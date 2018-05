Plantem la tenda?

¿Es pot acampar a qualsevol lloc?

Has de saber que l’acampada lliure no està permesa. O, si més no, fer-ne sense demanar permís. Cada parc natural té les seves normes: hi ha llocs condicionats per a l’acampada i llocs prohibits. Per a la resta, cada ajuntament sol tenir una normativa sobre aquesta qüestió. Així doncs, abans de sortir consulta on pots anar.

¿Plantar la tenda és fàcil?

Sí, fins i tot hi ha tendes que presumeixen de desplegar-se en qüestió de segons. De tota manera, si vas d’acampada procura arribar quan encara sigui de dia per muntar la tenda amb llum del sol, perquè si no ho has fet mai potser trigaràs una mica més del que et pensaves.

Not only for campers Tents are also used by nomads, hunters and soldiers

¿Podrem cantar cançons a la vora del foc?

No. És important que recordis que està prohibit encendre foc al bosc. Els mesos d’estiu, a més, cal extremar les precaucions perquè el risc d’incendis és més elevat.

¿Podem recollir plantes i caçar animalons?

Quan tinguis dubtes sobre el que pots fer i el que no, recorda aquesta consigna: quan marxis del lloc d’acampada no s’ha de notar que algú hi ha passat. Això vol dir, entre altres coses, que hem de respectar els animals i les plantes, i recollir totes les deixalles que hàgim generat. Si ets un gran amant de la natura, sempre pots fer un safari fotogràfic.

Pack Life a Pro Check your packing list and make sure you have insect repellent and torches

Què puc fer si em fa una mica de por dormir en una tenda de campanya?

Fes la prova acampant en un càmping. Hi trobaràs tots els serveis que puguis necessitar sense perdre l’experiència de dormir en una tenda. Una altra opció és acampar al jardí de casa!