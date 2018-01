Per què tenim singlot?

El responsable és el diafragma, un múscul que tenim més avall dels pulmons, a la part baixa del pit. El diafragma ajuda a fer entrar i sortir l’aire dels pulmons. El singlot arriba quan el diafragma s’irrita i fa que l’aire entri de cop a la gola. Llavors… hip!

Humans are not the only ones Almost all mammals get hiccups

Què el causa?

El diafragma es pot irritar per moltes causes, algunes tan simples com menjar massa, o massa de pressa. Per això tothom, un dia o altre, n’ha patit o en patirà.

El podem controlar?

El singlot és una reacció involuntària del nostre cos: no el podem fer venir expressament ni tampoc aturar-lo quan volem. Amb els esternuts i els pets ens passa una cosa semblant.

Did you know? Ultrasounds have shown that even fetuses hiccup in the womb

Com s’elimina?

El singlot només dura uns minuts, així que el millor és tenir paciència i esperar. Si et molesta molt, pots provar algun truc, com ara aguantar la respiració durant deu segons, o demanar a algú que et doni un bon ensurt!