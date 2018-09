Què fem aquest cap de setmana?

Les previsions apunten que tindrem un cap de setmana de calor, així que podeu aprofitar-lo per passar amb la canalla un dia de platja o de muntanya, tot descobrint nous indrets d'aquest país tan bonic que tenim! O també podeu aprofitar-lo per participar en alguna d'aquestes propostes.

Tadeo Jones, el musical

De de demà i fins al 30 de setembre es pot veure a Barcelona 'Tadeo Jones, el musical'. El Teatre Coliseum acull aquest espectacle familiar que compta amb un repartiment d'11 actors i ballarins encapçalat per Luis Guijarro, Jorge Riquelme i Melisa Jiménez. Tadeo Jones rep una misteriosa visita que li lliura un enigmàtic missatge sobre la seva estimada Sara Lavrof. A partir d'aquí comença l'aventura! La banda sonora de l'espectacle es compon dels temes originals més famosos de les dues pel·lícules de Tadeo Jones.

Espai de Musicoteràpia

espai de psicologia i art a Barcelona (Via Augusta, 266), on es faran sessions de musicoteràpia individuals o en grup, tallers, jornades i xerrades sobre tots els temes relacionats amb la psicologia i l'art. El taller inaugural serà demà dissabte, de 10.00 h. a 14.00 h, amb un taller de 'mindfulness' a càrrec de El musicoterapeuta Joan Capafons estrena demà dissabte un nou(Via Augusta, 266), on es faran sessions de musicoteràpia individuals o en grup, tallers, jornades i xerrades sobre tots els temes relacionats amb la psicologia i l'art. El taller inaugural serà demà dissabte, de 10.00 h. a 14.00 h, amb un taller de 'mindfulness' a càrrec de Natxo Tarrés

Un musical sobre el 'bullying'

El musical sobre 'bullying' i amistat 'Ningú és un zombi', basat en el llibre juvenil del mateix títol de Jordi Folck, s'estrena demà al Jove Teatre Regina de Barcelona. El muntatge és un al·legat contra la intolerància a les diferències de raça, classes socials o idees. És també una reflexió sobre com les deficiències psíquiques i físiques esdevenen, sovint, murs infranquejables que cal enderrocar. El musical és un espectacle de Teatro Calánime i Jordi Folck i ha comptat amb la col·laboració de tres grans actrius que han posat les seves veus als titelles les Tietes: Mercè Comes, Lloll Bertran i Mont Plans. A més de les sessions de cap de setmana, n'hi haurà per a les escoles, algunes de les quals ja han llegit el llibre. L’obra estarà en cartell fins a principis de novembre.

Dia del visitant al Museu de Girona

Aquest dissabte el Museu d'Art de Girona proposa una jornada de portes obertes per crear, observar, gaudir i reflexionar sobre els colors en tots els seus matisos i simbolismes. Com cada any, el museu organitza una jornada de caràcter lúdic i reivindicatiu per donar veu als seus visitants. Enguany, sota la temàtica dels cromatismes, el museu ha organitzat jocs, visites guiades i tallers plens de color! Amb les actuacions de Meritxell Neddermann i l'espectacle 'La mirada violeta' de Meritxell Gené i Aina Torres. De 10 a 22 h.

Disseny en família

El Museu del Disseny de Barcelona proposa per diumenge una nova sessió dels seus tallers creatius al voltant del disseny per compartir en família. A partir de les 11.30 h ofereix dues propostes de taller: 'Qui no s'espanta, estampa!' (disseny de moda) i 'Terra líquida' (arts decoratives). Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Aforament limitat a 20 persones. Durada: 2 h. Preu: 3 € (tant adults com infants).

Activitats per a nadons

El centre comercial Splau de Cornellà de Llobregat ha programat per diumenge, a partir de les 15.00 h, l'activitat 'Espai nadons' per als més petits de la família. Els nens de 0 a 3 anys podran endinsar-se en una bombolla de sensacions formada per 15 jocs sobre sòl tou pensats exclusivament per a ells. A través del joc, s'estimularan els seus sentits. Amb l'ajuda dels seus pares, podran obrir i tancar cremalleres, botons i velcros; introduir i treure pilotes de diferents grandàries i colors; posar i treure peces imantades; tocar un xilòfon gegant. A més, hi haurà balancins, construccions i peluixos gegants a terra que els permetran exercitar la psicomotricitat.