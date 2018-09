Què fem aquest cap de setmana?

Últim cap de setmana abans de l'inici de curs, així que toca aprofitar-lo al màxim! Feu una escapada en família a la muntanya, compartiu una tarda de jocs de taula, visiteu algun museu que quedi a prop de casa o aprofiteu per fer plegats alguna d'aquestes activitats.

Pirates i corsaris a Sant Pere de Rodes

Aquest dissabte (19 h) teniu l'última oportunitat per viure l'experiència 'Pirates i corsaris a Sant Pere de Rodes', al monestir de Sant Pere de Rodes. Cap al tard, a Sant Pere de Rodes, mirant el mar d'Amunt i amb el crit de "Galeres a la vista!", podreu sentir la salabror del mar i l'aspror de les llevantades en les pedres de l'antic monestir. Aquesta visita us descobrirà les històries i llegendes dels pirates i corsaris que, durant segles, navegaven i castigaven la costa del cap de Creus. Misteri i diversió per a tota la família que acabarà amb un tast de garnatxa (i sucs per als més petits) en un escenari únic. Cal inscriure-s'hi prèviament - Tel. 972 38 75 59 o reservesspv.acdpc@gencat.cat

Descobrir el castell de Cardona

El castell de Cardona organitza aquest cap de setmana una nova edició de 'La veritable història de la Torre de la Minyona', una divertida i agradable visita al conjunt monumental del castell de Cardona, en format d’aventura, per descobrir el gran secret de la llegenda medieval de la Torre de la Minyona, que és l’eix sobre el qual giren les aventures de la Sança, l’Arnau de Segalers i el Natan. Són viatgers del temps que des del segle XI busquen el final veritable de l’amor prohibit d’Adalés, filla del vescomte Ramon Folch, amb Abdalà, príncep sarraí. Acció, música i misteri que ens ajudaran a conèixer l’esplendor medieval d’un dels castells més importants de Catalunya. Un recorregut teatralitzat per la història i la fortalesa especialment pensat per al públic familiar. Dissabtes a les 17 h i diumenges a les 12 h.

Tarda de cinema

Avui, divendres, s'estrena 'Mary y la flor de la bruja', un film d''anime' basat en la novel·la infantil 'The little Broomstick', que l'autora anglesa Mary Stewart va escriure el 1971. Una història emotiva i apassionant que trasllada a infants i joves el missatge que per viure cal ser valent.

Apassionar-se per l'art

La galeria Carles Taché de Barcelona inaugura demà, dissabte, 'Petit Taché', un espai destinat als més petits. En la línia d'acostar l'art contemporani a tots els públics, la galeria no s'ha descuidat d'incloure-hi els petits de la família. Així, aquesta iniciativa vol ser capdavantera portant els nens a les galeries, oferint un espai adequat per a ells que, a més, s'omplirà d'activitats formatives i sempre divertides al llarg de l'any. Demà, a partir de les 12 h, es farà l'estrena de l'espai, amb la presència de Guillermo Pfaff, artista de la galeria que realitzarà una obra en directe dins del projecte expositiu 'Punts de fuga', en col·laboració amb el CaixaFòrum.

Com vivien els ibers?

Al MAC d'Ullastret, demà, dissabte (18 h), visita teatralitzada 'Terra d'indiketes', una iniciativa pensada per a famílies. Us situarà al segle III aC. La ciutat d’Indika, orgullosa capital dels indiketes, ha arribat al moment de màxima esplendor. L'estany fecund que l’envolta abasteix els seus habitants d’aliments i els connecta amb el mar. Els negocis amb la veïna Empòrion són pròspers, la ciutat gaudeix d’un sistema defensiu inexpugnable i els seus temples brillen a les altures, dominant un paisatge idíl·lic. Un seguit de curiosos personatges de l’època us guiaran a través dels seus carrers i edificis, en una visita plena de sorpreses que no us deixarà indiferents, i que s'acabarà amb un brindis davant del seu fantàstic museu! Visita familiar, apta per a tots els públics.