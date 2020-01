Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Ja tenim aquí el darrer cap de setmana de gener. Us proposem activitats per a tots els gustos perquè petits i grans pugueu gaudir plegats de la cultura. A quina us apunteu?

Torna 'Cobla 2.0'

Diumenge, al Palau de la Música (Sala de Concerts, 12 h), torna Cobla 2.0, un dels concerts més emblemàtics del cicle Concerts Familiars al Palau, recomanat a partir de 4 anys. La Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona protagonitza aquest espectacle per a tots els públics que trenca alguns dels estereotips tradicionals vinculats a aquesta agrupació musical i inclou projeccions de mapping i moltes anècdotes divertides. Sense renunciar a la sonoritat característica de la cobla, músics i públic esdevindran còmplices d’una nova manera d’entendre i viure la música per a cobla, a través del jazz, el funk, la chanson francesa, la música contemporània, la música tradicional i les sardanes.

Teatre familiar a Girona

Diumenge, a partir de les 12 h, al Centre Cultural La Mercè de Girona hi podreu veure L’aventura d’avorrir-se, de la companyia L’Estaquirot Teatre. La Rita és una nena que, tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un simple aneguet de goma, comença una aventura que la portarà a viatjar amb la imaginació al món dels colors, i descobreix personatges sorprenents… Un muntatge que pretén motivar la creativitat dels infants i reflexionar sobre la gestió del temps i la quantitat de joguines i regals que tenen a casa. Espectacle recomanat a partir de 3 anys.

Les 2princesesbarbudes a Arenys de Mar

Diumenge a les 18 h, al Teatre Principal d'Arenys de Mar, hi arriben les 2princesesbarbudes amb el seu espectacle La bona vida. Les 2princesesabrbudes es posen dins la pell dels primers humans per explicar-nos la seva vida i costums. Un concert per a tota la família amb cançons pop plenes d’humor tocades amb instruments petits i de joguina.

L'Alícia arriba a Llinars del Vallès

Alícia al País de les Meravelles és un comèdia musical escrita per Marta Buchaca que tracta sobre l’ús coherent del mòbil entre els infants, basant-se en una versió lliure del clàssic de Lewis Carroll. Un muntatge rabiosament contemporani que integra un sorprenent llenguatge audiovisual per parlar de tu a tu amb les noves generacions. L’Alícia convida a reflexionar al voltant dels canvis comunicatius que genera la tecnologia en les famílies. La podreu veure diumenge a les 12 h al Teatre Auditori de Llinars del Vallès.

Una experiència d'art

Demà dissabte, d'11 a 13 h, l'espai Art en Obert de Barcelona us ofereix Guateque Fest. Posa les mans a la massa, una activitat intergeneracional per potenciar les experiències creatives. El col·lectiu d'artistes K.G.G. us convida a preparar un guateque amb ells! Porteu les vostres idees i obsessions per celebrar-ho tot. Diuen guateque a un espai lliure de pressions i expectatives on l'important no són els resultats, sinó la cura i el compartir els processos creatius. Un procés creatiu pot ser qualsevol idea o cosa que t'apassioni: una idea, objecte o joguina que et suposi un repte o que t'obsessioni amb molt de gust. Porteu aquestes cosetes per compartir. Per celebrar-ho farem un pastís entre totes i tots. A partir d'un any.



Titelles a la Casa Elizalde

En el marc dels diumenges de programació familiar que organitza la Casa Elizalde de Barcelona, diumenge hi podreu veure Una pometa, un pomer, de la companyia De Paper, que ofereix un muntatge de titelles i música en directe. Un espectacle musical fet de papers, cartrons, dibuixos i llibretes. Amb cançons populars interpretades en directe, ens acosta al cicle de la vida i a l’increïble món de les plantes, ple de sensibilitat i intel·ligència vegetal. Es tracta de la versió petita de l’espectacle Una poma, un pomer, en aquest cas pintat i arranjat amb delicadesa i sense presses, amb l’objectiu de fer gaudir els nens dels petits detalls i de la poesia de les coses senzilles. Recomanat per a infants a partir de 3 anys.

Matins de conte

Per demà, dissabte, a les 12 h, a l'Abacus d'Ausiàs Marc de Barcelona han preparat una sessió dels matins de conte i taller amb Els angelets de les dents i la malva. Un contacontes i taller al voltant del llibre Els angelets de les dents i la Malva, on l’autora Lourdes Torres vol entretenir i alhora preservar una tradició única a Catalunya i al món. “A la Malva li ha caigut la primera dent, i ha d’esperar, dolçament adormida, que amb la màgia de la nit els angelets de les dents l'hi recullin d’una forma ben especial”. Edat recomanada, a partir de 5 anys. Preu: gratuït.

'Big Bang' al Tantarantana

Aquest cap de setmana teniu l’última oportunitat per veure al Teatre Tantarantana el muntatge Big bang cuc, de la companyia Blink Flash. Un espectacle plàstic ple d’humor i moviment que ens mostra la trobada de dos éssers de galàxies diferents al nostre planeta, fent servir les lleis físiques universals com a context i el viatge emocional compartit com a experiència. Espectacle sense text de dansa i clown. Edat recomanada: de 3 a 7 anys. Amb una durada de 35 minuts, al final de la peça la canalla estan convidats a explorar l’escenari.

