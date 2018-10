L'emprenedoria es fa joc

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la firma Kidnelis de Sabadell, especialitzada en jocs educatius, han creat Biznelis, el primer joc de taula d’emprenedoria i gestió empresarial de Catalunya. Biznelis s’adreça a nois i noies de cicles mitjà i superior de primària, de 10 anys en endavant, i compta amb el suport del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, TV3 i el diari ARA. El departament d’empresa de la UAB n’és el principal col·laborador i està previst que el joc es comercialitzi a finals d’octubre.

Els autors de Biznelis són els professors de la Facultat d’Economia i EmpresaCarme Casablancas i Xavier Verge, però és un projecte col·lectiu i que ha comptat amb col·laboradors de diferents sectors. Els docents destaquen que “la clau és impulsar l’esperit emprenedor i despertar la vocació empresarial de nens de 10 a 12 anys”.

Els jugadors hi aprendran més de 125 conceptes bàsics del món de l’empresa i hauran de tirar endavant els seus negocis tenint en compte que no només es tracta de fer diners, sinó que també cal tenir en compte aspectes com la responsabilitat, el creixement personal i professional o que els beneficis reverteixin socialment. Des del departament d’Ensenyament de la Generalitat estan estudiant si Biznelis podria integrar-se en els currículums escolars per fomentar l’emprenedoria entre els alumnes catalans.

En els últims mesos, el joc s’ha testat, amb bons resultats, amb diverses partides amb alumnes de l’Escola Nostra Llar de Sabadell, així com amb estudiants universitaris i jugadors adults. “Hi apareixen conceptes d’ètica empresarial, economia social, col·laborativa, circular i digital, entre d’altres, però no de manera utòpica sinó molt real. És un joc on queda exclòs l’atzar i s’incorporen el raonament i la presa de decisions del jugador, com en la vida real de qualsevol emprenedor”, explica el soci fundador de Kidnelis Joan Reixach.

Despertar l’esperit emprenedor

“Desenvolupem un joc d’emprenedoria i de gestió empresarial diferent, adaptat a les necessitats de la societat actual postindustrial, trencant tòpics com la importància del factor sort en l’assoliment d’objectius, o que hi ha d’haver un únic guanyador que sigui el que més creixi o més riquesa acumuli, com hem vist en altres jocs referents basats en l'economia del segle XX”, matisen Verge i Casablancas. Un tema clau del joc és que “pot haver-hi un o més guanyadors i que, en cas de fracàs, es dona l’oportunitat de poder redreçar el rumb i acabar, fins i tot, guanyant”.

El responsable de la dinàmica de joc i de la creació de les regles de Biznelis és el prestigiós expert en jocs Toni Serradesanferm, creador també del joc de taula Victus, inspirat en la novel·la homònima d’Albert Sánchez Piñol. Aquest nou producte porta el segell de qualitat pedagògica de la plataforma educativa EdBuildingde Sant Cugat del Vallès, dedicada a la innovació educativa, una marca que s’anirà introduint a partir d’ara en tots els productes Kidnelis. A més, els continguts de les fitxes, així com les instruccions del joc, han sigut revisats lingüísticament pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell.