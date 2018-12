Què fem aquest nadal?

Si esteu pensant com omplir els dies de vacances de Nadal de la canalla de casa, aquí us deixem algunes idees per a tots els gustos. Bones festes!

La Ciutat dels Somnis 2018

RECINTE FIRAL DE MONTJUÏC (FIRA DE BARCELONA)

La Ciutat dels Somnis, una de les cites de lleure imprescindibles de l'agenda nadalenca barcelonina, creix en dimensió, espais i experiències lúdiques per a tota la família, amb més esport, diversió i professions per jugar a ser gran. Del 27 a 31 de desembre –un dia més que l'any passat–, aquest saló proposa 120 activitats per a nens i nenes de 0 a 12 anys i els seus acompanyants, en un entorn que recrearà prop d'una trentena d'equipaments urbans: des d'un hospital fins a l'ajuntament, passant per l'escola, el pavelló esportiu, un hotel, la plaça, el mercat o l'aeroport, entre d'altres. Una ciutat imaginària perquè els més petits descobreixin, a través del joc, a què els agradaria dedicar-se professionalment quan siguin grans.

Activitats de Nadal al Museu Nacional

MNAC (BARCELONA)

Fins al 6 de gener el MNAC proposa activitats familiars molt interessants com ara Estampida!, un taller de gravat i estampació inspirat en el bestiari romànic, ideat i conduït per l'equip Vostok, o el 'Cirque Déjà Vu', que explica la història d'en Fausto i l'Anselmo, dos padrins, dos comediants, dos pallassos, dos amics… Diàriament es troben i recorden com era la vida en el seu petit circ i com duien la il·lusió de poble en poble. Més informació a Museunacional.cat/nadalmuseu

Gala solidària de Xaropclown

TEATRE MUNICIPAL JARDÍ (FIGUERES)

El 4 de gener al Teatre Municipal Jardí de Figueres se celebrarà una gala solidària en benefici de Xaropclown, en què participaran, entre d'altres, les Macedònia, els Xiula, l'animació de Karlus Soler i, com a presentador, JuanCallate. Xaropclown són pallassos d'hospital i aquest 2019 tornaran a l'Hospital de Figueres. Tenen més d'11 anys d'experiència portant somriures i alleujant l'estada de nens i nenes a l'entorn hospitalari. El preu de l'entrada és de 8 € per persona a partir de 2 anys, venda anticipada a www.xaropclown.com. L'espectacle començarà a les 18 h. Els diners de les entrades aniran íntegrament destinats a donar suport al servei de Xaropoclown pallassos d'hospital a l'hospital de Figueres.

Born de Nadal al Born CCM

EL BORN CCM (BARCELONA)

Cinema, tallers, cuina (neules, torrons i xocolata), arqueologia, arquitectura i cultura de pau són alguns dels principals eixos temàtics que vertebren les activitats proposades i pensades per a aquest Nadal al Born CCM. Algunes d'aquestes activitats estan concebudes en format de visita guiada o itinerari, com ara 'Un passeig en família', pensat per viatjar a la Barcelona del 1700 i descobrir com era la vida aleshores. D'altres es concreten en tallers. Activitats per a tots els gustos i públics fins al 6 de gener.

6è Epic Xmas

ESPAI JOVE GARCILASO (BARCELONA)

Demà dissabte, ALC Stronghold, associació sense ànim de lucre dedicada a la promoció de l'oci alternatiu (jocs de taula i cartes, miniatures, jocs de rol, etc.), organitza la seva ja tradicional jornada nadalenca, l'Epic Xmas, amb tot d'activitats pensades per a infants i professors. L'Epic Xmas té lloc a la seu de l'entitat, l'Espai Jove Garcilaso (Sagrera), i obre les portes a tothom qui vulgui gaudir d'un dia de jocs i diversió. Ofereixen tota la seva ludoteca d'adults i infantil , torneigs, sorteigs, partides de rol, demostracions de prototips de jocs, gimcanes... A més, es tracta d'una jornada solidària en què recolliran productes de primera necessitat (aliments, oli, productes d'higiene...) per a Càritas i taps d'ampolles per a una associació contra la paràlisi cerebral.

