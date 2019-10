Quarta edició de Som Cultura

Som Cultura és el mes de les experiències culturals a la Costa Brava i el Pirineu de Girona, i arriba a la quarta edició amb quaranta-sis propostes genuïnes ofertes per les entitats i empreses associades al Club de Màrqueting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Tancant ja la commemoració de l'Any del Turisme Cultural 2018-2019 a Catalunya, el festival ofereix una selecció d'activitats especials per redescobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i artística de les comarques gironines.

De les activitats adreçades al públic familiar es destaca la reedició de la proposta Els museus surten al carrer, que celebrarà la tercera edició dins el Som Cultura. Aquesta activitat reuneix el 2 de novembre a Ripoll una quinzena d'equipaments de la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines, que programaran una vintena de tallers infantils durant tot un matí. Fes de monjo copista, del Museu Etnogràfic de Ripoll; Fem mosaics!, del MAC-Girona; Pintem sense colors, del Museu d'Art de Girona: Construïm el Castell de Montgrí, del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, i Qui i com són els mamífers?, dels Museus de Banyoles, són alguns dels tallers que s'impartiran durant la jornada. En aquesta edició, i com a novetat, la proposta inclourà un espai de joc lliure per a infants, l'actuació de Little Testa, que presenta el seu espectacle de circ 4x4 Show, i sessions de rondallaires amb contes del Call organitzades pel Museu d'Història dels Jueus de Girona i interpretats per l'actor David Planas.



Som Cultura 'Jocs de misteri'

Amb la voluntat d'oferir propostes originals per descobrir el patrimoni, Som Cultura proposa un nou cicle per conèixer museus i fortaleses de les comarques gironines d'una manera amena i divertida a partir de jocs de misteri, gimcanes i sessions de jocs d'escapada. En total es programen vuit sessions, entre les quals Escape Bunker Roses, en què els participants tindran 40 minuts per sortir del búnquer del castell de la Trinitat de Roses; Misteri a Can Mario. Cluedo en viu al recinte fabril de Can Mario, una proposta per resoldre un misteriós cas tot trepitjant els diferents espais que formaven part de la majestuosa fàbrica de suro Miquel Vincke & Meyer; i Caçadors de joies, una activitat de geocerca amb esmorzar inclòs durant una visita al DOR Museum i l'Espai Quim Hereu, a la fortalesa de Sant Julià de Ramis.

Una ruta per descobrir els castells de la comarca de la Selva; una visita guiada al Gran Museu de la Màgia, de Santa Cristina d'Aro, i propostes per conèixer a fons la Ciutat Ibèrica d'Ullastret i el Parc Neolític de la Draga són més propostes adreçades a tots els públics. Finalment, el 23 de novembre el municipi d'Hostalric acollirà el concurs fotogràfic d'Instagram #instaSomCultura, en què es durà a terme una visita guiada a la fortalesa, l'espai de l'antic castell dels Cabrera.

Inscripcions Les inscripcions a les activitats del Som Cultura 2019 es poden tramitar aquí

La campanya promocional Som Cultura pretén estimular l'interès i el consum cultural de locals i visitants durant la tardor i fomentar la creació de productes turístics innovadors i atractius que permetin donar a conèixer el territori en clau cultural: des de recursos monumentals i patrimonials a manifestacions tradicionals, populars i d'identitat.