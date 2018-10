Què fem aquest cap de setmana?

Es va esgotant el mes d'octubre. Els dies són una mica més curts, però encara en podeu treure tot el partit amb la canalla! Una escapada a la muntanya, visitar un museu, una passejada pel passeig marítim, una partida al vostre joc de taula preferit, una estona de lectura en família... Què us sembla? O, si no, ¿per què no aprofiteu alguna de les activitats de la nostra agenda? Som-hi!

El Petit Liceu obre temporada

El Petit Liceu obre la seva nova temporada amb 'Mans a l’òpera!', un nou espectacle que es podrà veure aquest cap de setmana i que ajudarà els més petits a comprendre com funciona un teatre rere l’escenari. Aquesta nova producció del Gran Teatre del Liceu és una idea original de Xavi Mateu, que s’acompanya en la direcció i dramatúrgia d’Anna Llopart per fer descobrir els espectadors la gran quantitat de persones, feines i elements teatrals que són necessaris en el muntatge d’una òpera.

Festival de Pallassos a Cornellà

Fins diumenge se celebra a Cornellà de Llobregat una nova edició del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà - Memorial Charlie Rivel. Una programació repartida per carrers, places, mercats, teatres, escoles, biblioteques, casals i residències d’avis que ofereix prop de 70 espectacles representats per 47 companyies provinents de 10 països. Hi ha espectacles de gèneres i estils per a tots els gustos. Podeu consultar la programació prevista per a aquest cap de setmana aquí.

Cervera, Vila del Llibre

Cervera es converteix aquest cap de setmana en una de vila de llibres, amb tot d'activitats destinades a desplegar iniciatives de turisme cultural que tenen com a eix central la literatura i que són capaces de dinamitzar de manera sostenible espais deprimits en el món rural o en la ciutat. A través del món del llibre s’aconsegueix activar una nova economia social que fa propostes que conviden ciutadans i visitants a redescobrir el territori. Han previst activitats per a grans i petits que podeu consultar aquí.

Biennal del Pensament

En el marc de la Biennal, el CCCB proposa una sèrie d’activitats lúdiques i educatives per gaudir-ne en família. Les activitats proposades tenen per objectiu que el pensament es generi no només mitjançant la paraula, sinó també a través del joc, del cos i de l’experiència estètica. Una manera perquè els més petits puguin introduir-se en algunes de les temàtiques de la Biennal i participar amb els més grans d’aquesta celebració. Diumenge, al CCCB (de 10.30 a 14 h, i de 17 a 19 h) proposen 3 activitats. La primera és 'La città infinita', proposta de joc. ¿Com vols que sigui la teva ciutat? ¿Has construït mai la ciutat que t’imagines? A través de la 'performance' lúdica, participativa i sostenible de 'La città infinita' les criatures col·laboren per construir juntes una nova idea de ciutat. La segona, un espectacle i taller de dansa a càrrec d’Africa Moment.Amb música en directe i artistes multidisciplinaris, en aquest taller es proposen jocs basats en la cultura africana a través del cant, el moviment i la dansa. I, finalment, 'Lligar caps: pesar les idees! Teixir noves ciutats', amb DadàBarcelona. ¿Sabeu quin pes i quina forma té una idea? A partir de preguntes sobre l’empatia, la tolerància i la diversitat, 'Pesar les idees' és una acció i una instal·lació col·lectiva on petits i grans podran veure quin pes té el pensament.

Festival Escena al Poblenou

Escena Poblenou presenta dos espectacles pensats per al públic familiar . El Festival és un viver d'escena de projectes escènics, culturals i socials que es realitzen durant l'any, amb la complicitat de diverses entitats i espais del barri i de la ciutat. Com cada any aposta pels espectacles familiars i enguany ho fa amb els espectacles 'Alles',de la companyia Àngela y Koldo, que es podrà veure diumenge (12 h) a la Sala Teatre del centre cívic Can Felipa, un espectacle recomanat per a infants a partir de 4 anys, i 'Lady, Frank & Stein', de laCia. Moviments, que podreu veure avui divendres mateix, a les 18.30 h, i diumenge a les 17 h a la plaça Can Felipa.Espectacle gratuït.

Proposta del MNAT

El MNAT (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona) proposa per a aquest diumenge (11 h) l'activitat 'Dels Munts a Tamarit: un recorregut per l’entorn natural de l’època romana a l’actualitat', un itinerari a peu des de la vil·la romana dels Munts a la platja de Tamarit i a la desembocadura del riu Gaià. El lloc d’inici de la passejada és la vil·la romana dels Munts (Passeig del Fortí, s/n. Altafulla) i la ruta s'acaba a l'Hort de la Sínia (Tamarit). Edats recomanades: de 6 a 12 anys. Preu itinerari: 6 € per persona. Cal reserva prèvia. Tel. 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat.

Disseny en família

Dissabte, al Museu del Disseny celebren la2a jornada de 'Disseny en família', una festa adreçada a les famílies amb infants fins a 12 anys. Us conviden a fer creatius i divertits descobriments endinsant-vos en el món del disseny. Podreu participar en tallers, escoltar contes, veure curtmetratges, jugar a jocs de construcció i de memòria, teixir amb les mans i veure les exposicions, entre altres propostes. Durant la jornada també podreu fer un tast de l’oferta dels tallers familiars del Museu pel curs 2018/19. Aquesta festa del disseny per a tothom començarà a les 11 h i s’allargarà fins a les 18 h.

