El Nadal arriba al Tibidabo

El Parc d’Atraccions Tibidabo de Barcelona dona aquests dies la benvinguda al Nadal amb una àmplia proposta de nous espectacles, animacions i activitats perquè tota la família visqui unes festes màgiques i inoblidables.

ANIMACIONS, CAVALCADA I DECORACIÓ DE NADAL

Els visitants que s’acostin fins al 5 de gener al Tibidabo rebran la benvinguda de dos follets vinguts de Collserola que els acolliran des d’un un arc nadalenc que serveix per fer endinsar les famílies, amics i amigues en l’esperit de Nadal.

Als matins, el Dr. Fly es passeja per l’Àrea Panoràmica fent globoflèxia i convidant els visitants a fer un tomb amb el seu vehicle Rickshaw amb música i decoració nadalenca. A les tardes, els visitants poden gaudir d’una cavalcada nadalenca, en la qual el Pep Callau, el Dr. Fly, els Follets de Collserola, un xanquer i les mascotes Ti, Bi, Da i Bo desfilaran pel Parc.

ESPECTACLES NADALENCS

Aquest Nadal el Tibidabo porta dos nous espectacles nadalencs i el clàssic Tibimarionetarium de Nadal.

Als migdies, la Plaça Somnis acull el nou espectacle Màgia nadalenca, a càrrec del Dr. Fly, ple de trucs nadalencs.

A les tardes, Pep Callau, juntament amb la companyia Els Pepsicolen, presenta, per primera vegada, l’espectacle Il·lusions de Nadal, en el qual es crea una postal gegant amb el calendari nadalenc. A més, la festa està assegurada amb música i balls!

A part, un any més el Tibimarionetarium de Nadal torna al Parc amb els seus titelles més significatius, com Julio Jaleo, Bròquil Samfaina i l’Àvia de les Neus, entre d’altres, juntament amb els nous titelles de les mascotes del Tibidabo, fetes per a l’ocasió.

NOVA PEL·LÍCULA 4D AL DIDIDADO

Finalment, el Dididado, cinema en 4D, us convida a viure diferents aventures de la mà de l’Ed, l’Edda, l’Eurofant, el Böckli i el Louis, protagonistes de la pel·lícula The time carousel. Tots plegats són enganyats per fer un interminable viatge en el temps pel malvat Nightraven, que pretén eliminar la diversió dels parcs d’atraccions per sempre. Què passarà?