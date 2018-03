Anem a veure pallassos!

¿Us imagineu veure els espectacles del pallasso Tortell Poltrona, de Patrick Mathis o de la pallassa Xicana (entre molts altres) en un sol dia? Doncs la setmana que ve en tindreu l’oportunitat, perquè la Fundació Catalunya la Pedrera ha organitzat per al diumenge 11 una nova jornada dedicada al món del clown, i, a més, hi suma una completa oferta de tallers, jocs i racons de lectura. “Els pallassos promouen el talent, la creació i l’educació” i, per tant, “encarnen un dels objectius de la Fundació”, afirma Rosa Maria Plans, cap de programació de l’àrea de cultura de la Fundació Catalunya la Pedrera.

Plans argumenta amb més detall què tenen els pallassos que agraden tant. “El pallasso no utilitza els codis establerts per resoldre els problemes, busca nous camins tot utilitzant la imaginació, l’alegria, els sentiments, el positivisme, la intel·ligència”. I justament aquesta visió d’enfrontar-se als fets quotidians, “que és tan respectable com les visions estipulades socialment”, en paraules de Plans, és una de les que la Fundació vol promoure i impulsar entre els infants.

A banda dels espectacles de clown, la festa inclou una completa oferta de tallers, jocs i racons de lectura

De fet, la Pedrera pren aquest compromís amb la infància, perquè és un dels col·lectius de la societat que té més interès en la construcció de l’arquitecte Antoni Gaudí, artífex de la Pedrera, seu de la jornada. “El nostre objectiu amb la Festa Pallasso! és que les famílies vinguin a passar-hi el dia, que hi facin totes les activitats que els proposem sense presses, i que puguin entrar-hi i sortir-ne per anar-se programant les activitats que voldran veure”, explica Rosa Maria Plans. En aquest sentit, el programa d’activitats s’allarga durant tot el dia, d’11 del matí a 7 del vespre.

Seguint aquest fil, el pedagog Xavier Ureta sosté que “un bon circ té la capacitat de despertar la fantasia i les emocions i, alhora, és una font d’imaginació”. A més, a través del circ, i també del teatre, “els infants s’inicien en la comprensió del llenguatge verbal i no verbal”, opina el pedagog.

RIURES I EMOCIONS

La pallassa Anna Montserrat, la Xicana -la primera que repeteix a la festa en la història de la iniciativa de la Pedrera-, explica que el seu espectacle vol reivindicar que “si ens equivoquem no passa res”. De fet, les mateixes criatures acaben dient-li “No passa res” quan la Xicana s’equivoca una vegada i una altra amb els mil i un trucs de màgia que intentarà fer. Vestida amb la roba més característica de pallasso, sabates grosses i nas inclòs, però sense perruca (“No em cal amb els cabells que tinc”, diu), la Xicana és una pallassa tendra, que es posa les criatures a la butxaca des del primer moment que apareix a l’escenari. “Els pallassos no jutgen ningú, trenquen esquemes establerts socialment i accepten tothom”, explica Anna Montserrat. Per això, en temps i terra de conflicte, els pallassos fan tanta feina.

Justament el pallasso Tortell Poltrona (Jaume Mateu i Bullich), que també actuarà l’11 de març a la Pedrera, va fundar l’ONG Pallassos Sense Fronteres el 1993, amb l’objectiu de portar somriures a tot el món, el que viu conflictes inclòs. “He estat tres setmanes al Líban, amb els refugiats sirians, i vam comprovar com les criatures s’obliden del que estan vivint amb els nostres espectacles”, explica la Xicana, que col·labora amb l’ONG. De fet, “al principi, quan ens veien, ens tenien por, perquè les criatures en terra de guerra tenen por dels adults, però, després, quan els havíem fet riure, ens abraçaven i ens petonejaven”, recorda la pallassa. Per tant, “havíem aconseguit mitigar el patiment que viuen”. I és que el circ ha demostrat sobradament que és un espectacle que inclou totes les arts escèniques i que atrapa les criatures des del primer moment. Que no perdin el somriure!