Quan es va inventar?

El ball és tan antic com la mateixa humanitat. És bastant probable que l’home primitiu ja ballés. No en tenim proves, esclar, però tot fa pensar que els nostres avantpassats més antics ja es movien al so d’algun instrument o, simplement, al ritme de les mans.

Per què ballem?

Sobretot perquè ens agrada i ens ho passem bé. Però el ball també pot ser una manera de joc, un esport o una expressió de la cultura pròpia: pensa per exemple en el ball de gitanes o la sardana.

Dancing all life long Dancing is very beneficial for your health. And it can be practiced from age 2 to 100!

Quins estils hi ha?

Hi ha molts tipus de balls: la salsa, el vals, el ballet clàssic, el hip-hop… Després també hi ha l’estil lliure, que és el que practiques quan balles a la teva manera, fent els passos que més t’agraden, simplement deixant-te portar pel ritme de la música. Aquest és la mar de divertit!

El ball de l’estiu

Cada any hi ha unes quantes cançons que acaben donant el ball de l’estiu, perquè qui les canta s’inventa una coreografia. D’aquesta manera la cançó sona a tot arreu, i tothom té ganes de ballar-la. Cantants com la Shakira hi tenen la mà trencada. Enguany tots ballem el Swish Swish, de Katy Perry.

Did you know? Saint Vitus is the patron saint of dancers

El ball en parella

Hi ha balls que es fan en parella, com els balls de saló. Aquí els dos balladors han d’anar una mica coordinats, i per això solen anar a classes per fer-ho millor.