracta d’una raça autòctona catalana, extremadament sòbria, que sobreviu en ambients de gran duresa com el pirinenc i que durant anys ha estat en perill d’extinció. Des del 2008 l’ovella xisqueta s’inclou en un projecte de dinamització local que impulsa l’Associació Obrador Xisqueta, des d’on es treballa per empoderar, donar a conèixer i protegir tant l’ofici de pastor com els oficis vinculats a la manipulació i tractament de la llana. “Es tracta d’un projecte vinculat al territori, d’economia local i sostenible en què involucrem tant els artesans com els pastors de la zona. Volem mantenir viu el saber ancestral i adaptar-lo als nostres temps”, explica Mariona Lloret, membre de l’entitat. “Un altre objectiu és empoderar aquests oficis tan nostres i tan arrelats a la nostra terra i per això una bona part del projecte es destina a sensibilitzar i donar a conèixer allò que fem”, afegeix.

L’Associació Obrador Xisqueta compra la llana als pastors de les ovelles xisquetes a un preu just per transformar-la i treballar-la en peces de roba artesanes úniques i de qualitat. Treballen amb diferents tècniques com feltre, ganxet, teler, tricotosa i agulles de teixir, i en moltes de les peces s’aplica el color a través de tints naturals de plantes o insectes.

VIURE L’OVELLA XISQUETA

De juliol a setembre qui vulgui conèixer de primera mà el projecte de l’Obrador pot apuntar-se a una de les tres Vivències xisqueta que organitzen: treballar la llana amb una artesana, crear una peça de feltre en un taller que organitza la Caravana Xisqueta o, la més emocionant, poder anar amb els pastors a la muntanya del Montsent de Pallars, a més de 2.000 metres d’altura, donar sal i fer les cures necessàries a un ramat de més de 5.000 ovelles (www.xisqueta.cat ).

Una altra opció és poder-ne apadrinar una, com ha fet la Mireia Argelich com a regal d’aniversari de la seva filla Lore, de 6 anys. La seva ovella es diu Pepa i l’han pogut conèixer en una trobada amb tots els padrins: “Vivim a Zarautz, al País Basc, i vam conèixer el projecte de l’Obrador a través del boca-orella. Visitar les ovelles amb la família i conèixer la Pepa va ser molt emocionant, n’hi havia moltes que havien acabat de parir”, explica.

Apadrina una ovella xisqueta és un projecte de col·laboració entre pastors de la Vall d’Àssua, l’Associació Obrador Xisqueta i la Guerrilla del Ganxet de Barcelona que va començar fa just un any. En aquest temps, un centenar de persones han apadrinat un animal dels tres ramats diferents de les Valls d’Àssua, que formen part del projecte, i gràcies a això els seus ramaders reben suport econòmic per mantenir el ramat i fer front a les despeses d’alimentació i veterinària de les seves ovelles. “Quan una família apadrina, rep una carta on es veu la foto del pastor i la seva ovella juntament amb un cròtal (una arracada de plàstic amb el número per poder-la identificar). Quan arriben a les trobades de padrins els infants busquen la seva ovella per poder-la conèixer. És un moment molt divertit i emotiu!”, diu Mariona Lloret.

El projecte segueix en marxa i encara hi ha ovelles com la Mansa, la Cofi i la Rita per apadrinar. Qui ho vulgui ho pot fer a través de la pàgina web apadrina.xisqueta.cat.