Concerts de Nadal de Dàmaris Gelabert

TEATRE VICTÒRIA (BARCELONA)

Aquest Nadal Dàmaris Gelabert i el grup vocal In Crescendo presenten una nova versió del concert nadalenc 'M'agrada el Nadal' al Teatre Victòria. Una història màgica en què les cançons us emocionaran i petits i grans ho passareu bé cantant plegats. I, com sempre, en aquest espectacle no hi poden faltar els més petits, la Caterina i l'Iker, acompanyats pel David, que sempre fa de les seves. Guiats per la música i les cançons, us endinsaran en el màgic i meravellós món del Nadal. Faran funcions els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre. Recordeu que Dàmaris Gelabert ha estat premiada aquest any pels premis ARC per la millor gira d'artista per al públic infantil i familiar. Un motiu més per no perdre-us aquest espectacle!

Pastorets infantils de Calaf

SALA FOLCH I TORRES (CALAF) I TEATRE KURSAAL (MANRESA)

Amb motiu del cinquè aniversari dels Pastorets Infantils de Calaf, aquest any podreu gaudir de l'espectacle els dies 23 de desembre i 6 de gener a les 18 h a Calaf, i el dia 29 de desembre a les 18 h a Manresa. Amb més de 150 nens sobre l'escenari i una posada en escena arriscada plena de dinamisme, una vegada més Els Pastorets Infantils de Calaf trencaran la quarta paret i faran que grans i petits visquin en primera persona el somni d'en Lluquet de Folch i Torres. A les noves i potents coreografies, el nou vestuari, la inclusió de quatre curtmetratges protagonitzats pels mateixos personatges que intervenen en la representació de l'obra, els jocs lumínics, els vídeos i fotografies d'alta resolució s'hi sumen noves sorpreses musicals, noves tècniques de so i micròfons per a tots els actors que intervenen en l'obra, a més d'una màquina de partícules de fum mitjançant la qual faran entrar l'espectador a l'escena sense envair-lo. Zoom

Tallers de Nadal al Museu Egipci

MUSEU EGIPCI (BARCELONA)

Aquest Nadal el Museu Egipci de Barcelona renova els seus tallers infantils, amb propostes els dies 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener. ¿Us imagineu que els petits de la casa puguin escriure una nadala en jeroglífic? ¿Conèixer una princesa egípcia molt guerrera? ¿Experimentar com es vivia a la cort del faraó? Doncs aquestes són només tres de les propostes de la renovada graella de tallers infantils que el Museu Egipci de Barcelona posa en marxa aquest Nadal!

Torneig solidari de futbol

PAVELLÓ CEM BAC DE RODA (BARCELONA)

Com ja és habitual per aquestes dates, demà dissabte la Fundació CET 10 celebra el IV Torneig Solidari de Futbol Sala: Cap Infant Sense Esport. És una jornada solidària i esportiva amb un accentuat caràcter educatiu on més de 180 infants d'entre 7 i 10 anys jugaran a futbol sala de 9 h del matí a 20 h del vespre per mostrar-se solidaris amb els infants més desafavorits. Cadascun dels participants portarà una joguina i, a més a més, cada equip dona també una pilota signada per tots els membres de l'equip perquè els infants més desfavorits puguin tenir un regal aquestes festes nadalenques. En l'edició anterior es van recollir més de 600 joguines i més de 60 pilotes de futsal que es van entregar als infants de l'ONG del Centre Sant Martí. Aquest any, als 180 jugadors del torneig cal afegir-hi els 320 jugadors que seran a la presentació dels equips federats, i tots ells donaran també una joguina. En aquesta IV edició del Torneig Solidari de Futbol Sala: Cap Infant Sense Esport també la secció de rítmica de la Fundació CET10 farà una exhibició.

Els Pastorets de la Joventut de la Faràndula

TEATRE LA FARÀNDULA (SABADELL)

Les representacions dels Pastorets ja estan en marxa arreu de Catalunya. Us recomanem viure la representació que en fan des de la Joventut de la Faràndula de Sabadell. Proposen els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres amb 200 persones implicades en el muntatge. Aquesta temporada incorporen nous actors, hi ha un canvi en la direcció, alguns canvis en les dinàmiques dels actors dins de l'escenari, uns quants girs pel que fa a la interpretació i alguns canvis d'utillatge o de vestuari i maquillatge. Els Pastorets es representaran els dies 22, 23, 26 i 30 de desembre, i l'1, el 12 i el 13 de gener.

