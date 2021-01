La màgia que va venir d’Irlanda

Per a la majoria, Soul haurà sigut la millor pel·lícula d’animació del 2020. Per a un servidor ha sigut Wolfwalkers, estrenada gairebé al mateix temps però sense rebre ni una mil·lèsima part d’atenció. És una nova meravella de Cartoon Saloon, un petit estudi irlandès que des de fa uns anys ens ha acostumat als seus petits tresors.

Fundat per Tomm Moore, l’estudi fa de les seves arrels la senya d’identitat. Les seves pel·lícules acostumen a inspirar-se en el folklore irlandès i la mitologia celta. Dibuixades a mà, són pel·lícules amb escenaris d’una bellesa enlluernadora, juguen amb la geometria, l’ús dels colors i els dissenys dels escenaris i tenen sempre present la natura com la base dels seus mons. Són films que aconsegueixen aquell intangible que han de tenir les històries per a nens: ser màgics. Al mateix temps, mostren personatges decidits, molt sovint femenins, connectats amb el món fantàstic, dos trets que les emparenten amb Studio Ghibli.

Dibuixades a mà, són pel·lícules amb escenaris d’una bellesa enlluernadora i tenen sempre present la natura com la base dels seus mons

Les pel·lícules de l’estudi no defugen temes com la mort, la injustícia, la crueltat o la guerra, però tot i explorar aquestes qüestions aconsegueixen fer films lluminosos que deixen empremta per la valentia dels personatges i els elements fantàstics que contenen. El prestigi de Cartoon Saloon ha anat en augment els últims anys, i ha generat l’interès dels pesos pesants de la indústria. La seva última pel·lícula, Wolfwalkers, s’ha estrenat en exclusiva al servei Apple TV+ i aquest 2021 preparen nous projectes per a Netflix i per a Disney.

LA ROCA DELS FRARETS

A PARTIR DE 4 ANYS . AL SUPER3 I NETFLIX

Estrenada originalment a la televisió irlandesa RTÉjr, aquesta sèrie explora la vida quotidiana de dos frarets, l’Oona i en Baba, mentre descobreixen el món que els envolta en una petita illa a Irlanda. Aquesta sèrie es va doblar al català i es va emetre al Super3.

LA CANÇÓ DEL MAR

A PARTIR DE 6 ANYS . A FILMIN

La pel·lícula introdueix el selkie, la figura de les foques mitològiques, amb la història de dos germans que viuen sols amb el pare en un far després que la mare marxés. El vessant fantàstic del film es barreja amb una exploració del dol i la tristesa.

WOLFWALKERS

A PARTIR DE 8 ANYS. A APPLE TV+

Un noble anglès que governa un petit poble d’Irlanda vol eliminar tots els llops dels boscos en una demostració de força. La protagonista intentarà evitar-ho per salvar la seva nova amiga, que és mig lloba, en una pel·lícula sobre la valentia de fer el que és just.

EL SECRET DEL LLIBRE DE KELLS

A PARTIR DE 9 ANYS . A FILMIN

Un jove novici d’un monestir del segle IX tindrà curiositat per un llibre, encara inacabat, que converteix la foscor en llum. Esdevindrà miniaturista del llibre al mateix temps que descobreix l’esperit del bosc proper en una reivindicació de la paraula davant la barbàrie.

THE BREADWINNER

A PARTIR D’11 ANYS .A NETFLIX

Aquesta pel·lícula acosta a les criatures el que comporta ser dona en altres països. Ambientada en una Kabul controlada pels talibans, té com a protagonista una nena d’11 anys que es fa passar per nen per poder comprar menjar per a la seva família.