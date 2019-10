Un missatge clar

Una bandera és un tros de tela rectangular fixada a un pal o asta, que oneja per l’efecte del vent o pel moviment de qui la sosté. És visible a una gran distància, i per això històricament era de gran utilitat en les batalles. Les banderes es feien servir per identificar els bàndols o la procedència dels guerrers, però també per comunicar-se, com en el cas de la bandera blanca. Quan apareixia, volia dir que l’exèrcit demanava una treva o, directament, expressava la rendició.

Visible i fàcil de trobar

La tria del blanc per a la bandera de la pau i la negociació no és casual. El blanc és molt visible i no es confon amb cap altra tonalitat. A més, les teles blanques són fàcils de trobar.

Honest waving It is forbidden for armies to use the white flag to fake a surrender and ambush enemy troops

Altres banderes monocolor

La blanca no és l’única bandera d’un sol color que té un significat universal. La bandera vermella s’associa al perill, mentre que la bandera negra és símbol de lluita i resistència.

Did you know? The white flag is also a recognized symbol for the desire to initiate negotiations

Altres significats

A la Fórmula 1, una bandera blanca indica que a dins de la pista hi ha un vehicle lent, bé perquè s’ha accidentat, bé perquè és un vehicle d’emergències. A la platja, una bandera blanca ens alerta de la presència de meduses, i treure un mocador blanc per la finestra del cotxe indica a la resta de conductors que tenim una emergència mèdica.