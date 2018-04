El melic o llombrígol Trivial Castellers Drawnimal

Què és?

No ho sembla, però el melic és una cicatriu. Quan neix un nadó, continua unit a la mare pel cordó umbilical. Quan el metge talla aquest cordó, la cicatriu que queda és el melic.

Sortit o enfonsat?

La majoria de persones tenim el melic enfonsat, com una petita cavitat al ventre. Però hi ha un percentatge petit de gent que el té sortit, com un botonet. Tenir-lo d’una manera o altra no es pot triar, uns queden cap endins i d’altres cap enfora.

Did you know? Dolphins are marine mammals and have a belly button

Tots els mamífers tenen melic?

No ben bé. Un tret comú dels mamífers és que s’alimenten a través del cordó umbilical quan són al ventre de la mare. Però no tots tenen melic. A alguns només els queda una petita cicatriu que gairebé no es veu.

Ja te’l neteges sovint?

El melic és una de les parts més oblidades del nostre cos a l’hora de dutxar-nos. És important netejar-lo de tant en tant, perquè s’hi acumula borrissol.

The sexiest one In 2008 Rihanna’s belly button was voted the sexiest in the world

Tens melics per lligar?

Quan una persona és egocèntrica i es creu que és el centre del món diem que es passa el dia mirant-se el melic. Si té por o s’acovardeix diem que se li arronsa el llombrígol o el melic. En canvi, d’una persona molt atrafegada o que s’entreté massa fent les coses en direm que sempre té melics per lligar.