Activitats de Nadal a la Sagrada Família

TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA (BARCELONA)

Amb el taller de Nadal de la Sagrada Família, els nens i nenes de 6 a 12 anys i els seus acompanyants podran gaudir d'una visita a la basílica que se centrarà, sobretot, en conèixer els detalls de la façana del Naixement, la façana que explica l'arribada al món de Jesús. Després la canalla participaran en un taller de manualitats en què elaboraran un pessebre de pelfa. Hi podeu participar els dissabtes i diumenges fins al 5 de gener. Reserva del taller: taller@sagradafamilia.org (imprescindible reserva prèvia).

D'altra banda, avui i demà, de 19.30 a 21 h, teniu l'oportunitat de veure un joc de llums molt especial a la façana del Naixement. A través d'una il·luminació dels diferents grups escultòrics de la façana i d'una locució musicada, l'espectacle narra les diferents escenes de l'esdeveniment històric de l'arribada del fill de Déu i la simbologia de cada episodi.

La il·luminació es farà quatre cops al dia, a les 19.30 h, a les 20 h, a les 20.30 h i a les 21 h. La durada de cada sessió serà, aproximadament, de quinze minuts. L'acte és gratuït i obert a tota la ciutadania, però l'aforament és limitat. A l'acabar l'acte hi haurà xocolata calenta per al públic assistent.

Programació de Nadal al Mercat de les Flors

MERCAT DE LES FLORS (BARCELONA)

Coincidint amb les festes de Nadal, el Mercat de les Flors programa dos espectacles ben especials. Els dies 22 i 23, del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener hi podreu veure 'UduL', de Los Galindos, espectacle de circ recomanat a partir de 7 anys. D'altra banda, del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener podeu veure 'Mobile', de Pierre Rigal, un espectacle recomanat a partir dels 10 anys en què el coreògraf i exatleta francès Pierre Rigal ofereix imatges boniques i hipnòtiques amb el seu propi cos i els objectes. L'espectacle que ha fet una àmplia gira per Europa.

Túnel del vent d'Empuriabrava

EMPURIABRAVA (CASTELLÓ D'EMPÚRIES - ALT EMPORDÀ)

Si busqueu una activitat que us dispari l'adrenalina, una visita a Windoor, el túnel de vent d'Empuriabrava, pot ser una bona opció. El bateig de vol 'indoor' és una experiència molt divertida per compartir en família o amb els amics. Un túnel de vent és un simulador de caiguda lliure per tenir la sensació de volar en un entorn cent per cent segur. Qualsevol persona pot volar, a partir dels 4 anys! Els més grans tindreu una vivència d'allò més intensa, mentre que els petits de la casa podran emular els seus superherois. Fins al 7 de gener ofereixen uns 'packs' especials per gaudir de l'aventura en família que inclouen vol amb instructor, material, classe teòrica i diploma. La durada de l'experiència és d'1 hora i 45 minuts. Més informació a www.windoor-realfly.com o al 97245 40 40.

Projeccions de Nadal al CCCB

CCCB (BARCELONA)

El CCCB presenta un programa de projeccions ideal per gaudir del Nadal en família. Històries de la vida diària de menuts i adults, dels moments bons i dolents, del que pot passar i del que podria passar, viscudes amb humor, imaginació, amor i optimisme pels protagonistes d'aquestes entranyables i lúcides pel·lícules d'animació. Els dies 27 desembre i 4 de gener a les 17.30 h es projectarà 'La malvada guineu ferotge i altres contes'. Abans de la pel·lícula es podran veure els curtmetratges 'Vs. Santa' de Raúl Colomer i Aitor Herrero, 'Friendsheep' de Jaime Maestro i 'El gall solitari' de Leonid Shmelkov. El 28 de desembre a les 17.30 h i el 30 de desembre a les 12 h es podrà veure 'La vida d'en Carbassó', amb la projecció prèvia dels mateixos curtmetratges. Finalment, el 29 de desembre a les 12h es projectarà 'Petits herois', una divertida selecció de curtmetratges plena de sorpreses, enginy i creativitat. Amb un punt en comú: els seus petits herois protagonistes, que intenten fer front a diferents reptes vitals.

Un conte de Nadal, el musical

TEATRE ROMEA (BARCELONA)

Fins al 4 de gener podeu veure al Teatre Romea l'adaptació en forma de musical de tot un clàssic de la literatura, el 'Conte de Nadal' de Charles Dickens. El Nadal torna a arribar, però el senyor Scrooge continua malhumorat, com sempre. No li agraden les festes en què tothom és feliç, perquè un dia de festa és un dia sense vendes, sense fer diners… Però aquesta vigília de Nadal serà diferent. El seu antic soci Marley, mort fa molts anys, li farà una visita fantasmagòrica per advertir-lo que la seva actitud envers la vida i la gent el portarà a una mala fi. El Marley li enviarà uns espectres que li faran veure el seu passat, present i futur, amb totes les conseqüències dels seus actes. L'Scrooge s'adonarà que anava per mal camí i, recuperant l'esperit nadalenc, canviarà d'actitud. Espectacle recomanat a partir de 4 anys.

