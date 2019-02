Com és un mamut?

Eren animals molt grossos i recoberts de pèl, però de mamuts n’hi va haver diverses espècies, més o menys grossos, i amb més o menys pèl. En èpoques de clima benigne, aquests animals eren força semblants als elefants africans o asiàtics que coneixem.

Per a què servien els ullals?

La mida i la forma dels ullals depenia de l’ambient on es movien. El mamut llanut tenia uns ullals adaptats per gratar el gel i trobar l’aliment que s’amagava a sota. Els que vivien en boscos, tenien uns ullals més oberts que feien servir per obrir-se camí entre la vegetació.

Did you know? Mammoths become extinct about 14,000 years ago

Com es relacionaven amb els humans?

Els mamuts són herbívors, i la seva carn era un aliment molt preuat per als humans, així que els caçaven i se’ls menjaven.

Com els caçaven?

Sabem que els primers humans menjaven mamut, però no se sap del cert si els caçaven o feien de carronyaires de mamuts que trobaven morts. En canvi, l’Homo sapiens ja feia servir eines com les llances, les fletxes o els propulsors per caçar-los a distància. Una tècnica de caça consistia a fer caure el mamut en trampes per matar-lo després.

Frozen mammoths Many mammoth skeletons have been found in Siberia because they were preserved by the ice

Per què es van extingir?

Les causes més probables són dues: la caça intensiva per part dels humans i el canvi climàtic que hi va haver al principi de la nostra era.

A Catalunya hi va haver mamuts?

Sí, i ho sabem perquè n’hem trobat restes, com al barranc de la Boella, al Tarragonès.