BARCELONA: La ciutat a la vista!

Barcelona és la capital i la ciutat més gran de Catalunya. Ocupa més de 100 quilòmetres quadrats i hi viuen més d’un milió i mig de persones. Avui us proposem que pugeu al turó de la Rovira i us la mireu des de dalt. Així us fareu una idea de la seva dimensió. Podeu anar-hi amb autobús, amb les línies 22 o 119. Ah! I no us oblideu de ficar a la motxilla uns prismàtics i alguna cosa per picar! Les vistes de Barcelona des del turó de la Rovira són espectaculars. I la història d’aquest indret també. Quan hi arribeu, però, us haureu de situar... Poseu-vos mirant cap al mar. A la vostra esquena hi ha la serra de Collserola, a la vostra dreta el riu Llobregat i a l’esquerra el riu Besòs. Ho veieu? Són els límits de la ciutat de Barcelona.

Aquí hi viu gent des de fa milers d’anys, des de molt abans que Barcelona es digués així o fos tan gran com és ara. Precisament al lloc on sou en aquests moments es van establir els primers habitants, els ibers. Els agradava viure dalt d’un turó per poder veure de lluny si algú els venia a atacar, encara que a Barcelona també es van instal·lar en altres indrets més planers.

Després dels ibers van arribar els romans. També es van instal·lar a viure en un turó, però més petit i més a la vora del mar, el mont Tàber, prop d’on hi ha ara la catedral de Barcelona. I van crear Bàrcino. Era una ciutat molt petita, però que amb els anys va créixer i créixer… Voleu veure com? Doncs entreu a la web Cartahistorica.muhba.cat. Només haureu d’anar clicant sobre les xifres que trobareu a la part de sota de la pàgina per veure com s’ha anat transformant la ciutat al llarg del temps. Perquè després dels romans van venir els visigots, els àrabs... i la ciutat no va parar de créixer fins avui. Comencem a explorar, doncs!

Descobriu els edificis més alts

Des del turó de la Rovira Barcelona es veu com si fos un mapa. Podreu localitzar fàcilment els edificis més alts de la ciutat. N’hi ha uns quants... Mireu en direcció al mar i busqueu dues torres altes, l’una al costat de l’altra. Són la Torre Mapfre i l’Hotel Arts i fan 154 metres d’altura. Són els edificis més alts de la ciutat. Ara busqueu la Torre Glòries. Sembla un coet i si hi aneu de nit la veureu il·luminada de diferents colors. Fa 144 metres i té 34 pisos. I la Sagrada Família? La veieu? Quan estigui acabada farà 172 metres d’altura i serà l’edifici més alt de Barcelona. Però per veure-ho encara haurem d’esperar set anys. Voleu buscar altres gratacels? A https://bit.ly/2PE7JU1 trobareu la llista dels edificis més alts de Barcelona amb la seva altura i una foto perquè els pugueu reconèixer i buscar. Al turó de la Rovira també trobareu un plafó amb una foto que mostra els edificis que es poden veure des d’allà i la data de la seva inauguració.

A la recerca de la Barcelona antiga. On és?

Traieu els prismàtics. És l’hora de fer-los servir. ¿Veieu que en algunes zones de la ciutat els edificis s’han anant construint sense cap mena d’ordre, els carrers són estrets i des de dalt sembla un laberint? És la Barcelona més antiga. ¿Veieu, en canvi, altres zones on els carrers són molt llargs, rectes i amplis? És l’Eixample, i el va dissenyar un arquitecte que es deia Ildefons Cerdà. Fa més de 150 anys els barcelonins van decidir que havia arribat el moment de tirar a terra les muralles que antigament s’havien aixecat per defensar la ciutat, però que ja no la deixaven créixer ni expandir-se. Llavors els governants van encarregar a Ildefons Cerdà que els fes una proposta i a ell se li va acudir dissenyar la ciutat com si fos una full quadriculat, amb uns carrers llargs i amplis, i illes de cases quadrades amb jardins i patis interiors.

Dissenyeu la vostra ciutat Ara proveu de fer d’arquitectes. ¿Com dissenyaríeu la vostra ciutat? ¿Preferiu una ciutat on les cases es vagin construint en cercle al voltant del centre? ¿O una ciutat en què les cases es facin seguint línies rectes, com en una quadrícula? ¿O bé us agrada més que les cases estiguin en petits grupets? Podeu agafar inspiració veient deu ciutats des del cel a https://bit.ly/2v9mjsu

Exploreu el turó

Ha arribat l’hora d’abaixar la vista i d’inspeccionar l’entorn del turó.... Segur que fa una estona que camineu per sobre d’unes restes de construcció, oi? Són les restes d’una bateria antiaèria que es va construir al turó de la Rovira durant una guerra, la Guerra Civil Espanyola, per defensar Barcelona dels atacs dels avions enemics que llançaven bombes sobre la ciutat. Aquí els republicans van instal·lar quatre canons per disparar contra els avions enemics que s’acostaven i fer-los tornar per on havien vingut. Però, ¿com sabien que venien els avions? Perquè a la bateria tenien un aparell molt curiós anomenat fonolocalitzador, que era com una gran orella que captava el soroll dels avions quan s’acostaven. Si pugeu al turó un dissabte o diumenge al matí, podreu entrar al pavelló de la tropa, on descansaven els soldats que feien servir els canons i al lloc de comandament, on tenien el fonolocalitzador. Entreu a dins d’aquest últim i busqueu una fotografia d’aquest aparell. ¿Era curiós o no?

Busqueu les restes del barri dels Canons

Quan van veure que havien perdut la guerra, els soldats republicans van malmetre els canons abans de retirar-se perquè els enemics no els poguessin fer servir. Anys després, acabada la guerra, a Barcelona hi va començar a venir molta i molta gent buscant feina. I com que no trobaven casa alguns van ocupar els pavellons de la bateria antiaèria i els van convertir en la seva llar. D’altres van aixecar barraques a la vora. Hi van arribar a viure 600 persones! I s’hi van estar un bon grapat d’anys, fins que els van donar un habitatge en un altre indret de la ciutat. Ara encara es poden veure alguns senyals del pas d’aquelles famílies a la zona. Mireu avall. Encara hi ha rajoles a terra. Busqueu-les!

Una foto de record

I ara ja podeu seure a admirar el paisatge i menjar alguna cosa per reposar forces. ¿Què us sembla si us emporteu un record ben especial de la sortida? Feu-vos una foto com aquesta. Tranquils! Només cal que enfoqueu una mica cap amunt la càmera perquè no es vegi que salteu a terra i semblarà que voleu sobre Barcelona. ¿No us sembla que és una foto ben divertida per penjar a la paret de l’habitació?