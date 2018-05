Què és un badall?

Un badall és un acte reflex. És a dir, un moviment involuntari. Quan badallem inhalem aire per la boca a la vegada que separem molt les mandíbules. El badall s’acaba quan expirem, sovint fent una mica de soroll.

Per què badallem?

Aquesta pregunta encara no té una resposta científica, però la saviesa popular sí que n’hi ha trobat: badallem per gana, per son o per avorriment. Així ho asseguren algunes dites, com per exemple aquesta: “El badall no pot mentir: o vol menjar o dormir, o droperia mantenir”.

The power of suggestion How many times have you yawned while reading this article?

Tota una vida badallant

Sabies que el fetus, estant a dins de la panxa de la mare, ja badalla? Les persones ens passem tota la vida fent aquest gest, des que som nadons fins a la vellesa.

Did you know? Yawns last an average of 6 seconds

I per què s’encomanen, els badalls?

L’únic que sabem del cert és que els badalls són molt encomanadissos. I per què? Doncs tampoc no se sap. Hi ha diverses teories que asseguren que és un fenomen social, una manera de crear cohesió entre els grups, i que tot plegat té el seu origen en els nostres ancestres.