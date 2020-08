10 anys de Minipop

El festival de música pop familiar Minipop celebra demà, dijous, els 10 anys d'existència amb un concert de Carlos Sadness i Suu a l'auditori del Camp de Mart de Tarragona a les 21 h. Les 700 localitats que els organitzadors, amb la directora Núria Serrano al capdavant, han posat a la venda estan exhaurides.

Per complir les normatives sanitàries vigents, l'entrada al recinte serà gradual des de les 19 h, a través de dues portes, una per la banda del Col·legi Sant Pau i l'altra per la part central dels jardins, i l'espera estarà amenitzada amb dues sessions de contacontes en anglès, a càrrec de Martina Kids'n'us, que estan previstes amb aforament limitat i en un temps concret, a les 19,15 h i a les 19.45 h. Una altra de les propostes serà la selecció musical del discjòquei Poppy, que serà a partir de les 20 h.

A les 21 h serà l'hora d'inici de la cantant Suu (nom artístic de Susana Ventura), i a les 22.30 h pujarà a l'escenari el cantant, compositor i il·lustrador Carlos Sadness.

El Festival Minipop, que compta amb l'assessorament musical del cantant Lluís Gavaldà, col·laborador del suplement Criatures del diari ARA, va anul·lar el festival del desè aniversari, que havia de tenir lloc al mes de juny. Amb el cartell previst de demà volen recordar que la iniciativa és ben viva, i que mantenen l'objectiu d'acostar la música de qualitat al públic familiar, perquè en gaudeixin junts.