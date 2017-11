En marxa el Festival de Teatre Jove

RBLS Festival Teatre Jove és un festival d'arts escèniques que celebra la seva primera edició des d'avui i fins diumenge a la Sala Beckett i al Centre Cultural Can Felipa (Poblenou).



L'objectiu de RBLS és acostar el teatre als joves, especialment els de la franja que va dels 13 als 20 anys, encomanar-los la passió i l'amor per aquest art, descobrir-los espais, textos i posades en escena que connectin amb els seus interessos i inquietuds, propostes allunyades del concepte estàtic i 'antic' que poden tenir del teatre. També es busca introduir-los en nous formats i, fins i tot, involucrar-los en processos de creació. RBLS vol fer créixer el públic jove, fer-lo sentir protagonista d'un esdeveniment cultural i artístic fet a la seva mida amb obres de teatre, tallers participatius, experiències o jocs.

L'objectiu de RBLS és fomentar passió per les arts escèniques a adolescents

PROGRAMACIÓ

A la programació d'espectacles destaquen companyies com el Col·lectiu VVAA, que inaugura el festival amb 'Like si lloras'; la Cia. Casa Real amb una versió especial d''Assajar és de covards';microteatre amb la col·laboració de Píndoles, 'Microteatre fora del Teatre'; 'iMe', de Dara Teatre, o una comèdia de titelles de Lorca adaptada per L'Excèntrica. Per la seva banda, TRANSlab./Marta Galán presentaran una creació col·lectiva que ha treballat durant dues setmanes amb joves de 14 a 20 anys: En Resistència/2017.

El festival ha anat precedit de la I Trobada RBLS Joves i Teatre, un espai d'intercanvi professional

TALLERS EXPERIENCIALS

RBLS ofereix també una programació de tallers per als assistents: un taller de teatre musical impartit per Víctor Arbelo i Helena Jara (professors de l'escola Aules-Arts Escèniques, dirigida per Daniel Anglès); un taller de teatre físic impartit per Stephane Levy i la Cia. Moveo (guanyadora del darrer Premi Moritz de FiraTàrrega al millor espectacle de carrer), i el taller L'Actor Creatiu, a càrrec d'Egos Teatre.