Les 2princesesbarbudes a Manresa

El grup musical 2princesesbarbudes estan d'estrena amb nou disc en euskera, però abans de començar la gira per Euskadi per presentar-lo, demà dissabte (17.30 h) aterren al Teatre Conservatori de Manresa amb un dels seus espectacles ja clàssics: 'Sempre de vacances'.A principis de març arriben a casa nostra les orenetes i s’hi estan fins a finals de setembre. Les 2princesesbarbudes expliquen la vida d'aquest ocells en 11 cançons que parlen de com fan el niu, què mengen, la seva criança, els viatges, el vestuari, el cant i els somnis. En forma de documental ornitològic, a l’escenari hi trobareu quatre orenetes barbudes que es retroben després de la migració per fer un concert amb instruments de joguina i ritmes pop. Espectacle recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.

Estrena al Teatre Gaudí

Aquest cap de setmana, al Teatre Gaudí de Barcelona s'estrena 'Madein, el musical'. La Maria i el Raül són uns nens molt pobres que sobreviuen recollint deixalles en un abocador d’escombraries per després vendre-les. Un dia, en comptes de recollir, es posen a jugar muntant una nina amb parts de diferents nines que troben. La nina, Madein, serà una gran sorpresa per a ells quan cobri vida. La Madein vol ser una persona com ells. Tot es complica quan apareix a l’abocador un home amb aire amenaçador que busca desesperadament una nina que sembla que és molt valuosa per a ell. La Madein trobarà com sortir-se’n i deslliurarà els nens del perill i els donarà, de passada, l’oportunitat d’un futur millor, però a costa d’un gran sacrifici. Un espectacle musical per a tota la família que es pot veure fins al 9 de desembre, els dissabtes a les 17 h i els diumenges a les 12 h.

Activitat ambiental

En el marc del programa d'activitats que organitza l'AMB, aquest cap de setmana teniu dues opcions ben interessants. Dissabte, a Sant Feliu de Llobregat, la proposta és 'La vida dels ocells dels parcs urbans i la zona agrària de Sant Feliu de Llobregat'. Un itinerari guiat per al públic familiar pel Parc del Llobregat i el riu Llobregat. De 10 a 13.30 h. Diumenge, la proposta és el taller i visita guiada 'La garrofa i les seves utilitats a la cuina'. Al parc del Pi Gros de Sant Vicenç dels Horts. D'11.30 a 13.30 h. Activitat per a totes les edats.

Taller a la Fundació Miró

En el marc de la seva programació familiar, diumenge, la Fundació Joan Miró proposa l'activitat 'Mira què he trobat. Experiència al voltantde l'obra de Joan Miró'. Miró recollia i classificava objectes i elements naturals que trobava per atzar. El joc de descobrir les petites coses que ens envolten, l'experiència de combinar-les i tornar-les a la vida. Edat recomanada: d'1 a 4 anys, acompanyats. Diumengea les 11 h.

Màgia i circ a la Casa Elizalde

Aquest diumenge, nova proposta cultural a la Casa Elizalde. La proposta és 'Més que màgia', a càrrec del Mag Stigman.Un il·lusionista i una gran ballarina presenten un espectacle participatiu amb combinació d’efectes amb foc, escapisme, manipulació d’objectes, ball i malabars, que garanteix bon rotllo i molta diversió per a tota la família. Stigman, l'únic il·lusionista que fa màgia i balla. En definitiva, molt més que màgia en viu i en directe!Recomanat per a tots els públics.



Xic Protesta

En el marc del festival Protesta de Vic, el festival internacional de crítica social, organitzen per a diumenge el Xic Protesta, pensat perquè els infants prenguin consciència dels problemes que ens envolten i, alhora, despertin la seva ment crítica. Diumenge a les 17 h a l'Espai ETC de Vic, han programat la pel·lícula 'Pompoko',una de les perles d'Isao Takahata, de l'Estudi Gibli. Quan els protagonistes d'aquesta història descobreixen que els homes talen els arbres del bosc on viuen per fer-hi una urbanització de cases, decideixen aturar-los fent ús de les seves fantàstiques habilitats. Seguidament, hi haurà l'espectacle 'Jacint i la maleta Teca', que porta la història d'un titella i una maleta que volta per Vic explicant contes relacionats amb diferents valors i a través de la taula de persones migrades de la ciutat.

Els 3 porquets a Terrassa

Els tres porquetsmés moderns actuen aquest diumenge (18 h) al Centre Cultural Terrassa. El conte tradicional dels tres porquets arriba a Terrassa amb una versió moderna que no perd la seva essència. L'obra posa en relleu el valor de l'esforç i l'enginy per vèncer les dificultats en què es troben els tres protagonistes amb l'aparició del llop. En aquesta adaptació hi ha cançons i música en directe formada per un trio de piano, saxo i baix.

Cursa solidària

Aquest diumenge, a les 10.00 h, al Parc del Fòrum tindrà lloc la IV edició del Correblau. Aquesta carrera pretén ser el referent de la ciutat de Barcelona pel que fa inclusió escolar de l'alumnat amb autisme. Així, durant 5 km els participants correran o caminaran per un sistema educatiu inclusiu, on tots els infants i joves tinguin lloc a l'aula ordinària. L'objectiu del Correblau és trencar mites i estereotips que la societat pugui tenir sobre el trastorn, reivindicar els drets de les persones amb TEA, aconseguir la seva inclusió escolar i donar a conèixer a la comunitat les seves necessitats i les de les seves famílies. Una cursa oberta a totes les persones que vulguin passar unmatí inclusiu, esportiu i solidari. Els fons recaptats es destinaran íntegrament al programa solidari d'acompanyament a l'escolarització de l'alumnat amb autisme per tal de millorar la seva inclusió educativa a l'escola ordinària, avantsala de la inclusió social. Les inscripcions es poden realitzar al web www.7sports.es/correblau/.