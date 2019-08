TARRAGONA: De festa amb els romans de Tàrraco!

Els romans eren un poble que fa molts i molts anys va conquerir bona part del Mediterrani i d’Europa. Als terrenys que avui ocupa la ciutat de Tarragona els soldats romans hi van arribar lluitant contra un altre poble, els cartaginesos, per fer-se els amos del mar Mediterrani. Els militars romans hi van muntar una base que va acabar sent una ciutat molt important de l’Imperi Romà. Van anomenar l’indret Tàrraco.

Avui us proposem fer un viatge en el temps per anar d’expedició amb els romans. No anirem a lluitar contra els cartaginesos perquè ja sabeu que els catalans som gent de pau. Tampoc anirem al fòrum a fer negocis perquè estem de vacances... Anirem de festa, amb els romans! Els agradava molt divertir-se i tenien un munt de llocs per fer-ho. Només visitarem els que s’han conservat millor amb el pas dels anys. Preparats per a la festa?

Apreneu a orientar-vos a Tàrraco

Primer de tot, heu de conèixer bé com era Tàrraco per poder orientar-vos per la ciutat. Com que una bona part de la ciutat romana no s’ha conservat i s’hi han construït altres edificis a sobre, el millor que podeu fer és mirar la maqueta de la foto o, si ho preferiu, veure-la en directe a l’Antiga Audiència, a la plaça Pallol. Fixeu-vos-hi bé. Tàrraco estava construïda en diferents nivells. A la part de dalt de tot hi havia el temple; una mica per sota, el fòrum, on els romans feien negocis i gestions i on hi havia els comerços. Tot seguit, el circ, i a baix de tot, les cases. ¿Ara voleu veure Tàrraco des de dalt? Doncs mireu aquest vídeo.

Comenceu amb unes curses de cavall (1)

Què us sembla començar la festa pel circ? No, no us imagineu que anirem a veure els pallassos. Als circs romans no hi havia pallassos ni malabaristes. S’hi feien curses! Vaja, eren com una mena de circuit de carreres dels d’ara. Però com que en l’època dels romans encara no s’havien inventat els cotxes ni les motos, les carreres es feien en carros de cavalls: en quadrigues, que eren uns carros tirats per quatre cavalls, o en bigues, que era com s’anomenaven els carros tirats per dos cavalls.

A Tàrraco hi havia un circ ben gran: hi cabien unes 25.000 persones. I tot i que han passat molts i molts anys, encara se’n conserva una part. De fet, és un dels circs romans més ben conservats del món! La major part de l’estructura està oculta pels edificis que s’hi van construir a sobre, però hi ha una part que ha pogut ser excavada i que encara podeu visitar i recórrer.

Podreu passejar per les voltes per on entraven els espectadors i pujaven a les grades del circ. ¿El voleu veure sencer, com era quan el van fer els romans? Doncs aneu a la plaça de la Font, on ara hi ha l’Ajuntament de Tarragona, i entreu a https://bit.ly/1OR1aJm. Un auriga us explicarà com era el circ mentre a través del mòbil podreu veure com els edificis es transformen en les grades del circ. És espectacular! No us ho perdeu! Ara al circ ja no s’hi fan carreres però... us agradaria veure’n una en directe? Doncs seieu a veure aquest vídeo: https://bit.ly/2K5fNM9.

Un espectacle ferotge a l’amfiteatre(2)

I ara ens en anem cap a l’amfiteatre romà. És un edifici molt semblant a un estadi de futbol, encara que no té gespa sinó sorra i en lloc de partits de futbol s’hi feien unes altres competicions bastant més perilloses: les lluites de gladiadors!

Haureu de caminar una mica perquè els romans de Tàrraco van decidir construir el seu amfiteatre fora de les muralles de la ciutat, a la vora del mar. Per què? Perquè en alguns dels espectacles hi feien participar animals molt perillosos, com lleons i tigres. Com que els portaven en vaixell des de països llunyans, van pensar que el millor era fer l’amfiteatre al costat del mar. Així no els havien de ficar dins de la ciutat i si se’ls escapaven hi havia menys perill! ¿Voleu veure com era l’amfiteatre de Tàrraco? Doncs entreu a https://youtu.be/lPQtcd2eAhs i Titus Valerius, el romà encarregat de les fosses de l’amfiteatre, us l’ensenyarà en una fantàstica ruta guiada. Si ho preferiu, podeu descarregar-vos al mòbil l’apli Imageen Tarraco i allà teniu tots els vídeos que us proposem veure avui.

Els espectacles que es feien a l’amfiteatre podien durar dies i dies i eren gratuïts. Els acostumaven a pagar polítics que es volien guanyar els vots del poble i ser escollits per manar. S’hi exhibien animals exòtics i perillosos; també enfrontaven aquests animals amb humans; feien lluites de gladiadors i fins i tot mataven homes que havien estat condemnats a morir! ¿Voleu veure una lluita de gladiadors? Doncs seieu com un espectador i mireu aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=IQFrGJSKcro.

Vestiu-vos per a l’ocasió Però què feu amb aquestes pintes? A Tàrraco us mirarien de dalt a baix si entréssiu al circ vestits així! Us heu de vestir com autèntics romans! Primer, calceu-vos... Agafeu unes xancles de la platja, traieu el tros de goma que separa el dit gros de la resta i passeu pels forats una cinta per poder lligar-vos la sandàlia a la cama. I ara, el vestit...

Agafeu un tros de tela de color blanc ben gran (ha de fer el doble del llarg del que voleu que tingui el vostre vestit). Doblegueu el tros per la meitat i feu-hi un forat al mig per poder treure el cap. Cosiu el tros per les dues bandes deixant un espai a la part de dalt de cada banda per poder treure els braços. Ep! Vosaltres també, nens! A Tàrraco els nens també portaven faldilla!





I un bany a les termes?(3)

A Tàrraco també hi havia una mena de balneari on els romans anaven a passar-s’ho bé, parlar amb els amics, banyar-se... Aquest lloc s’anomenava termes i a Tarragona hi han localitzat les restes d’unes. Però no les podreu visitar perquè encara estan sota terra. Així que us haureu d’acontentar amb un bany igual de relaxant, però a la platja de Tarragona. No us haureu d’allunyar gaire, perquè a la vora de l’amfiteatre podreu fer una remullada a la fantàstica platja del Miracle. I si encara us han quedat ganes de continuar visitant els monuments on els romans anaven a passar-s’ho bé, us podeu arribar a les restes del teatre romà, on es feien representacions teatrals.