Portes obertes al Museu Pau Casals

MUSEU PAU CASALS (SANT SALVADOR - TARRAGONA)

Durant aquests dies de Nadal, el Museu Pau Casals organitza diverses activitats. El dia 28 (20 h) organitza el Concert de Nadal a càrrec del Cor Zóngora i el Cor de Veus Blanques de l'EMMPAC, a la Sala Polivalent del Museu Pau Casals. Els dies 29 i 30 de desembre ha programat una jornada de portes obertes. Si encara no heu visitat el museu, aprofiteu l'entrada gratuïta per venir a descobrir la casa de Pau Casals. El 29 (12 h i 17 h), a més, tindreu l'oportunitat de visitar el museu amb guies especialitzats. Una aproximació viva i detallada a la vida de Pau Casals. Finalment, el dia 30 (12 h) podreu assisitir a la representació del conte teatralitzat amb la narradora Clara del Ruste i la violoncel·lista Núria Galvany. Es tracta del conte 'Pau Casals, el col·leccionista de pipes'. Places limitades. Cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 977684276 o per c/e museu@paucasals.org

'Sihir i la nit de reis'

SANT ANDREU TEATRE (BARCELONA)

Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener, a les 17.30 h al Sant Andreu Teatre podreu veure el musical 'Sihir i la nit de Reis', un espectacle de la Companyia Lazzigags carregat de valors i inspirat en la màgia i la il·lusió que envolten la Nit de Reis. Escrita i dirigida per Lídia Linuesa i música de Marc Sambola. L'obra, de què podeu gaurdir grans i petits, reflecteix valors tan importants com l'empatia o el compartir gràcies a la Laia i l'Aran, dos germans que hauran d'anar a viure a casa de la seva tia la nit de Reis amb el dubte de si els tres Reis estan al corrent del seu trasllat tan recent. Aquella nit coneixeran en Sihir, el protagonista de la història,un aprenent de mag que els conduirà a un món ple de màgia i emocions.

Party Family a la sala Luz de Gas

LUZ DE GAS (BARCELONA)

El 29 de desembre, DJ Mom celebra una nova edició de les seves Party Family a la sala Luz de Gas. En aquesta ocasió, una edició especial de Nadal i Cap d'Any. Com sempre, hi haurà molta música, 'photocall', pintacares, decoració especial i sobretot un ambient ideal perquè es diverteixin petits i grans en família. Aquesta vegada Ernest Coma Corderroure, actor, xòuman i 'speaker' amb més de 15 anys de trajectòria fent riure, serà el mestre de cerimònies d'aquesta particular festa en família.

Fira Infantil a Cornellà

RECINTE FIRAL (CORNELLÀ DE LLOBREGAT)

Del 22 al 31 de desembre el recinte firal de Cornellà acull una de les fires lúdico-educatives nadalenques més veteranes, la 26a: la Fira Infantil de Nadal, una cita que arriba carregada d'il·lusió i diversió. Com a activitats estrella, els nens i nenes podran mostrar el seu talent en el karaoke, podran fer volar la imaginació amb un nou taller de vitralls o gaudir d'una nova exhibició canina protagonitzada per gossos del cos de la Guàrdia Urbana de Cornellà. La zona dedicada a castells estarà coronada enguany per l'inflable més gran, una ludoteca de mida XXL. Aquestes novetats s'afegeixen a les activitats ja tradicionals, que tornen una vegada més per la bona acceptació del petit públic: tallers de medi ambient, maquillatge, manualitats, més de 1.400 metres quadrats dedicats a la pràctica de diferents esports, racons de jocs simbòlics per als més petits, atraccions, llits elàstics, etc. Tot un món de fantasia per als infants d'entre 2 i 12 anys.

