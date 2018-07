L'art amb ulls d'infant

Un estiu més, l’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols ofereix als nois i noies la possibilitat de passar-s’ho bémentre recorren l’exposició de la temporada i de continuar el joc de la visita a l’Espai Kids.

En els quadres de l’exposició 'Natura en evolució' hi ha un munt de personatges que formen part dels paisatges que els artistes han pintat durant el transcurs de quatre segles. Hi ha pagesos, pescadors, comerciants, viatgers... Alguns vivien a Europa o a llocs molt llunyans com Amèrica o l’oceà Índic, mentre que altres vivien a Barcelona o fins i tot a Sant Feliu de Guíxols.

L’activitat posa a prova la capacitat d’observació dels joves visitants. Amb el quadern de l’explorador a la mà han d'observar primer i identificar després a quines obres pertanyen els fragments proposats. A la sortida de 'Natura en evolució' trobaran les solucions a l’Espai Kids i podran fer els seus propis dibuixos i triar entre emportar-se’ls a casa o deixar-los exposats.

A més, a partir del mes de setembre, l'Espai Carmen Thyssen ofereix a les escoles i els instituts la possibilitat de fer visites en grup a l'exposició temporal vigent. L'activitat consta, a més, d'una visita per al professorat i de material didàctic.

Els dissabtes, visites guiades i familiars

Amb l'arribada de la temporada turística, l'Espai Carmen Thyssen ha obert el calendari de visites guiades i els dissabtes són, fins el 14 d'octubre, el dia per excel·lència dels recorreguts conduïts per l'Anna Abadia. A les 10.30 h s'ofereix una vista guiada convencional i, a les 18.00, la familiar.

Fer un d'aquests tours per 'Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff'és enriquir l'experiència de la visita, perquè afegeix una nova manera de mirar i d'ampliar els coneixements, d'una manera rigorosa i planera a la vegada. Per als més petits, la visita específica juntament amb els adults és alhora gratificant i lúdica. L'oferta de visites guiades (tant les familiars com les convencionals) s'amplia a partir del 14 de juliol. Podeu consultar els horaris a la seva pàgina web.

L'exposició

L’exposició 'Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff' mostra, a través d’una seixantena de quadres, la transformació del paisatge i els canvis de relació que la societat hi ha anat tenint. També explica com la pintura i les innovacions tècniques i estètiques incideixen en la nostra percepció de l’entorn.

La selecció de paisatges és una oportunitat per poder gaudir d’un viatge des de l’origen del gènere com a temàtica independent fins als nostres dies a través de l’obra de grans pintors europeus i americans de la Col·lecció Carmen Thyssen.

La mostra fa un recorregut de quatre segles a través de diferents sensibilitats i contextos socioculturals que han propiciat tant una manera particular d’interpretar i mostrar el paisatge com el vincle que s’hi estableix.