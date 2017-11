La idea

Per fer un bon àlbum il·lustrat cal pensar molt. Imaginar una història i triar els personatges. De vegades la idea neix quan es troben l’autor i l’il·lustrador.

El text

L’escriptor escriu la història. En els àlbums il·lustrats, tria les frases que van a cada pàgina i les envia a l’il·lustrador perquè en faci els dibuixos.

Les il·lustracions

L’il·lustrador és l’autor dels dibuixos. Hi ha il·lustradors que treballen sobre paper i després ho escanegen. Altres dibuixen amb l’ordinador, fent servir eines com el llapis digital.

El disseny i la maquetació de les pàgines

El dissenyador agafa els textos i les il·lustracions i els posa a les pàgines. Ell decideix coses com el tipus de lletra o l’aspecte de la coberta.

La correcció

Un cop el llibre està muntat, un corrector se’l mira de dalt a baix i en corregeix les faltes i els errors que hi pugui haver, que també poden ser coses senzilles, com una coma que sobra o una paraula que l’ordinador ha tallat malament al final d’una línia.

A imprimir!

Quan el llibre ja està muntat i revisat, l’arxiu s’envia a la impremta. Un cop els llibres estan impresos, es reparteixen a les llibreries.

Did you know? Illustrated albums are usually hardback

Què és un àlbum 'pop-up'?

És un tipus de llibre il·lustrat que amaga moltes sorpreses. A les seves pàgines hi ha finestretes, rodes, objectes que es despleguen o pestanyes que cal estirar. Molts llibres per a nens petits es fan amb aquesta tècnica.

Súper autors

De vegades l’escriptor i l’il·lustrador són la mateixa persona. Quin talent!

Grans amics

Hi ha escriptors i il·lustradors que funcionen com un equip. S’avenen tant a l’hora de fer llibres que s’acaben convertint en inseparables, i acaben fent col·leccions senceres. Com un duo musical o una parella de tenis.