'Artaban, la llegenda del quart rei mag'

TEATRE CONDAL (BARCELONA)

Aquest Nadal estarà en cartellera a Barcelona el musical 'Artaban, la llegenda del quart rei mag', un espectacle dirigit al públic familiar que narra la història d'un jove príncep que es va sumar a l'expedició dels tres Reis d'Orient per demostrar al món que era capaç de fer coses importants, però que pel camí es va adonar que les grans missions són tan importants com els petits gestos que es fan al llarg del trajecte. Una història llegendària amb missatge que segur que atraparà petits i grans. El musical es podrà veure durant tot el període de festes, del 27 de desembre al 4 de gener, amb sessions de matí i tarda a l'Onyric Teatre Condal.

Programació especial de Nadal a CaixaForum Barcelona

CAIXAFORUM (BARCELONA)

L'Obra Social La Caixa proposa per a aquest Nadal a CaixaForum Barcelona una programació molt completa amb concerts, espectacles, tallers i visites guiades pensades per gaudir en família d'una oferta de lleure i cultura. Entre aquesta programació tan variada destaca l'estrena absoluta de 'Baboia!', el nou espectacle de la històrica companyia de teatre La Claca, que celebra el cinquantè aniversari, i la dansa de 'Blink Flash Duncan', una sorprenent exploració de les emocions amagades a través de la dansa. Així mateix, CaixaForum Barcelona acollirà tallers per als més petits com 'La Lletreria' o 'Quiric', que afavoreixen l'aprenentatge i la creativitat en forma de joc. Més informació a www.caixaforum.es/barcelona

Pessebre vivent a Món Sant Benet

MÓN SANT BENET (SANT FRUITÓS DE BAGES)

Un pessebre del segle XXI en un monestir del segle X. Amb aquest leitmotiv com a punt de partida, Món Sant Benet acollirà aquestes festes la primera edició del seu pessebre vivent. Una proposta ambiciosa que combinarà la representació de les escenes clàssiques per part d'un centenar d'actors amb l'aplicació d'efectes d'última generació com videoprojeccions. El pessebre, l'únic de tot Catalunya que es fa dins d'un monestir, recrearà les escenes tradicionals pròpies (les rentadores, l'anunciació als pastors, el naixement, l'anunciació, els tres reis,...) però adaptant el vestuari, l''attrezzo' i les situacions a l'època medieval, donant al projecte una singularitat especial. Un muntatge escenogràfic específic permetrà la recreació d'ambients eteris, com la presència d'àngels, o situacions quotidianes que combinen projeccions amb el treball dels actors. El gust tindrà també el seu paper protagonista amb la presència de la taverna a l'inici i el final del recorregut, on es podran degustar begudes calentes i, qui tingui gana, fer-hi un mos. La primera edició del pessebre se celebrarà els dies 26, 29, 30 de desembre i 1 de gener i s'han programat 4 sessions diàries per poder assistir-hi: 18.00 h, 18.45 h, 19.30 h i 20.15 h. Les entrades ja estan a la venda a la web de Món Sant Benet.

On és la fada Alegria?

CLUB CAPITOL (BARCELONA)

Durant les festes de Nadal es podrà veure a la sala Pepe Rubianes del Club Capitol l'espectacle familiar 'On és la fada Alegria? Un viatge a la felicitat', que s'estrena el 23 de desembre i que es podrà veurefins al 4 de gener. L'obra, escrita per Tinet Puig i dirigida per Ton Alberti, trenca estereotips i té una estètica actualitzada, que modernitza la visió clàssica dels contes amb un llenguatge actual, del carrer, i uns personatges que sorprendran petits i grans. Una oportunitat única per viure en família aquesta experiència emocionant en què els nens entren literalment dins de l'obra i poden interactuar amb els actors i, amb sort, fins i tot interpretar un petit paper d'aquest conte original. La finalitat de l'espectacle, amb la creació d'un ambient teatral màgic (comèdia, música, misteri, màgia i sorpresa), passa per animar el públic a viure amb tots els sentits el relat vital d'una noia que, d'entrada, perd l'alegria. Perquè només a partir d'aquell instant som capaços de començar com cal el nostre viatge cap a la felicitat.

Teatre familiar a Reus

SALA SANTA LLÚCIA (REUS)

Diumenge, a les 12 h a la Sala Santa Llúcia de Reus podreu veure 'Pedra a pedra', de la companyia El Teatre de l'Home Dibuixat. Un dia, caminant descalç per la platja, el nostre protagonista va comprovar que la terra estava plena de pedres. Va començar a classificar-les i a guardar-les com un tresor. Si mireu el que contenen podreu veure-hi alguna cosa més que una simple pedra. Espectacle recomanat per a infants a partir de 2 anys.