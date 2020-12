Anem al teatre?

Viu el Teatre celebra una nova temporada cultural amb activitats per connectar amb el públic infantil i familiar: La Festa de Viu el Teatre. La iniciativa proposa tot un seguit d'activitats per animar el públic a tornar als teatres, reivindicar la creativitat i estimular, ara més que mai, la salut emocional dels infants i dels adults.



La celebració es va obrir ahir i s'allargarà fins al 6 de desembre. Inclourà tallers creatius en línia a través de YouTube i la representació de l'espectacle Conservando memoria des del Teatre Romea, que es podrà seguir presencialment i també via streaming, en directe a través del canal de YouTube de Viu el Teatre.





"Ens agrada celebrar cada nova temporada amb una festa oberta a tothom, però l'actual situació sanitària tan insòlita ens ha obligat a redefinir la celebració que fem cada any", explica Gisela Juanet, responsable de projectes de Viu el Teatre. "Aquest any hem optat per connectar amb el públic a través de la feina dels mateixos professionals, per això hem dissenyat diferents tallers artístics en línia de maquillatge, veu, màgia...", explica Juanet, que afegeix: "La intenció és animar de nou les famílies a tornar al teatre i reivindicar la mirada creativa i la salut emocional de petits i grans".

La nova programació del Petit Romea