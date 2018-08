Els beneficis de jugar en família

Segons una enquesta feta per Goliath Games, fabricant de jocs i joguines per a nens i joves, durant els mesos de juliol i agost 3 de cada 5 famílies inclouen almenys un joc de taula a les seves maletes per passar-ho bé en família. I apunta que les noves generacions són més aficionades a jugar amb els seus fills.

Les dades reflecteixen que les famílies formades per pares joves d'entre 35 i 45 anys juguen més habitualment a jocs de taula amb els seus fills, una bona manera de desenganxar els més petits de l'addicció a les pantalles. Entre els jocs més sol·licitats destaquen els que permeten entretenir més de 3 jugadors, ideals per a tota la família. No obstant això, els jocs i joguines individuals per entretenir els petits també passen per un bon moment.

Per preferència, les famílies es decanten per les següents tipologies de jocs per a les vacances d'estiu:

Jocs educatius: són un clàssic de totes les generacions. Encara que el motiu principal per apostar-hi en un primer moment no és el concepte educatiu, no hi ha dubte que, més enllà de la seva funció d'entreteniment, el factor educatiu és important per seguir jugant en família. Entre els beneficis més destacats, Goliath Games esmenta l'augment de la concentració, la lògica, el desenvolupament cognitiu, el desenvolupament mental, el treball de la paciència, l'enriquiment de la relació familiar, el foment de la lectura i el treball de les matemàtiques i la resolució de problemes.

Jocs en família: són el model de joc per excel·lència preferit per a les vacances quan tota la família vitja junta. El temps al voltant d'una taula jugant en família és un dels records que acompanyen totes les persones la resta de les seves vides.

són el model de joc per excel·lència preferit per a les vacances quan tota la família vitja junta. El temps al voltant d'una taula jugant en família és un dels records que acompanyen totes les persones la resta de les seves vides. Jocs tradicionals: els grans clàssics de tota la vida, aquells amb els quals els pares van jugar de petits i ara hi juguen amb els seus fills. Molt demandats en aquesta època per l'efecte nostàlgic de recrear la seva època passada ara al costat dels més petits de la casa. El cub de Rubik és un gran exemple de joguina clàssica, que no només s'hi pot jugar de manera individual sinó que també es pot resoldre en grups, com en els campionats interescolars.

Jocs ràpids: es tracta d'un tipus de joc molt sol·licitat per als viatges o vacances lluny de casa. Són jocs que no ocupen gairebé espai i que, a més, es juguen en poc temps però moltes vegades. Com jocs de cartes o joguines petites. Caben a la butxaca i es poden portar a qualsevol lloc, així que són un entreteniment per a qualsevol moment: excursions, acampades, la platja, etc.

Des de Goliath Games destaquen que aprofitar les vacances per jugar en família augmenta la capacitat de deducció i ensenya a resoldre problemes i a treballar en equip. A més a més, creix la tolerància a la frustració i a saber acceptar la derrota en el joc net.

Un joc nou amb segell català

El danès Martin Nedergaard i el dissenyador gràfic Marc Monés (Esparreguera) han creat el joc de taula Picnic, produït íntegrament per Devir. El joc es llançarà a 21 països. Des d’Espanya als Estats Units passant per l'Argentina, la Guaiana i Surinam. I està editat en 5 idiomes: català, castellà, anglès, portuguès i italià.

A Picnic proposen gaudir de qualsevol estona d'oci jugant amb aquest joc ràpid i familiar en el qual tots els participants hauran de desfer-se de totes les cartes de la seva mà com més ràpid millor. Tots els participants juguen alhora, han de buscar l’aliment o beguda que porten i col·locar-hi a sobre una carta amb el número immediatament superior. Picnic es presenta amb una estètica molt agradable: una llauna colorista amb cartes circulars.

És un joc familiar i accessible i està preparat per poder-hi jugar a qualsevol lloc. De fet, és el joc ideal per emportar-se de pícnic, ja que cap a qualsevol bossa, butxaca o maleta.De velocitat trepidant i addictiva. S’aprèn a jugar-hi en només 2 minuts i una partida dura uns 15 minuts o menys. Poden jugar-hi de 2 a 6 persones.