Festa de l'Educació Ambiental

Diumenge, Festa de l'Educació Ambiental a la Fàbrica del Sol de Barcelona. Aquest és l'equipament municipal de referència de l'educació ambiental a la ciutat. En col·laboració amb les Aules Ambientals han preparat una superfesta que tindrà lloc en diferents espais de l'interior de l'edifici. El programa inclou activitats per a totes les edats: una sessió de contacontes infantil, jocs educatius i tallers creatius. Una d'aquestes propostes serà el contacontes de Lota la catxalota a la sala Barceloneta a les 11.30 h. Activitat gratuïta.

'Hip Hop Big!' al Teatre Romea

Fins al 9 de febrer podreu veure al Teatre Romea Hip Hop Big! La gran aventura de la Caputxeta Vermella i en Peter Pan, el primer musical per a públic familiar creat per Elisenda Roca, amb coreografies de Gina de Haro i interpretat per una desena de joves. La Fada dels Contes alerta que la Caputxeta Vermella i el Peter Pan s’han escapat dels seus contes. Dues aprenents de fades, la Fada Fantàstica i la Fada Farra, hauran de trobar-los i tornar-los a les seves històries. Però mentre la Fantàstica vol complir les ordres, la Farra decideix divertir-se una mica i, amb un encanteri, els concedeix un desig. Quin? El Peter i la Caputxeta volen ser grans. La Farra els transforma en dos joves, per a desesperació de la Fantàstica. Però ara que són grans s’adonaran que la vida és més complicada del que esperaven. Un conte de contes sobre la màgia, a ritme de hip-hop, en què els petits espectadors seran també els protagonistes!

Divertiu-vos amb els romans

Diumenge, a les 11 h, al Moll de la Costa del Port de Tarragona, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona organitza l'activitat Divertim-nos amb els romans! Un taller familiar que us convida a conèixer el món romà a través dels seus jocs i espectacles. Aneu-hi a jugar com ho feien els nens i nenes a l'època romana! Reserva prèvia necessària al 977 25 15 15 o a mnat@gencat.cat

'Els músics de Bremen' prorroguen al Gaudí

El Teatre Gaudí prorroga fins al 15 de març l'espectacle Els músics de Bremen. El clàssic infantil es transforma i es reinventa en aquesta nova versió del clàssic conte: teatre musical de creació i dinamisme amb noves cançons, nous personatges, noves coreografies i espais escènics però mantenint la mateixa essència en tot moment. L’obra musical recupera valors que van des de la llibertat fins al feminisme, la lleialtat, la unió i la fraternitat. Condemna el maltractament dels animals i defensa una ciutat més neta, lluminosa i en pau.És un musical divertit i engrescador per a tota la família. La música està interpretada per actrius i actors que també són excel·lents músics.

Teatre juvenil al Regina

El Jove Teatre Regina té en cartellera La filla del mar. És un musical de creació en constant evolució, el resultat d’un procés col·lectiu que parteix de Guimerà i que inclou l’adaptació del text i la creació de la partitura, en què han anat afegint capes tots els integrants del muntatge. L’espectacle parla de l’instint d’autoprotecció i de l’essència i crueltat animal inherents en l’ésser humà i se centra en una història d’amor impossible. L’Àgata, una nena d’origen àrab, arriba a un poble de costa portada pel mar com a única supervivent d’un naufragi. És acollida per una parella del poble i creix al costat de la filla d’ells, la Mariona. Però el seu origen fa que la majoria de gent del poble la tractin i la vegin diferent. Muntatge recomanat a partir de 14 anys. Es podrà veure fins al 9 de febrer, els dissabtes i diumenges a les 20 h.

Teatre per als més petitons al SAT!

Diumenge, la companyia Roseland Musical presenta al SAT! Un dia, en el marc del seu cicle Remenuts. Es podrà veure en tres sessions, a les 11 h, les 12 h i les 17 h. Es tracta d’una proposta dirigida a nens i nenes d’1 a 4 anys que els permet interactuar mitjançant diferents objectes escenogràfics, sons, música, gest i dansa. En nou escenes, el personatge del conte trobarà la complicitat amb els nens, que podran identificar les activitats quotidianes que ells coneixen tan bé i participar-hi. Amb aforament limitat, tot el públic seu dalt de l’escenari. La durada és de 30 minuts.

Sessió de teatre a Balsareny

Diumenge, a les 18 h, a la Sala Sindicat de Balsareny hi podreu veure Per terra de dracs, de la companyia Pep López i… Sopars de Duro. La Martina i el Dídac són dos germans que, tot remenant calaixos, troben un llibre sobre dracs i altres éssers mitològics. Junts decideixen esbrinar què hi ha de cert en tot allò. A partir de 4 anys.