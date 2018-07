Sabies que la plaça dels Raïms de Girona és considerada la plaça més petita d’Europa i que en una de les façanes hi ha un gran ull que t’espia? O que si camines per sota les voltes de la Rambla i en mires el sostre hi trobaràs un mapa de la ciutat de París? Coneixes la història del Tarlà o saps per què la llegenda diu que qui vol ser bon gironí i no marxar mai de Girona cal que faci un petó al cul de la lleona? L’editorial DeFabula ens proposa un excel·lent pla familiar per a aquest estiu: descobrir la ciutat de Girona amb ulls d’infant a través d’una guia turística destinada a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys: 'Girona. Descobreix la ciutat amb la guia turística infantil', de Joëlle Cardús.

Amb un format àgil i amè, acompanyat de les il·lustracions de Ruth Aisa, la guia recull els punts més destacats de la ciutat -el Barri Vell, el Call jueu, l’església de Sant Feliu, l’arquitectura de Masó o els museus- perquè siguin els mateixos infants els que, llibre i mapa en mà, decideixin quin punt volen visitar: “L’objectiu és despertar la curiositat en els més petits; per això hi trobaran preguntes i pistes perquè siguin els protagonistes de la visita. És una guia pensada per a la gent de Girona però també per a les famílies de fora que vulguin aprofundir una mica més en la descoberta del municipi”, explica l’autora del llibre. “Els que coneixem la ciutat ens passa que sempre acabem anant als mateixos llocs i, per a mi, escriure el llibre també ha suposat destapar i entendre l’origen de moltes tradicions i llegendes”, diu.

HISTÒRIES I LLEGENDES

El gegant Gerió, la Cocollona, la majordoma de Sant Narcís, el Tarlà, el Banyeta, o el cul de la lleona són algunes de les figures que protagonitzen les llegendes que s’expliquen a la guia. Aquest apartat el destaquen tant la Joëlle com Pilar Súnico, editora d’Ediciones DeFabula, per la seva aportació al patrimoni cultural de la ciutat: “En moltes ocasions sabem qui són els personatges de les llegendes però no d’on venen”, explica la Pilar. “Plantegem petits reptes als nens perquè busquin les figures i en contin la història als seus acompanyants”, afegeix la Joëlle. N’és un exemple la llegenda de la bruixa de la Catedral, una gàrgola gòtica de la primera meitat del segle XIV que representa una dona amb la boca ben oberta, vestida amb un llarg vestit i tocat, que sosté un rotlle de pergamí a les mans amb una inscripció. Els dies de pluja serveix com a canonada de desguàs d’aigua. La llegenda, com explica la guia, diu que fa molt temps una bruixa que vivia a Girona es dedicava a molestar i tirar pedres a la Catedral i a la gent que hi anava. Un any, durant la processó del Corpus, quan estava a punt de llançar una pedra, es va sentir una veu per tota la ciutat que deia: “Pedres tires, pedres tiraràs i en pedra et convertiràs”. I així, en pedra va quedar.

"L’objectiu és despertar la curiositat en els més petits; per això hi trobaran preguntes i pistes perquè siguin els protagonistes de la visita" Joëlle Cardús - autora de la guia

A banda de les llegendes, la guia també inclou capítols sobre la història, les festes i tradicions, la gastronomia, els parcs i jardins o els estils constructius de la ciutat. Al començament del llibre, el Pau i la Laia conviden els infants a endinsar-se en el manual ubicant la ciutat de Girona en el mapa. Al llarg del llibre hi trobaran nombrosos jocs, reptes i activitats perquè tot plegat sigui més entretingut i divertit.

CADIS, BARCELONA, GIRONA

Curiosament, la idea d’escriure una guia per a nens de Girona va sorgir arran de la bona acollida que va tenir la guia infantil que Ediciones Defabula va publicar sobre Cadis i que es va convertir en el llibre més venut a la ciutat durant dos anys seguits. “Vam tenir molta repercussió perquè les escoles la van utilitzar com a recurs amb els seus alumnes i ens va anar molt bé”, explica la Pilar. Gaditana de naixement i amb tres criatures petites, creia que una guia infantil era una cosa que faltava al municipi, sobretot per a les famílies que volguessin visitar-lo més distretament. Després de venir a fer un màster d’edició a Catalunya i de publicar-ne una sobre Barcelona, l’editora es va decidir per la capital gironina, ciutat que diu que té molts paral·lelismes amb Cadis: “Per mida i població s’assemblen molt. Més enllà d’això crèiem que, arran dels fets polítics que han passat últimament, era un bon lloc per parlar-ne”, conclou.